Exklusives Interview Zu freizügig? Warum für Micaela Schäfer auf Events ein eigener Dresscode gilt Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Lena Maier Auf Joyn ansehen Backstage: Micaela Schäfer spricht Klartext Videoclip • 03:25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Während sich internationale Stars auf der Met Gala fast nackt zeigen, erhält Micaela Schäfer vor deutschen Events oft eine Mail mit der Bitte, ihr Outfit vorab zu zeigen. Im exklusiven Interview spricht sie über Kleider-Vorschriften, die nur für sie zu gelten scheinen, und eine Zweiklassengesellschaft im Showbiz.

Micaela Schäfer und der rote Teppich - das ist eine Geschichte voller nackter Haut, provokanter Posen und blitzender Kameras. Doch was viele nicht wissen: Ihre aufsehenerregenden Looks sind oft das Ergebnis von Verhandlungen und klaren Ansagen. Nun packt die Reality-Ikone aus und verrät uns, wie viel Druck schon vor ihren Auftritten auf ihr lastet. Ihr neuer Freund lässt sich davon zum Glück nicht aus der Ruhe bringen:

"Nur bei mir so": Die Zweiklassengesellschaft im Showbiz "Ja, das stimmt definitiv", bestätigt Micaela, als wir sie darauf ansprechen, ob Veranstalter:innen ihre Outfits kontrollieren. "Ich bekomme oft von Veranstaltern vorher 'ne Mail oder ich werde gefragt, was trägst du, kannst du uns mal das Kleid schicken." Eine Praxis, die sie als krasse Ungleichbehandlung empfindet, denn:

Das ist auch nur bei mir so. Micaela Schäfer

Nach Micaelas Eindruck gelten für andere Prominente andere Regeln: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn da jetzt ne Palina Rojinski kommt oder ne Shirin David oder wer auch immer. [...] Ich sag jetzt mal frech, weil sie einen höheren Stellenwert haben, weil sie kein Reality machen, so wird das ja leider immer gesehen. Die haben Narrenfreiheit." Diese Behandlung frustriert und verdirbt ihr oft die Freude an den Events, denn: "Wenn ich das mache, großes Drama natürlich."

Prüdes Deutschland? "In Cannes wird das als Kunst angesehen" Micaela sieht hier eine typisch deutsche Doppelmoral, vor allem im internationalen Vergleich. "Wenn man sich die Met Gala anguckt oder die Filmfestspiele in Cannes, da rennen die alle halbnackt über den roten Teppich. Das wird als Kunst angesehen, und hier in Deutschland wird so ein Fass aufgemacht." Für sie ist klar, dass ihr eigener Körper und ihre Transformation, für die sie nach eigenen Angaben fast alle OPs geschenkt bekommen hat, ebenfalls ein Kunstwerk sind. Die ständige Kritik daran empfindet sie als schade.

Keine Rebellin: Liebeserklärung an die "Reality-Bubble" Trotz des Frusts ist die 42-Jährige keine Rebellin, die es auf einen Eklat anlegt. "Ich pass' mich schon an. Ich akzeptiere dann den Wunsch des Veranstalters und zieh mir dann einfach ein bisschen mehr an." Ihren wahren Freiraum findet sie woanders - in der Welt, die sie groß gemacht hat. "Deswegen fühl' ich mich auch in der Reality-Bubble so wohl, weil da darfst du halt machen, was du willst", schwärmt sie. Nach dem "absoluten Horrortrip" bei "Dschungel Divas" weiß sie, wo sie hingehört: "Da gibt's keine Regeln, da wird dir nichts aufgezwungen, kannst sagen, was du willst, machen, was du willst, und das find' ich halt toll." Ein Wechsel ins "seriöse" Fach, etwa zum "Tatort", kommt für sie deshalb niemals infrage: "Das würde mich ja gar nicht glücklich machen."

Wie frei sie sich im kolumbianischen Dschungel wirklich entfalten kann, siehst du bald. "Dschungel Divas" startet am Montag, 3. August, um 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, direkt nach "Villa der Versuchung". Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.

Dschungel Divas Alle Folgen anschauen Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 100.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Micaela Schäfer stand 2022 im "Promi Big Brother"-Finale: Hier auf Joyn streamen Ganze Folge Promi Big Brother Tag 20: Das furiose Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.12.2022 • 169 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen