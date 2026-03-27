Neue Woche, neue Dramen "Ein Hof zum Verlieben"-Vorschau ab 30. März: Gibt Laura den Dornbuschfall ab? Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von Linn Petersen Reginas Verhalten stellt Lauras Geduld stark auf die Probe. Bild: SAT.1 / Svenja Blobel

Laura gerät zwischen die Fronten: Je mehr sie über die Dornbuschs und ihre Mandantin herausfindet, desto größer werden ihre Zweifel. Zwischen Maja und Ludwig werden die Gefühle stärker. Was dich in der Woche vom 30. März bei "Ein Hof zum Verlieben" erwartet.

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Folge 41 (30. März): "Gefühle und Geheimnisse" Laura (Diana Staehly) wird zunehmend misstrauisch, als sie merkt, dass ihre Mandantin ihr entscheidende Informationen vorenthält. Erst ein Hinweis von Tim (Moritz Otto) bringt sie auf die richtige Spur und bestätigt ihren Verdacht. Währenddessen steckt Maja (Carlotta Truman) in einer persönlichen Krise: Seit der Geburt des Kindes hat sich ihr Leben grundlegend verändert, und sie ist sich unsicher, welchen Weg sie nun einschlagen soll. Auch bei Susi (Franziska van der Heide) und Sören (Oliver Bender) kommt es zu emotionalen Turbulenzen: Nach einem intensiven und leidenschaftlichen Nachmittag scheint zunächst alles auf mehr hinauszulaufen - doch als Sören den nächsten Schritt gehen möchte, zieht sich Susi plötzlich zurück.

Montag, 30.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Gefühle und Geheimnisse Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 42 (30. März): "Zusammen, was zusammen gehört" Laura gelingt es, Regina (Katharina Hoffmann) und Oliver (Stephan Käfer) zu einem Vergleich zu bewegen und damit für ihre Mandantin eine deutlich bessere berufliche Zukunft auszuhandeln. Während Regina darüber vor Wut kocht, wittert Oliver seine Chance und macht ihr ein überraschend attraktives Angebot. Zur gleichen Zeit muss Georg (Volker Meyer-Dabisch) erkennen, dass er sich in Bezug auf David geirrt hat: Entgegen seiner Annahme spielte dieser sehr wohl eine Rolle in Majas bisherigem Leben. Auch Susi wird mit ihren Gefühlen konfrontiert: Durch Moritz’ (Markus Ertelt) Unterstützung wird ihr klar, wie viel ihr an Sören liegt. Doch sie fragt sich, ob sie ihn inzwischen nicht endgültig von sich gestoßen hat.

Montag, 30.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Zusammen, was zusammen gehört Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 43 (31. März): "Herausgefordert" Laura merkt, dass sie sich zunehmend zu Olivers Fall hingezogen fühlt und zieht ernsthaft in Betracht, künftig die Dornbuschs zu vertreten. Sehr zum Ärger von Regina, die davon alles andere als begeistert ist. Währenddessen steht für Anna (Susan Hoecke) ein nervenaufreibender TErmin bevor: Sie begleitet ihren Sohn Ludwig (Nikolaus Lessky) zu seiner Herzuntersuchung und bangt angespannt um das Ergebnis. Auch auf dem Hof kommt es zu Spannungen: Georg ist alles andere als glücklich darüber, wie Henni (Gitta Schweighöfer) den Hof verwandelt. Werden sie sich zusammenraufen und die neue Sortimentserweiterung gestemmt bekommen?

Dienstag, 31.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Herausgefordert Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 44 (31. März): "Loslassen" Laura treibt ihre Pläne voran und bietet den Dornbuschs an, sie künftig juristisch zu vertreten, verbunden mit einem Deal. Anna fällt eine große Last von den Schultern, als sich herausstellt, dass Ludwig gesund ist. Somit bleibt auch ihr Geheimnis unentdeckt. Währenddessen wird es bei Leonard (Michel Ben Seidel) emotional: Er gesteht seinem Bruder, wie sehr er ihn vermissen wird, sobald dieser nach Berlin geht.

Dienstag, 31.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Loslassen Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 45 (1. April): "Gebrochenes Herz" Laura übernimmt einen Fall für die Dornbuschs - und macht sich damit Georg zum Gegner. Währenddessen zieht Anna die falschen Schlüsse und ist überzeugt, dass Ludwig mit Pia (Emmy Pilawa) anbandelt. Dabei merkt sie gar nicht, dass sein Interesse längst Richtung Maja geht. Auch Ludger (Mirco Reseg) hat mit Rückschlägen zu kämpfen: Es setzt ihm zu, dass er bei den Fördergeldern für Seelingens Promenade leer ausgeht. Umso mehr überrascht es, dass sich Leonard in die Angelegenheit einbringt.

Mittwoch, 01.04. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Gebrochenes Herz Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 46 (1. April): "Unser Seelingen" Laura kommt hinter den wahren Grund für Georgs Abneigung gegen Regina und gerät dadurch selbst ins Grübeln, ob sie die Dornbuschs weiterhin guten Gewissens vertreten kann. Für Anna beginnt der Tag zunächst unbeschwert, nimmt jedoch unerwartet eine Wendung, die alles überschattet. Währenddessen engagiert sich Leonard mit vollem Einsatz für Seelingen und gelangt dabei für sich zu einer wichtigen Erkenntnis.

Mittwoch, 01.04. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Unser Seelingen Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 47 (2. April): "Kleine Fehler, große Folgen" Anna ist erleichtert, dass der Mann, den sie angefahren hat, offenbar unverletzt ist. Doch die Situation spitzt sich zu, als er über starke Schmerzen klagt und sogar mit rechtlichen Schritten droht. Maja nimmt sich eigentlich vor, sich auf ihr Jura-Studium vorzubereiten, lässt sich dann aber von Ludwig zu einem spontanen Badeausflug verführen. Dieser hält auch noch eine besondere Überraschung für sie bereit. Währenddessen arbeiten Henni und Georg voller Tatendrang an ihrem gemeinsamen Herzensprojekt und fiebern der Lieferung ihrer Marmeladen entgegen. Doch Regina setzt alles daran, die Pläne zu durchkreuzen.

Donnerstag, 02.04. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Kleine Fehler, große Folgen Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 48 (2. April): "Lügen und Geheimnisse" Anna hat Angst, dass ihre Familie erneut unter Druck gerät, und lässt ihre Unruhe ausgerechnet an Laura aus. Maja plagt derweil das schlechte Gewissen, nachdem sie Ludwig so gemein behandelt hat. Schließlich gehen die beiden aufeinander zu, um sich zu entschuldigen. Henni und Georg müssen einen Rückschlag verkraften: Regina hat ihnen den Auftrag vor der Nase weggeschnappt. Während Georg frustriert reagiert, blickt Henni nach vorn und schmiedet bereits neue Pläne.