Beziehung seit Jahresbeginn 2026 Jennifer Iglesias privat: Das ist über den neuen Freund der "Dschungel Divas"-Kandidatin bekannt Aktualisiert: Vor 6 Minuten von Alina Haidacher Zwischen Beauty, Biss und Big Personality: Jennifer Iglesias spielt selten leise und noch seltener nach fremden Regeln. Bild: Joyn

"Dschungel Divas"-Kandidatin Jennifer Iglesias sorgt nicht nur in der Show, sondern auch privat für ordentlich Gesprächsstoff. Die Beauty ist seit einiger Zeit in einer neuen Beziehung.

Die wichtigsten Fakten zu Jennifer Iglesias im Überblick Geburtstag: 15. September 1998

Geburtsort: Düsseldorf

Sternzeichen: Jungfrau

Beziehungsstatus: In einer Beziehung, Partner bislang nicht öffentlich bekannt

Bekannt aus: "Promi Big Brother", "Match My Ex"

Beruf: Influencerin und Recruiterin

Jennifer Iglesias' Wurzeln: Daher kommt sie Jennifer Iglesias wuchs in Düsseldorf auf und ist Deutsche. Ihre Familie vereint kubanische und italienische Wurzeln. Öffentlich spricht Jennifer selten über ihre Familie. Die Influencerin betont aber immer wieder, wie sehr ihre Herkunft ihre Persönlichkeit und ihr Temperament geprägt hat.

Karrierebeginn und Trennung von Ex Nico Bereits mit 19 Jahren zog Jennifer Iglesias von zu Hause aus, um auf eigenen Beinen zu stehen. Einige Jahre darauf dann der Erfolg: Sie feierte 2022 ihren TV-Durchbruch bei "Love Island". Gemeinsam mit Kandidat Nico Müller verließ sie die Show als Siegerpaar und teilte sich mit ihm 50.000 Euro Preisgeld. Ihre Liebe besiegelten beide sogar mit einem gemeinsamen Partner-Tattoo. Die Beziehung zu Nico hielt allerdings nicht lange. Im Oktober 2022 gab das Paar die dramatische Trennung bekannt. Noch im selben Jahr zog sie dann bei "Promi Big Brother" ein.

13 Staffeln Promi Big Brother Promi Big Brother In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Neue Beziehung seit Anfang 2026 Dating-Shows sind nun sowieso passé! Nachdem Jenny auch bei "Match My Ex" nicht ihre große Liebe fand, dürfte es zumindest außerhalb der TV-Welt gefunkt haben. In ihrer Instagram-Story deutete die 27-Jährige an, dass es wieder einen Mann in ihrem Leben gibt. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe reiste sie mit ihm durch Thailand. Wer der mysteriöse Partner an Jennifers Seite ist, wollte sie zunächst bewusst nicht verraten.

2 Staffeln Match My Ex Alle Folgen hier kostenlos streamen Was passiert, wenn der Ex Amor spielt? Bei "Match my Ex" haben die Ex-Partner das letzte Wort: Sie entscheiden, mit wem ihre Ex-Partner matchen. Wer ist der beste Matchmaker und welche Singles finden das beste Match? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Jennifer Iglesias' Freund geleakt Das frisch verliebte Paar wurde in Thailand jedoch entdeckt. Ein Follower fotografierte das Paar heimlich am Strand. Die Bilder kursierten kurz darauf mit dem Hinweis "Jennifer mit Freund in Thailand" im Netz. Darauf reagierte die Nordrhein-Westfälin ziemlich verärgert und bezog in ihrer Story klar Stellung gegen diese Verletzung ihrer Privatsphäre.

Ich bin sprachlos, wie respektlos manche Menschen sein können. Jennifer Iglesias

Bis heute hat sie die Identität ihres Partners nicht offiziell bestätigt. Ihre Fans rätseln entsprechend weiter, wer der Mann an ihrer Seite wirklich ist.

Jennifer Iglesias bei "Dschungel Divas" Im Ladys-Only-Camp der "Dschungel Divas" trifft die junge Ex-Recruiterin auf eine bunte Mischung erfahrener Reality-Größen. Sie selbst ist noch vergleichsweise kurz im Business. Ob sie sich deshalb eher zurückhält oder ihr Temperament von Anfang an zeigt? Das siehst du ab 3. August 2026 immer montags ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kann es natürlich sein, dass Jenny in der Show mehr über ihren neuen Freund preisgibt, als sie es bisher öffentlich getan hat. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn findest du übrigens hier.

Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Zehn Luxus verwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 100.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen