Fans von Dating- und Reality-TV können sich freuen: Ab Sommer zeigt Joyn eine völlig neue Show, in der es um die reine Wahrheit geht. Lügen beim ersten Date? Ausgeschlossen! Denn die Kandidat:innen müssen komplett ehrlich bleiben - sonst schrumpft die Gewinnsumme ... Können sie der Verführung widerstehen?

Liebe oder Lüge im Paradies? Neue Dating-Reality "Eden" auf Joyn

Wer kennt es nicht: Man geht zum ersten Date und möchte sich im besten Licht präsentieren. Dafür wird hier und da auch gerne mal etwas geflunkert, um die sich anbahnende Romanze nicht zu gefährden. Sogar Studien zeigen: Ein Drittel der Deutschen flunkert schon beim ersten Date in punkto Gehalt, Gewicht oder Ex-Romanzen.

Doch was passiert, wenn jede Lüge sofort auffliegt und bestraft wird? Das finden Fans von Reality-Dating-Shows noch diesen Sommer heraus, denn in "Eden" ist Schluss mit Lügen: Wer flunkert, verliert nicht nur sein Gesicht, sondern bares Geld. Liebe oder Lüge - beides hat seinen Preis! Joyn zeigt mit "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" die wohl ehrlichste Dating-Show des Jahres.

Insgesamt 13 Singles suchen im vermeintlichen Paradies nach ihrem perfekten Match - doch Flunkern ist hier keine Option. Der Grund? Regelmäßig müssen die Kandidat:innen zum Lügendetektor! So wird ihre Ehrlichkeit auf die Probe gestellt.

Die Fragen sind gnadenlos: "Sind deine Gefühle echt?", "Hast du gestern heimlich eine andere geküsst?", "Ist das Kennenlernen für dich nur ein Spiel?". Hier beginnt die moralische Zwickmühle: Wer lügt, um die frische Romanze zu retten, schmälert die Kasse der gesamten Gruppe. Wer hingegen bei der schmerzhaften Wahrheit bleibt, schont zwar das Preisgeld, riskiert aber dafür das sofortige Aus beim Date. Es gilt also: Nur wer echte Gefühle zeigt, kommt weiter, denn jede Antwort kann über Liebe, Vertrauen und das Weiterkommen in der Show entscheiden.