Karrierewege Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff und Co.: In diesen Rollen kennst du die "Eberhofer"-Krimi-Stars noch Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Antje Wessels Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz (v.l.) können nicht nur "Eberhofer"-Krimis Bild: picture alliance / United Archives / picture alliance / Geisler-Fotopress | Steffi Adam / Geisler-Fotopress / picture alliance / United Archives | United Archives / IFTN / picture alliance / Geisler-Fotopress | Nikita Kolinz

Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Co. sind ein fester Bestandteil der "Eberhofer"-Krimi-Reihe. Doch einige der Darsteller:innen kennen wir eigentlich aus völlig anderen Filmen und Serien.

Wer an die "Eberhofer"-Krimi-Filme denkt, hat sofort die vertrauten Gesichter aus Niederkaltenkirchen vor Augen: Sebastian Bezzel als gemütlich-lakonischen Franz, Simon Schwarz als sein spleeniger Kollege Rudi oder Lisa Maria Potthoff als Franz‘ Partnerin Susi. Doch bevor die Schauspieler:innen in die bayerische Provinz kamen, waren sie längst in zahlreichen anderen Produktionen zu sehen. Und das teilweise in Rollen, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Zeit für einen kleinen Blick zurück: Wir zeigen euch einige "Eberhofer"-Stars von einer Seite, die man bei Franz, Susi und Co. vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte.

Mehr als Franz Eberhofer: Sebastian Bezzels vielseitige Rollen Sebastian Bezzel ist endlich zurück auf der Leinwand als Franz Eberhofer Bild: IMAGO / Sven Simon

Wer Sebastian Bezzel vor allem in der Rolle des Franz Eberhofer kennt, dürfte bei "Beckenrand Sheriff" (2021) durchaus zweimal hinschauen. In der bayerischen Komödie von Marcus H. Rosenmüller spielt Bezzel nämlich den Bauunternehmer Albert Dengler. Und damit einen ziemlich skrupellosen Geschäftsmann, der das örtliche Freibad am liebsten dichtmachen würde. Mit dem entspannten Dorfpolizisten aus Niederkaltenkirchen hat dieser Typ ungefähr so viel gemeinsam wie ein Leberkäsbrötchen mit einem Salatbuffet.

Das Comedy-Highlight mit Sebastian Bezzel findest du auf Joyn Film ansehen Comedy Beckenrand Sheriff Verfügbar auf Joyn 109:28 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Noch weiter weg vom Eberhofer-Image ist Bezzel in der Comedyserie "Da is' ja nix" (2020) zu finden. Dort bildet er gemeinsam mit Johanna Christine Gehlen ein Paar, das sich als gewieftes Hochstapler-Duo durchs Leben mogelt. Und auch in "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" (2021) darf Bezzel einen völlig anderen Typ geben: Als Max Gumberger verkörpert er einen waschechten Frauenhelden, der es auf zahlreiche amouröse Abenteuer abgesehen hat. Da ist nix mit Monogamie, wie sie Franz Eberhofer und seine Susi leben!

1 Staffel Die StiNos Auch in dieser Serie spielt Sebastian Bezzel an der Seite von Johanna Christine Gehlen Robert und Beate sind ein stinknormales Ehepaar. Ganz im Gegensatz zu ihren Freunden, zu ihrer Familie und offensichtlich zu der gesamten restlichen Welt. Roberts Mutter Heidi findet ein Buch von Marie Kondo und will nun sämtliche Klamotten loswerden. Die Einladung bei Beates bester Freundin Paloma soll augenscheinlich in einem flotten Vierer enden. Und Beates Schwester Lisa entdeckt auf der Straße einen verwirrten, alten Mann - und will ihn "behalten". Jeden Freitag zwei neue Folgen! Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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Simon Schwarz als korrupter Pfarrer und Nazi-Funktionär Schauspieler Simon Schwarz engagiert sich privat für eine bessere Umwelt, muss aber zugeben, dass er ab und zu an seine Grenzen stößt. Bild: 2021 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Simon Schwarz ist als Rudi Birkenberger vor allem für seine schräge, leicht chaotische Art bekannt. Doch der österreichische Schauspieler kann auch ganz anders: In dem hochgelobten historischen Kammerspiel "Die Wannseekonferenz" verkörperte er 2022 den hochrangigen NS-Funktionär Martin Luther. Noch düsterer wurde es im selben Jahr in der Thriller-Serie "Totenfrau", in der Schwarz als korrupter Pfarrer Herbert Jaunig zu sehen war. Mit dem redseligen Rudi, der Franz Eberhofer bei seinen Ermittlungen unterstützt, haben beide Figuren denkbar wenig gemeinsam.

Und auch abseits dieser besonders ernsten Rollen hat Schwarz schon einige ziemlich ungewöhnliche Figuren gespielt. In der dystopischen Tragikomödie "Stille Reserven" (2016) etwa war er als Teil einer düsteren Zukunftsgesellschaft zu sehen. Noch weiter zurück geht es zu seinem frühen Durchbruch in "Die Siebtelbauern" (1998). Dort spielte Schwarz den einfältigen Knecht Lukas und wurde für seine Leistung sogar mit dem renommierten Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet.

Lukas (Simon Schwarz) und Emmy (Sophie Rois) sind die Protagonist:innen aus "Siebtelbauern". Bild: picture alliance / United Archives

Von der Fußballmanagerin bis zur Stadt-Hebamme: Lisa Maria Potthoff Lisa Maria Potthoff, hier zu sehen in "SOKO", ist eine vielseitige Schauspielerin. Bild: ZDF/Christine Schroeder

In der Rolle der selbstbewussten Susi ist Lisa Maria Potthoff seit dem ersten "Eberhofer"-Film die Frau an Franz' Seite. Dabei hat die Schauspielerin schon einige Figuren gespielt, die mit der resoluten Freundin des Dorfpolizisten nur wenig gemeinsam haben. In "Männer wie wir" (2004) etwa übernimmt sie als Susanne das Management einer schwulen Fußballmannschaft und muss sich gegen jede Menge Widerstände behaupten. In der durchaus brutalen Groteske "Die Bluthochzeit" (2005) spielt Potthoff die Braut Sophie, in der eine Hochzeit hemmungslos aus dem Ruder läuft.

Lisa Maria Potthoff und Maximilian Brückner in "Männer wie wir". Bild: picture alliance/United Archives

Besonders weit entfernt vom bayerischen Alltag der "Eberhofer-Krimi"-Filme ist allerdings ihre Rolle in "Die Hebamme" (2014). In dem Historienfilm tauscht Potthoff das idyllische Niederbayern kurzerhand gegen das raue 18. Jahrhundert und verkörpert eine Arzttochter und Stadthebamme. Dass sie daneben auch als resolute Frau in "Männerhort" (2014) oder als Enkelin des "Brandner Kaspar" (2008) zu sehen war, zeigt: Susi ist zwar eine ihrer bekanntesten Rollen, aber längst nicht die einzige Seite, die Lisa Maria Potthoff zu bieten hat.

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Eisi Gulp war eigentlich Tänzer, Straßenkünstler und Comedian Der Mann für schräge Rollen: Eisi Gulp spielt nicht nur den bärbeißgen Vater von Kommissar Eberhofer in den "Eberhoferkrimis", sondern auch den skurrilen Künstler Alexander Wagenbauer in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" (Foto). Bild: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Eisi Gulp war eigentlich Tänzer, Straßenkünstler und Comedian Als grantelnder Papa Ludwig Eberhofer gehört auch Eisi Gulp zum festen Inventar der Niederkaltenkirchener Chaos-Familie. Seine Karriere nahm allerdings einen ziemlich anderen Weg: In den Siebzigerjahren ließ sich Gulp zum Tänzer und Pantomimen ausbilden, studierte in New York unter anderem bei Merce Cunningham und eignete sich in Paris zusätzlich Akrobatik und Stunts an. Danach zog es ihn als Straßenkünstler auf die Bühne, bevor er mit seiner eigenen "Eisi Gulp Comedy Show" fast zwei Jahrzehnte lang durch Deutschland tourte. Auch seine ersten Fernsehauftritte hatten mit Schauspielerei wenig zu tun: Gulp war Vortänzer in der ZDF-Sendung "Enorm in Form" und moderierte später die legendäre Jugendsendung "Live aus dem Alabama". Erst 1985 folgte mit Percy Adlons "Zuckerbaby" seine erste große Filmrolle. Darin spielte er den U-Bahn-Fahrer Huber an der Seite von Marianne Sägebrecht.