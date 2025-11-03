Neue Gesichter "Dr. Nice" Staffel 3: So geht es nach dem emotionalen Finale weiter Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Malika Baratov Ein eingespieltes Team vor der Kamera: Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill in der ZDF-Serie "Dr. Nice". Bild: ZDF und Rudolf Wernicke

In der dritten Staffel hat Star-Chirurg Dr. Neiss nicht nur mit seinen inneren Dämonen und mit den Gefühlen für Charlie gekämpft. Das Finale überrascht gleich mehrfach - und wirft eine Menge spannende Fragen auf. Produzent Stefan Raiser verrät, was Staffel 4 bringt - und gibt ein paar Ausblicke.

Schon die ersten Folgen der dritten Staffel machten deutlich: Dr. Neiss (Patrick Kalupa) steckte in einer tiefen Krise. Nach einer Operation an seiner versteiften Hand blieb am Ende der zweiten Staffel sein Herz stehen. Dank seines Kollegen Dr. Schmidtke (Maximilian Grill) konnte er wiederbelebt werden. Seit diesem Schicksalsschlag wurde Neiss von Flashbacks und Depressionen geplagt. Er begann, sich seinen Ängsten zu stellen - und lernte, für die Menschen zu kämpfen, die ihm wirklich etwas bedeuten. Ganz besonders für Charlie (Josefine Preuß). Im Staffelfinale 3 mit dem Titel "Nacht der Wünsche" griff sie nach seiner Hand und plötzlich konnte Neiss seine lange versteiften Finger wieder bewegen. Noch intimer wurde es am nächsten Morgen - beide wachten am Strand auf. Das barg natürlich eine Menge spannende Fragen: Wird Charlie - wie eigentlich geplant - Dr. Neiss nun doch nicht mit Lea verlassen und die beiden werden ein Paar? Wird der Chirurg seine Hand wieder bewegen und in den Operationssaal zurückkehren können?

Überraschungen im großen Finale Doch damit nicht genug. Charlie schien ja nicht die einzige Frau zu sein, die das Herz von Dr. Nice in Bewegung versetzt. Auch zwischen ihm und Janne Andersen (Brigitte Zeh) knisterte es immer wieder. Zwar hat sich die Hotelbesitzerin von ihm aufgrund seiner komplizierten Persönlichkeit abgewandt - aber er zog nach seinem Auszug in ein Hausboot, das direkt vor Jannes Hotel ankert. Werden sie sich ihren Gefühlen endlich stellen und in der vierten Staffel zusammenkommen?

Werden Dr. Schmidtke und Dr. Nice Freunde? Auch das Verhältnis zwischen Dr. Schmidtke und Dr. Nice endet in Staffel 3 mit vielen Fragezeichen. Sie können sich nicht ausstehen. Das ist schon lange zu spüren. Und doch retten sie durch tatkräftige Zusammenarbeit in der letzten Folge das Leben von Bäuerin Thekla und ihrem Baby. Bleibt also die Frage: War erfolgreiche Kooperation eine vorübergehende Notlösung oder birgt das gemeinsame Erfolgserlebnis Potenzial für eine Versöhnung zwischen den Ärzten?

So geht die Story in Staffel 4 weiter Produzent Stefan Raiser hat im Gespräch mit "Stern" bereits ein paar Details aus der neuen Staffel verraten und Antworten gegeben: "Nice und Charlie müssen sich in der neuen Staffel darüber klarwerden, was sie füreinander sein wollen: Arbeitskolleg:innen? Patchwork-Eltern? Lebensmenschen? Oder gar mehr? Die Nachricht von ihrer gemeinsamen Nacht geht wie ein Lauffeuer durch die Dorfgemeinschaft und jeder hat eine Meinung dazu - vor allem Janne." Und so vielversprechend Neiss und Chefarzt Schmidtke am Ende von Staffel 3 zusammenarbeiten, so kurzfristig scheint die erhoffte Versöhnung zu sein. Zwischen den beiden flammt der alte Konkurrenzkampf wieder auf. Der Grund? Schmidtkes Ehefrau Jana (Teresa Rizos) wird zur neuen Vertrauensperson und Gleichstellungsbeauftragten im Förde-Krankenhaus. Für die kommenden Folgen verspricht der Produzent einiges:

Hochzeitsglocken, Schwangerschaftsalarm, Unfall, Koma, lachende, weinende, liebende und nackte Menschen, neue medizinische Rätsel, die der Mediziner auf gewohnte Art löst, sowie große und kleine Wehwechen. Stefan Raiser

Neue Gesichter in Staffel 4 In der vierten Staffel, die im Herbst 2026 ausgestrahlt werden soll, gibt es gleich mehrere Neuzugänge. Schauspielerin Tanja Schleiff stößt als exzentrische Pastorin zum Cast. Bekannt ist sie unter anderem aus der Serie "Sisi". Außerdem neu dabei: Alexander Schubert, Anna Fischer, Janina Elkin und Franziska Junge, die in einzelnen Folgen zentrale Rollen übernehmen. Gedreht wird noch bis November 2025 an bekannten Schauplätzen in Flensburg, Berlin und Brandenburg - mit neuen traumhaften Kulissen. "Den Weidefelder Strand beim schleswig-holsteinischen Kappeln haben wir für die vierte Staffel neu entdeckt. Eine traumhafte Ostsee-Location, die perfekt zu allem passt, was wir schon in unserer Serienwelt haben", sagt Raiser.

"Dr. Nice" ist Publikumsliebling mit Top-Quoten "Dr. Nice" bleibt auch nach drei Staffeln ein Serien-Hit im ZDF. Laut dem Branchendienst "SPOT media & film" erreichte die Serie regelmäßig rund vier Millionen Zuschauer:innen am Sonntagabend und lag damit auf Platz zwei der Prime-Time-Quoten, direkt hinter "Tatort" oder "Polizeiruf 110".