Neue Woche, neue Dramen Wochen-Vorschau von "Ein Hof zum Verlieben" ab 13. April: Für wen wird sich Laura entscheiden? Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von Filiz Tamara Boga "Ein Hof zum Verlieben": Laura (Diana Staehly) ist bei der Partnerwahl unschlüssig. Bild: Joyn

Pia bekommt nun endlich ihre Rache. Lauras Dilemma nimmt ein Ende und sie fällt eine Entscheidung in Sachen Liebe. Diese spannenden Wendungen erwarten dich in der Woche vom 13. April bei "Ein Hof zum Verlieben" in SAT.1 und auf Joyn.

Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik! "Ein Hof zum Verlieben" kannst du ab sofort schon auf Joyn streamen

Folge 57 (13. April): "Zauberhafte Begegnungen" Ludwig (Nikolaus Lessky) begegnet Selina auf dem Rückweg nach Hamburg. Im Gespräch zwischen ihnen kommen flirty Vibes auf. Ist sie etwa an ihm interessiert? Leonard (Michel Ben Seidel) wird nicht müde, Sören (Oliver Bender) zu einem Karriere-Wechsel als Zauberer zu raten. Und tatsächlich scheint Sören, ernsthaft darüber nachzudenken. Susi (Franziska van der Heide) und Laura (Diana Staehly) freunden sich über ein paar Spaßgetränke an. Eine überraschende Herausforderung in der Seerose schweißt die beiden sogar noch mehr zusammen.

Montag, 13.04. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Zauberhafte Begegnungen Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 58 (14. April): "Rache ist süß" Anna (Susan Hoecke) erfährt von Majas Schwangerschaft, verspricht aber, es geheim zu halten. Henni (Gitta Schweighöfer) übernimmt spontan die Vertretung im Kiosk und begegnet zufällig Herr Schneider. Dabei kommt es aufgrund des Marmeladen-Projekts zu einer Auseinandersetzung. Laura macht Fortschritte in dem Fall der Dornbuschs. Oliver (Stephan Käfer) sieht dadurch die Chance, sich ihr zu nähern. Lässt sich Laura darauf ein? Pia (Emmy Pilawa) findet eine Gelegenheit, Majas Handy zu durchstöbern. Mit dem, was sie findet, hätte sie nicht gerechnet. Aus der Empörung heraus startet sie einen Rachefeldzug.

Montag, 13.04. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Rache ist süß Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 59 (14. April): "Charlotte und Julius" Peter Schneider (Ingo Abel) ist aufgebracht und möchte Anzeige gegen Henni erstatten. Der Streit spitzt sich zu, als Moritz auf die Kameras hinweist. Herr Schneider bringt Henni in eine Zwickmühle. Ludwig ist von Majas Sprachmemo verletzt und geht ihr aus dem Weg. Währenddessen denkt sie darüber nach, ob sie ihm von der Schwangerschaft erzählen soll. Der Dornbusch-Fall scheint sich dem Ende zu neigen und Laura kann diesen erfolgreich abschließen. Oliver und Laura stoßen darauf an. Die Anziehung zwischen den beiden wird stärker.

Dienstag, 14.04. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Charlotte und Julius Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 60 (14. April): "Verzaubert" Oliver lädt zum Abschluss des Dornbusch-Falls Laura auf ein Segelboot-Date ein. Laura plagt wegen der Boots-Einladung das schlechte Gewissen, nimmt diese aber dennoch an. Regina ist von dem Fall-Ergebnis jedoch nur mäßig begeistert - ebenso wie von Laura, was sie Oliver spüren lässt. Leonard und Susi unterstützen Sören bei seinem ersten Auftritt als Zauberer. Aufgrund seiner letzten Erfahrung kommen ihm jedoch Zweifel an seinen Fähigkeiten auf. Heiko Bellenbaum (Tilo Acksel), ein Mitglied der Vergabe-Kommission für den besten Bio-Hof des Jahres, erstattet dem Albers-Hof einen unerwarteten Besuch. Ein Tipp soll ihn dazu gebracht haben, den Hof zu überprüfen.

Dienstag, 14.04. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Verzaubert Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 61 (15. April): "Chaos der Gefühle" Lauras und Olivers Ausflug endete erfolgreich. Ihr bleibt aber keine Zeit, ihre Gefühle zu sortieren, denn das nächste Date mit Tim lässt nicht mehr lange auf sich warten. Sörens Zauber-Auftritt kam sehr gut an und die Leute waren begeistert. Das Internet ist jedoch gnadenlos und vergisst nie ... Maja ist derweil frustriert, dass Ludwig nichts von sich hören lässt. Georg (Volker Meyer-Dabisch) ist sich sicher, dass Regina Dornbusch (Katharina Hoffmann) für die Überprüfung des Hofes verantwortlich ist. Bei einem kleinen Rache-Akt kommt ihm glücklicherweise Moritz dazwischen und macht ihm einen Gegenvorschlag.

Mittwoch, 15.04. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Chaos der Gefühle Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 62 (15. April): "Geplatzte Hoffnungen" Laura plagt wegen der aufeinanderfolgenden Dates ein schlechtes Gewissen und sagt schließlich das Treffen mit Tim ab. Natürlich ist dieser enttäuscht. Gut, dass Susi für Laura einspringen kann. Maja fasst ihren Mut zusammen und bittet Ludwig zum gespräch. Als dieser sie mit der Sprachmemo konfrontiert, versteht sie die Welt nicht mehr. Herr Schneider hat seine Drohungen in die Tat umgesetzt und Henni angezeigt. Sie weiht Georg in ihr Problem ein und entscheidet sich dazu, einen Anwalt einzuschalten - ihre Tochter Laura.

Mittwoch, 15.04. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Geplatzte Hoffnungen Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 63 (16. April): "Bauchgefühle" Anna erzählt Tim, dass Laura ihn nicht aufgrund der Arbeit versetzt hat. Tim platzt der Kragen! Er hat es satt, dass Anna immer wieder was gegen Laura auszusetzen hat. Ludwig glaubt Maja kein Wort mehr. Er will jetzt Abstand nehmen. Maja versucht herauszufinden, wie die Sprachmemo entstehen konnte und vor allem - wer ihr so etwas antun könnte. Oliver muss ständig an Laura denken. Er erzählt Moritz von seinen Gefühlen und plaudert dabei etwas zu viel aus ...

Donnerstag, 16.04. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Bauchgefühle Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 64 (16. April): "Schattenrisse" Ludwig will herausfinden, ob an der KI-Memo wirklich was dran ist, und bekommt Hilfe von Leonard. Dabei konfrontiert er auf Pia, die diesen Vorwurf abstreitet. Oliver und Laura sprechen über ihre gemeinsame Nacht und wollen es langsam angehen lassen. Oliver ist sich sicher: Laura ist die Eine. Währenddessen öffnet sich Anna gegenüber Susi bezüglich ihrer Zweifel an der Situationship von Laura und Tim. Sie macht sich Sorgen, dass er wieder verletzt werden könnte. Susi möchte mit Sören den nächsten Schritt gehen und macht ihm eine kleine Überraschung.

Donnerstag, 16.04. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Schattenrisse Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 65 (17. April): "Schwere Entscheidungen" Moritz macht sich Sorgen um Tim aufgrund seiner früheren Beziehungsprobleme. Er bittet Laura, Rücksicht auf seinen Freund zu nehmen. Ludwig bereut seine Reaktion auf die Sprachmemo und will sich bei Maja entschuldigen. Aber Majas Entscheidung steht fest: Sie will nichts mehr von ihm hören. Moritz und Oliver lassen ihre alte Freundschaft wieder aufleben. Oliver vertraut sich ihm bezüglich Laura an. Was hält Moritz von der Beziehung? Der Wettbewerb um den besten Bio-Hof nimmt sein Ende. Der Gewinner steht fest. Oder doch nicht? Schafft es Regina, an de Ergebnis noch etwas zu rütteln?

Freitag, 17.04. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Schwere Entscheidungen Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 66 (17. April): "Lauras Entscheidungen" Der Albers-Hof gewinnt die Bio-Plakette. Georg wird der Sieg gewidmet. Zuhause angekommen, erzählt Moritz Anna von Olivers Gefühlen gegenüber Laura. Sie beschließen, Tim einzuweihen. Laura erstattet derweil Oliver einen Besuch und öffnet sich ihm gegenüber. Sie hat eine Entscheidung in Sachen Liebe getroffen. Anna lässt derweil nicht locker und bohrt weiter nach. Schließlich gibt Ludwig nach und holt sich einen Ratschlag bei seiner Mutter ein.