Nach monatelangen Spekulationen ist es nun offiziell: Der Reality-TV-Mediziner Rick und die Berliner Influencerin Alexa Breit sind ein Paar. Der Schönheitsmediziner bestätigte die Beziehung knapp mit den Worten: "Ja, wir sind offiziell ein Paar."

Von Instagram zu OnlyFans: Wie Alexa Breit ihre Millionen-Reichweite aufbaute

Wer ist die Frau an der Seite des Beauty-Docs DR. RICK? Mit der offiziellen Bestätigung der Beziehung rückt Alexa Breit verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Die 26-Jährige ist dabei längst kein unbekanntes Gesicht mehr im Internet - sie hat sich über Jahre hinweg bereits eine beachtliche Community aufgebaut und zählt heute zu den reichweitenstarken Influencerinnen ihrer Generation.

Alexa Breit startete ihre Online-Karriere 2015 mit ihrem ersten Instagram-Post. Die Berlinerin mit kaukasischen Wurzeln baut ihre Reichweite seitdem kontinuierlich aus. 2021 überschritt sie die Marke von einer Million Follower:innen, inzwischen folgen ihr dort rund 1,1 Millionen Menschen. Neben Instagram ist sie auch auf YouTube, TikTok und OnlyFans aktiv. Plattformübergreifend kommt die 26-Jährige heute auf eine Gesamt-Reichweite von mehr als 1,4 Millionen Follower:innen.

Inhaltlich stehen bei ihr Mode und Lifestyle im Fokus. Parallel zu ihrer Tätigkeit als Influencerin und Model absolvierte Breit eine Ausbildung zur Physiotherapeutin in Berlin, wo sie auch lebt. Über ihr Privatleben spricht sie selten, familiäre Details hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.