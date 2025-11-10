Exklusiv-Interview Sebastian Bezzel und Johanna Gehlen: So lebt der Schauspieler privat mit seiner Ehefrau Aktualisiert: Vor 40 Minuten von Teresa Bergt Sebastian Bezzel und Johanna Gehlen spielen die Hauptrollen in "Die Stinos". Bild: Joyn

Bei der Premiere des Joyn-Originals "Die StiNos" haben wir mit Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen gesprochen. Was hat das Paar mit ihren Hauptrollen gemeinsam?

Darum geht's bei "Die StiNos" Im neuen Joyn-Original dreht sich alles um das Leben von "stinknormalen" Menschen, den sogenannten "StiNos". In den Hauptrollen spielen Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen ein Paar mit ganz gewöhnlichen Alltagsproblemen. Die Serie wurde im Dokumentarfilm-Stil à la "Stromberg" gedreht. Lustige Situationen werden in Interviewszenen reflektiert und auf ironische Weise von den Rollen selbst kommentiert. Der Stoff: Realität pur, skurrile Szenen aus zwischenmenschlichen Beziehungen, die jede:r kennt. So schaffen es "Die StiNos", mit Alltagssituationen für Lacher zu sorgen.

Im Exklusiv-Interview: Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen In ihrer Schauspielkarriere haben Sebastian Bezzel und Johanna Gehlen bereits viele Rollen angenommen, doch die filmische Methode, Szenen aus der Rolle selbst im Nachgang humoristisch zu kommentieren, war auch für die Profis Neuland. Johanna Christine Gehlen beschreibt die Rolle der beiden als "zwei Menschen, die immer nur reagieren und nicht agieren". Sebastian findet die Handlungen einfach originell: "Das muss man sehen!", sagt Bezzel im Interview. Und vom Ergebnis ist das Paar positiv überrascht. Bei der Premiere sahen die beiden die Serie selbst zum ersten Mal und waren begeistert. Im Gespräch danach teilen sie ganz offen ihre ersten Eindrücke:

Mir gefällt das. Ob ich mir so gefalle, weiß ich nicht, aber es gefällt mir. Johanna Christine Gehlen

Ich fühle mich amüsiert. Sebastian Bezzel

Und wie stinknormal sind sie privat? Auf die Frage nach möglichen Parallelen zum Privaten beweist das Paar definitiv, dass es Humor besitzt:

Wir sind ganz stinknormal. Wir schlafen bis 11 Uhr, trinken dann erstmal Champagner und kaufen uns dann Designerklamotten. Sebastian Bezzel

Kann man Arbeit und Privatleben trennen, wenn man als Ehepartner:innen zusammen spielt? Wie ganz normale Ehepaare streiten sich auch die "StiNos" in der kommenden Staffel. Auf die Frage, ob man solche Szenen vom privaten Leben einfach trennen kann, antwortet Johanna Gehlen: "Ja, klar. Wir sind Schauspieler. Es ist ein Handwerk!" Sebastian Bezzel fügt hinzu, dass eine Streitszene besonders Spaß macht: "So ein Streit, dass man mal so Vollgas gibt … da macht sogar Textlernen Spaß." Doch wie bei den "StiNos" läuft es im Hause Gehlen-Bezzel nicht:

Zu Hause ist halt leider keiner, der Stopp sagt. Johanna Gehlen