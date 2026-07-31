Reality-TV
"Dschungel Divas": Pinar Sevim verrät das Schmuggel-Drama um Augenbrauenstift
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Kurz vor dem Start von "Dschungel Divas" spricht Reality-Star Pinar erstmals offen über ihre Erfahrungen. Sie teilt mit, warum das Joyn-Format ganz anders ist als andere Shows, welche Promis sie bereits kannte und weshalb ausgerechnet sie selbst für Aufregung sorgte.
Die Dreharbeiten sind vorbei, jetzt darf endlich darüber gesprochen werden: Pinar Sevim gehört zum Cast der ersten Staffel von "Dschungel Divas" auf Joyn. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" gibt die Reality-TV-Bekanntheit erste Details preis - und macht neugierig auf das, was die Zuschauer:innen erwartet.
Es ist so anstrengend!
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Anders als andere Reality-Shows
Für Pinar steht vor allem eines fest: "Dschungel Divas" hebt sich von bekannten Formaten ab. Besonders ein Detail sei völlig neu gewesen. "Es ist auf jeden Fall ein ganz neues Konzept, also es ist nicht so wie sonst, dass man 24 Stunden gefilmt wird," erklärt der Reality-TV-Star.
Es wird nur bis zu einer gewissen Uhrzeit gedreht und dann hat man uns alleine gelassen. Ist krass gewesen.
Welche Auswirkungen das auf das Zusammenleben der Kandidatinnen hatte, wird sich erst mit der Ausstrahlung zeigen.
Vertraute Gesichter - und viele Überraschungen
Auch beim Cast treffen zahlreiche Reality-Stars aufeinander. Mit Christine, Giulia, Micaela und Belly traf Pinar nach eigenen Worten auf mehrere Reality-Stars, die sie vor den Dreharbeiten persönlich kannte. Mehr möchte sie noch nicht verraten - kündigt aber bereits jetzt einige unerwartete Szenen an. "Auf jeden Fall werden da Sachen zu sehen sein, die man sonst nicht ..." Und weiter: "Wo man denkt: 'Hä? Krass, ey!'"
Fans feiern Pinar für ihren Beauty-Look. Dass sie bei einem Survival-Format auf ihre gewohnte Kosmetik verzichten muss, fiel ihr entsprechend schwer. Doch offenbar fand sie dafür eine kreative Lösung.
Ich verrate dir was. Es gab auf jeden Fall Stress dort … Wegen meines Augenbrauenstifts!
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Sie ergänzt gegenüber "Blitzlichtgewitter": "Aber ey, jeder, der schon Formate mit mir geguckt hat, weiß, ich bin einfach gut im Schmuggeln.“ Als die Moderatorin scherzhaft nachhakt, ob deshalb sogar alle bestraft wurden, antwortet Pinar grinsend: "Ja, ich kann es aber auch so gut!"
Ob der geschmuggelte Augenbrauenstift tatsächlich Folgen für die Gruppe hatte und was hinter dem Beauty-Drama steckt, dürfte sich erst in der ersten Staffel von "Dschungel Divas" zeigen. Start ist am 3. August um 22:55 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.
Dschungel Divas
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