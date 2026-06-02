Drehorte deiner Lieblings-Shows Wo die Reality-Stars eskalieren und du entspannen kannst: Diese Locations kannst du besuchen! Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Maximilian K. Du bist Fan von "Forsthaus Rampensau", "Beauty & The Nerd" und Co.? Diese Locations kannst du selbst besuchen und dort Urlaub machen. Bild: Joyn

Du wolltest schon immer wissen, wie es sich anfühlt, selbst in einer bekannten Reality-Location zu wohnen? Viele Drehorte, die du sonst nur aus dem Fernsehen kennst, kannst du privat buchen und besuchen! In diesem Artikel verraten wir dir, welche Reality-Schauplätze offen für Fans sind, wie du sie besichtigen oder mieten kannst und was du dort erleben kannst.

Purer Luxus auf Koh Samui In der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" waren die selbstbewussten Beautys und die zurückhaltenden Nerds in dieser Traumvilla auf Koh Samui in Thailand untergebracht und kämpften in gemeinsamen Challenges um das begehrte Preisgeld von 50.000 Euro. Wer auch einmal in den Genuss kommen und einen luxuriösen Urlaub machen möchte, kann das in der Villa Amaze an der Ostküste von Koh Samui machen. Auf über 1.700 Quadratmetern trifft modernes Design auf Glasfronten, Meerblick und tropisches Outdoor-Feeling. In den sieben Schlafzimmern finden bis zu 14 Personen Platz: genug Raum für Familien oder Freundesgruppen. Highlight der Villa ist der große Außenbereich mit Infinity-Pool, Jacuzzi und mehreren Lounge-Spots, die dir aus der Show bekannt sein dürften. Drinnen gibt es eine stylishe Küche und einen großzügigem Wohnbereich mit Billardtisch. Die Villa kann privat gemietet werden und eignet sich sogar für Hochzeiten.

In der Villa Amaze auf Koh Samui kannst du wie die Beautys und die Nerds leben und mit spektakulärer Aussicht Urlaub machen. Bild: Joyn

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Edles Ambiente trifft auf laute Reality-Persönlichkeiten In der "Realitystar Academy" treffen Reality‑Newbies aufeinander und stellen sich der Frage, was es wirklich braucht, um zum Realitystar zu werden: Charisma, Disziplin oder doch Drama? Die erste Staffel der Serie wurde im Schloss Neetzow in Mecklenburg‑Vorpommern gedreht. Ein Ort, der mit seiner ruhigen, eleganten Atmosphäre auf den ersten Blick nicht unbedingt zum lauten Reality-Alltag passt. Wer selbst einmal das Schloss‑Feeling erleben möchte, kann das auch ganz ohne Kameras tun. Schloss Neetzow wurde um 1850 im neugotischen Tudorstil erbaut und verbindet historische Eleganz mit modernen Annehmlichkeiten. Beeindruckende Wand- und Deckenverzierungen, prunkvolle Räume und ein weitläufiger Landschaftspark mit See sorgen für echtes Märchen-Ambiente. Heute wird das Schloss als Hotel mit 29 Gästezimmern betrieben, in denen man ab etwa 100 Euro pro Nacht übernachten kann. Ergänzt wird das Angebot durch ein Bistro mit bodenständiger Küche sowie der Möglichkeit, das Anwesen für Tagungen, Feiern und Events zu buchen.

Auf Schloss Neetzow in Mecklenburg‑Vorpommern fliegen bei der "Reality Star Academy" die Fetzen. Bild: Joyn

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Reality-Survival im bulgarischen Hochgebirge In "The Hunt" treten Reality-Stars als Jäger und Gejagte gegeneinander an und kämpfen in der Wildnis um bis zu 50.000 Euro. Die Show wurde in den Wäldern rund um Gabrowo in Bulgarien gedreht. Der atemberaubende Naturpark Balgarka im Balkangebirge bietet mit seinen dichten Buchenwäldern, tiefen Schluchten und abgelegenen Forstwegen die perfekten Bedingungen für das Katz- und Maus-Spiel der Promis. Highlights der Region sind die Hochflächen von Uzana, der Wasserfall Ivanilovski und der Botew, der höchste Gipfel des Zentralbalkans. Wer Lust auf Abenteuer hat, kann die Region mit Wanderausrüstung erkunden. Der Naturpark bietet zahlreiche Wanderrouten, Aussichtspunkte und Unterkünfte - von alten Berghütten bis zu Hotels. Perfekt für alle, die Natur, Nervenkitzel und ein bisschen Survival-Feeling suchen!

In den einsamen Wäldern um Gabrowo in Bulgarien kannst du wilde Natur erleben und dich wie bei "The Hunt" fühlen. Bild: Joyn

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Urlaub im Reality-Paradies auf Kreta Bei "Match in Paradise" suchen flirtwillige Singles unter der strahlenden Sonne Kretas nach dem perfekten Match. Gedreht wird die Show in der Strandvilla Domus Aerides. Das luxuriöse Anwesen liegt direkt am Meer in Südkreta und liefert mit Pool, Palmen und Sonnenuntergängen die perfekte Kulisse für heiße Flirts und Reality-Drama. Wer selbst Urlaub mit Reality-Feeling erleben möchte, kann die Villa privat mieten. Das Anwesen verfügt über fünf Schlaf- und vier Badezimmer und Platz für bis zu zehn Personen. Der private Pool ist von mediterranen Gärten umgeben und garantiert Privatsphäre mit traumhaftem Meerblick. Wer keine Lust auf den Pool hat, kann einfach 50 Meter zum Strand laufen und im warmen Mittelmeerwasser baden. Die Villa verbindet klassischen griechischen Stil mit moderner Ausstattung und ist perfekt für Freundesgruppen und Familien. Ein Geheimtipp: Die Villa liegt nahe des kleinen Fischerdorfes Makrigialos. Wer gerne die lokale Umgebung erkunden will, kann hier die Tavernen und Cafés in entspannter Atmosphäre genießen.

Auf Kreta lädt das luxuriöse Anwesen der Strandvilla von "Match in Paradise" zum Entspannen ein. Bild: Joyn

"Match in Paradise": Luxusurlaub mit Reality-Drama Hier kostenlos auf Joyn streamen

Zwischen Auszeit und Reality-Chaos in den Kärntner Bergen Auf der Almhütte Dieschger Brentl treffen Ruhe, Natur und rustikales Leben auf lautes Reality-Leben. In "Forsthaus Rampensau" ziehen prominente Paare in die abgelegene Berghütte und müssen ohne Komfort und weitab der Zivilisation als Team bestehen. Die Hütte liegt in 1.300 Metern Höhe und kann auch privat gebucht werden. Es findet sich Platz für bis zu zehn Personen, abgelegen und umgeben von Almwiesen in der Berglandschaft. Mit dem weiten Blick ins Tal und dem urigen Holzhütten-Charme können es sich Selbstversorger-Gruppen gemütlich machen. Eine Sauna und ein Whirlpool auf der Sonnenterrasse sorgen für zusätzliche Wohlfühlmomente. Ob Wandern, Skifahren, Klettern oder die Ruhe genießen: Rund um die Hütte ist alles möglich. Nur wenige Autominuten entfernt liegt das Skigebiet Klippitztörl, das ganzjährig zahlreiche Outdoor-Angebote bietet. Eine Location, die im TV für Eskalation sorgt - und ohne Kameras zur perfekten Auszeit vom Alltag wird.