Neue Folgen ZDF schiebt die 4. Staffel von "Dr. Nice" in den Herbst: Fans sind empört Veröffentlicht: Vor 20 Minuten von C3 Newsroom Ein eingespieltes Team vor der Kamera: Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill in der ZDF-Serie "Dr. Nice". Bild: ZDF und Rudolf Wernicke

Drei Staffeln der Arztserie "Dr. Nice" hat das ZDF bislang ausgestrahlt. Nun hat der Sender die nächsten Folgen für diesen Herbst angekündigt. Bis dahin dauert es vielen Fans allerdings viel zu lange.

Ein exzentrischer ehemaliger Starchirurg, der nach einem Unfall in seine alte Heimat nach Schleswig-Holstein zurückkehrt und nicht nur erfährt, dass er eine Tochter hat, sondern dort auch eine Landarztpraxis übernimmt. Darum geht es in "Dr. Nice", der ZDF-Arztserie, die der Sender seit 2023 im Rahmen seiner "Herzkino"-Reihe zeigt. Drei Staffeln wurden bislang ausgestrahlt rund um Dr. Moritz "Nice" Neiss (Patrick Kalupa) und seine engagierte Arzthelferin Charlie Winkler (Josefine Preuß). Rund vier Millionen Zuschauer:innen schalteten bislang ein - und viele von ihnen fiebern bereits neuen Folgen entgegen. Nun hat das ZDF angekündigt, wann es mit der vierten Staffel von "Dr. Nice" weitergeht. Auf Instagram veröffentlichte der Sender ein Reel, das neue Szenen aus der Arztserie zeigt und schreibt dazu: "Staffel 4 – coming soon!!". Und für die Zuschauer:innen besonders wichtig: "Die neuen Folgen ab Herbst 2026".

"Dr. Nice"-Fans dauert Wartezeit bis Staffel 4 zu lange

Das sorgt bei Fans einerseits für Begeisterung. Der angekündigte Termin löst allerdings auch Ernüchterung aus, wie aus zahlreichen Kommentaren bei Instagram deutlich wird. Vielen Fans ist die Wartezeit einfach zu lang, bis es neue Geschichten von "Dr. Nice" gibt. Das zeigen diese Reaktionen: "Oh nein, wie soll ich denn so lange noch warten?" "Coming soon??? Bis Herbst sind’s noch Lichtjahre hin. Wie soll ich das denn so lange aushalten?" "Viel zu lange bis Herbst." "Ich kann nicht mehr warten." "Der Herbst ist noch sooo weit weg." "Ich hoffe, ihr dreht schon für die nächste Staffel danach". Insgesamt wird in den Kommentaren aber auch klar, wie groß die Vorfreude bei den Fans ist: "Ich freu mich mega", schreibt eine Userin. "Endlich kommt die 4. Staffel, hab schon sehnsüchtig darauf gewartet. Jetzt heißt es nur noch, die Zeit bis Herbst zu überbrücken", kommentiert eine andere. Und manche versuchen, diese Wartezeit positiv zu sehen, wie diese Reaktion zeigt: "Vorfreude ist doch was Schönes!! Und so kann ich dann das Ende vom Sommer besser ertragen."