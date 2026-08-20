Franz' treuer Begleiter Hund Ludwig aus den "Eberhofer"-Krimis: Sein letzter Film kam erst nach seinem Tod ins Kino Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) mit Sohn Pauli (Luis Sosnowski) und Hund Ludwig. Bild: picture alliance / Constantin Film Verleih GmbH | Bernd Schuller

Ludwig ist für viele Fans untrennbar mit Franz Eberhofer verbunden - jahrelang trottete der stoische Vierbeiner an der Seite des grantigen Dorfpolizisten durch die Kultkrimis. Doch sein tierischer Darsteller Joker starb kurz vor der Kinopremiere von "Kaiserschmarrndrama".

Abschied von Hund Ludwig Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ohne Hund? Undenkbar! Ein Vierbeiner gehört für den Dorfpolizisten genauso zum Alltag wie die Oma (Enzi Fuchs), der Schweinsbraten und seine Ermittlungen. Viele Jahre trottete Ludwig an der Seite des Ermittlers durch die "Eberhofer-Krimis". Doch ausgerechnet kurz vor der Kinopremiere von "Kaiserschmarrndrama" (2021) starb Hund Joker überraschend. Das teilte seine Besitzerin Sandra Folgner bei Facebook mit.

Joker hat die Premiere des neuen Films leider nicht mehr erleben können. Er ist ganz friedlich in meinen Armen eingeschlafen. Sandra Folgner

Das Tier war ein Publikumsliebling der "Eberhofer"-Reihe. Der Hütehund wirkte stets stoisch und gelassen. Meist saß er auf der Eckbank oder lief neben Franz her - selbst das größte Chaos auf dem Hof brachte ihn nicht aus der Ruhe. Sein struppiges Fell, die buschigen Brauen und der treue Blick machten Ludwig unverwechselbar. Joker verkörperte Ludwig in insgesamt sechs "Eberhofer"-Filmen - von "Winterkartoffelknödel" (2014) bis "Kaiserschmarrndrama" (2021). Im ersten "Eberhofer"-Film "Dampfnudelblues" (2013) spielte er noch nicht mit, was damals für Unmut bei Fans sorgte: Schließlich ist das Tier auch in der Buchvorlage von Rita Falk immer dabei.

Wer war Joker und wie starb er? Joker war ein Berger de Picardie, also ein reinrassiger französischer Hütehund. Sein Frauchen Sandra Folgner trainierte ihn für die Auftritte. Irgendwann fiel ihr auf, dass das Tier Gleichgewichtsstörungen hatte und schnell müde wurde. Mehrere Tierärzt:innen suchten nach der Ursache. In einer Tierklinik stellte sich leider heraus, dass Joker zwei Milztumore hatte. Eine Operation hätte den kleinen Hund nicht mehr retten können. Joker starb mit erst knapp acht Jahren am 28. Juni 2021 - nur gut fünf Wochen vor der Premiere seines letzten Films. "Kaiserschmarrndrama" kam Anfang August 2021 in die Kinos.

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Das ist die Frau an der Seite von Sebastian Bezzel Videoclip :newstime "Eberhofer-Krimi"-Star: Sie ist im echten Leben seine "Susi" Verfügbar auf Joyn Videoclip • 01:23 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Tod von Ludwig in "Kaiserschmarrndrama" - und der erste Auftritt von Hinkelotta In "Kaiserschmarrndrama" muss Franz Abschied von Ludwig nehmen. Das ist allerdings kein Zufall und hat nichts mit dem Tod von Joker zu tun. Bereits im Buch war vorgesehen, dass der vierbeinige Begleiter in diesem Teil sterben muss. Der alte Hund wird zunehmend schwächer, doch Franz kann sich nicht dazu durchringen, ihn einschläfern zu lassen. Papa Eberhofer (Eisi Gulp) gibt Ludwig schließlich mit Hasch versetzte Fleischpflanzerl. Die sorgen dafür, dass er noch einmal schmerzfrei und sichtlich berauscht durch den Tag kommt. Kurz darauf stirbt Ludwig an seinem Lieblingsplatz. Franz ist untröstlich, aber er bleibt nicht lange ohne vierbeinige Begleitung. Schon im nächsten "Eberhofer"-Film "Guglhupfgeschwader" (2022) bekommt er mit Hinkelotta eine neue Gefährtin. Rudi (Simon Schwarz) schenkt ihm die dreibeinige Hündin - doch Franz sieht in ihr zunächst keinen Ersatz für Ludwig. Oma und Pauli (Luis Sosnowski) schließen den Mischling dagegen sofort ins Herz. Am Ende akzeptiert Franz das Tier dann doch als seinen neuen Hund. Hinkelotta ist in der Serie eine Hündin - aber gespielt wird sie von einem Rüden namens Xaver. Er hatte als junger Hund einen Autounfall und verlor dabei ein Bein. Doch mit der Einschränkung kam er gut zurecht. Xaver spielte Hinkelotta auch im nächsten "Eberhofer"-Streifen Rehragout-Rendezvous (2023). Ende 2024 verstarb der Rüde. Für den im August 2026 gestarteten zehnten Teil der Reihe "Steckerlfischfiasko" musste die Filmcrew die tierische Rolle neu besetzen. Wer sie dieses Mal spielt, ist bislang nicht bekannt.

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