Exklusiv im Interview "Dschungel Divas"-Star Micaela Schäfer: Der wahre Grund für ihre Beauty-OPs und warum damit jetzt Schluss ist Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Lena Maier Micaela Schäfer hat genug von den Schmerzen und OPs. Bild: IMAGO/Matthias Wehnert

11 Schönheits-OPs machten sie zu einer der auffälligsten Figuren des deutschen Reality-TV. Doch wie wurde das alles überhaupt bezahlt? Im exklusiven Interview lüftet Micaela Schäfer das größte Geheimnis ihrer Transformation und verrät, warum sie jetzt genug davon hat.

Micaela Schäfer ist die unangefochtene Königin der Verwandlung im deutschen Reality-TV. Ihr Weg von der natürlichen GNTM-Kandidatin zur heutigen TV-Marke ist legendär, wie ein Blick auf frühere Bilder zeigt. Doch wie war diese extreme Verwandlung überhaupt möglich? Im exklusiven Interview verrät sie uns eine überraschende Wahrheit, die alles in einem neuen Licht erscheinen lässt.

Das Geheimnis hinter 11 Operationen Auf die Frage, ob sie einen ihrer vielen Eingriffe bereue, antwortet Micaela ehrlich, dass sie alles wieder tun würde. Doch dann enthüllt sie den wahren Grund für die hohe Anzahl an OPs: "Grad als Celebrity kriegst du ja auch alles umsonst", erzählt sie offen. Viele Schönheitschirurgen seien auf sie zugekommen, um sie für mehr Reichweite zu operieren. Dieses Sponsoring sei der entscheidende Faktor gewesen. Sie gesteht schonungslos ehrlich:

Hätte ich das alles bezahlen müssen, hätte ich niemals so viele OPs gemacht. Micaela Schäfer

"Dann hätte ich wahrscheinlich zweimal die Brust gemacht und vielleicht einmal die Nase, und das wär's." Nur ihre allerersten Schritte in die Welt der Beauty-Chirurgie, bevor sie wirklich berühmt wurde, waren eine Ausnahme: "Also außer die erste Brust, als ich noch nicht bekannt war, die erste Nase, das hab ich mir noch abgespart, aber alles andere hab ich bekommen", stellt sie klar.

Schluss mit Beauty-OPs: "Hab keinen Bock mehr" Trotzdem ist inzwischen ein Punkt erreicht, an dem das Maß für sie voll ist. Auf die Frage nach zukünftigen OPs hat die 42-Jährige eine klare Antwort: "Aktuell bin ich wirklich absolut fein, also ich hab auch gar keinen Bock mehr auf OPs. Ich hatte 11 Schönheits-OPs. Es reicht einfach langsam." Die Gründe dafür sind nachvollziehbar: "Ich hab kein' Bock mehr auf die Schmerzen, auf die Ausfallzeiten." Statt weiterer Eingriffe will sie sich nun auf den Erhalt konzentrieren - mit Sport, Ernährung und Gesichtsbehandlungen. Nach den harten Dreharbeiten zu "Dschungel Divas", die sie als "absoluten Horrortrip" bezeichnete, scheint ihr Fokus nun woanders zu liegen: "Ich will auch irgendwann mal anfangen mit leben und nicht nur für das perfekte Aussehen, weil das gibt's ja eh nicht."

Trotz allem keine Reue Obwohl sie heute keine weiteren Eingriffe mehr möchte, bereut sie keinen der bisherigen Schritte. Sie habe keine gesundheitlichen Probleme oder Beeinträchtigungen. Dass sie heute so reflektiert und glücklich ist, liegt vielleicht auch an ihrem neuen Partner, der voll und ganz zu ihr und ihrem Job steht:

Diese neue, nachdenkliche Seite von Micaela Schäfer wird sich vielleicht auch in ihrem bisher härtesten TV-Abenteuer zeigen. "Dschungel Divas" startet am Montag, 3. August, um 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, direkt nach "Villa der Versuchung". Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.

Dschungel Divas Alle Folgen anschauen Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 100.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Micaela Schäfer stand 2022 im "Promi Big Brother"-Finale: Hier auf Joyn streamen Ganze Folge Promi Big Brother Tag 20: Das furiose Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.12.2022 • 169 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen