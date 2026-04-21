Neue Dramen Wochen-Vorschau von "Ein Hof zum Verlieben" ab 20. April: Tims Ex Nina sorgt für Gefühls-Chaos Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Filiz Tamara Boga Nina ist wieder in Seelingen. Kehrt Tim (Moritz Otto) zu ihr zurück? Bild: Joyn Redaktion

Pia bekommt ihre Rache. Laura fällt eine Entscheidung in Sachen Liebe, Tims Ex kommt an den Hof und zwei Personen erfahren, dass sie Halbgeschwiser sind. Diese spannenden Wendungen erwarten dich in der Woche vom 20. April bei "Ein Hof zum Verlieben" in SAT.1 und auf Joyn.

Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik! "Ein Hof zum Verlieben" kannst du ab sofort schon auf Joyn streamen

Folge 67 (20. April): "Einzelgänger" Lauras (Diana Staehly) Entscheidung steht: Sie ist noch nicht bereit für eine Beziehung. Das Thema belastet sie und lässt sie zwangsläufig an alte Zeiten mit ihrem verstorbenen Mann David zurückdenken. Hält die Erinnerung an ihn sie zurück? Und wie gehen nun Oliver (Stephan Käfer) und Tim (Moritz Otto) mit der Zurückweisung um? Nach Sörens (Oliver Bender) Schifffahrt freut sich Susi (Franziska van der Heide) auf ein Wiedersehen. Sören hält sie aber auf Abstand - denkt sie zumindest. Henni (Gitta Schweighöfer) hadert in der Zeit mit einer Anzeige. Sie will sich in einer Stellungnahme für den Vorfall entschuldigen. Laura kümmert sich weiterhin um alle juristischen Angelegenheiten.

Folge 67 kannst du ab dem 20. April um 18 Uhr auf Joyn ansehen Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Einzelgänger Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.04.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 68 (20. April): "Auf Umwegen" Oliver ist überzeugt, Laura hat sich nur von ihm abgewendet, weil Moritz (Markus Ertelt) geplaudert hat. Tim muss von Moritz über das Liebesding zwischen den beiden gehört haben. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Oliver und Moritz. Komplett unerwartet macht Sören Susi einen Antrag. Die ist überrumpelt und stürmt panisch aus der Wohnung. Wird sie den Antrag annehmen oder Sören im Regen stehen lassen? Tim bereitet Leo (Michel Ben Seidel) auf die Schicht in der Seerose vor. Der Marathon in Seelingen steht an und der Seerosen-Chef ist verhindert, daher ist er auf Leos Hilfe angewiesen. Auch die Albers werden in die Marathon-Vorbereitungen verstrickt und müssen schnellstmöglich einen Stand auf die Beine stellen. Natürlich lässt sich auch Regina Dornbusch (Katharina Hoffmann) nicht die Gelegenheit nehmen, ihren Teil dazu beizutragen. Laura und Tim versuchen, sich aus dem Weg zu gehen. Den ehemaligen Turteltauben wird's aber nicht leicht gemacht.

Folge 69 kannst du ab dem 20. April um 18:30 Uhr auf Joyn streamen Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Auf Umwegen Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.04.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 69 (21. April): "Liebe ist ein Marathon" Beim Marathon stellen sich Tim und Laura der Herausforderung, auf Abstand zu bleiben. Leichter gesagt als getan, wenn man sich eine Versorgungs-Station teilen muss ... Leo findet, sein Bruder Ludwig (Nikolaus Lessky) hat eine zweite Chance bei Maja (Carlotta Truman) verdient. Diese sieht das aber anders. Die Diskussion wird unterbrochen, als ein Journalist auffälliges Interesse an den Dornbuschs zeigt. Dieser kennt keine Grenzen und löchert auch Laura mit unangenehmen Fragen - bis Tim schließlich einschreiten muss. Georg (Volker Meyer-Dabisch) bekommt Besuch von einem altbekannten Freund, der merklich die Stimmung auf dem Hof aufwirbelt. Er macht kein Geheimnis aus seinem Interesse an Henni (Gitta Schweighöfer). Georg ist von dessen direkten Art wenig begeistert.

Auf Folge 69 gespannt? Diese kannst du ab dem 21. April um 18 Uhr auf Joyn ansehen Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Liebe ist ein Marathon Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 70 (21. April): "Geheimsache Liebe" Tim macht einen gewagten Schritt auf Laura zu - und küsst sie. Beide sind überaus glücklich, entscheiden sich aber, vorerst ihre Wiedervereinigung für sich zu behalten. Nach dem Marathon unterhalten sich Vater und Sohn am Strand. Ludwig lässt durchscheinen, was in ihm vorgeht. Maja scheint das Thema mit Ludwig nicht loszulassen. Pia aber ebenso wenig und lässt nicht locker. Huberts Annäherungsversuch hatte Erfolg. Er und Henni tauschen Nummern aus. Georg reagiert genervt und abweisend, wie Susi auffällt. Hat er sich etwa in Henni verguckt?

Folge 70 ist ab dem 21. April um 18:30 Uhr auf Joyn verfügbar Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Geheimsache Liebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 71 (22. April): "Enttäuschungen" Anna bekommt Tims und Lauras Annäherung mit und ist davon wenig begeistert. Es fällt ihr abermals schwer, sich nicht um ihren Bruder zu sorgen. Für den Dornbusch-Hof braucht Regina eine neue Image-Kampagne. Und wer kommt dafür besser infrage als jemand, der damit schon Erfolg hatte: Nina, Tims Verflossene. Pia hat einen Sinneswandel und will sich bei Maja und Ludwig entschuldigen. Sie hofft, Maja bezüglich Ludwig umstimmen und die beiden wieder zusammenbringen zu können. Ludwig hat währenddessen feste Pläne nach Berlin zu ziehen. Als Social-Media-Beauftragter für den Bürgermeister glänzt Leo mehr als je zuvor. Das bleibt nicht unerkannt und der Journalist Herr Böhning engagiert ihn kurzerhand für seinen Verlag. Dafür muss er seine freiwillige Arbeit jedoch ablegen.

Folge 71 kannst du ab dem 22. April um 18 Uhr auf Joyn anschauen Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Enttäuschungen Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.04.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 72 (22. April): "Tolle News" Laura räumt mit Oliver auf und erzählt ihm von Tims und ihrer Beziehung. Aber Tim weiß nichts von Lauras und Olivers Stelldichein - zumindest noch nicht. Susi verkündet in der Zwischenzeit allen ihre Verlobung mit Sören. Alle freuen sich für sie. Der junge Content-Creator Leo überdenkt noch mal seine Entscheidung als Social-Media-Manager für den Verlag. Gut, dass der Bürgermeister ihm den Rücken freihält und ihn aus dem Knebelvertrag raushaut. Die Vorbereitungen für das Fest auf dem Albers-Hof laufen auf Hochtouren, als plötzlich Ludwig auftaucht.

Ab dem 22. April (18:30 Uhr) ist Folge 72 auf Joyn verfügbar Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Tolle News Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.04.2026 • 22 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 73 (23. April): "Kleine Lügen" Zwischen Tim und Laura scheint nun endlich alles geklärt zu sein. Das letzte Hindernis (Oliver) ist nun auch überwunden, nachdem Laura ihm von ihrer Beziehung mit Tim erzählt hat. Doch dann bekommt Tim einen aufwühlenden Anruf von Nina. Bei Ludwig und Maja kommt es endlich zu einem klärenden Gespräch. Sie schaffen es, sich zu verzeihen. Zusammen machen sie sich an die Vorbereitungen für das Hof-Fest. Anna reagiert unruhig, als sie von den beiden erfährt. Anscheinend trägt sie schon lange ein Geheimnis mit sich herum, das die Beziehung zwischen den beiden verändern könnte. Nina trifft wegen des Auftrags von Regina nach Jahren wieder auf Oliver. Zwischen den beiden ist es angespannt. Aber eine Sache ist für beide klar: Keiner darf erfahren, dass ihre Affäre der Grund für die damalige Trennung von Tim und Nina war. Regina ist jedoch eine der Wenigen, die davon weiß.

Folge 73 kannst du ab dem 23. April um 18 Uhr auf Joyn ansehen Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Kleine Lügen Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.04.2026 • 22 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 74 (23. April): "Große Geheimnisse" Ludwig und Maja sind Halbgeschwister! Seine Mutter Anna ist verzweifelt und ratlos. Was kann sie dagegen tun, dass sich die beiden weiter annähern? Laura plagt das schlechte Gewissen: Sollte sie Tim von ihr und Oliver erzählen? Außerdem steht das Hof-Fest an, ganz Seelingen wird dort sein. Eine Begegnung ist also unausweichlich. Bei Lauras Beichte reagiert Tim aufgebracht.

Folge 74 kannst du ab dem 23. April um 18:30 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Große Geheimnisse Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.04.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 75 (24. April): "Wenn Geheimnisse gelüftet werden" Ausgerechnet während Lauras und Tims Streit, stößt Nina dazu. Mit der Situation überfordert flüchtet Tim, um Klarheit zu gewinnen. Nina nutzt die Gelegenheit, um alleine mit Tim zu sprechen - und gesteht ihm ihre Gefühle. Anna kann nicht länger zuschauen und geht bei Ludwig und Maja dazwischen. Im Eifer erzählt sie ihm von Majas Schwangerschaft. Die junge Studentin kommt in Erklärungsnot. Ludwig ist enttäuscht von Majas Geheimtuerei und lässt sie weinend im Haus zurück. Henni und Georg genießen ihre Zeit auf dem Hof-Fest der Albers und kommen sich mit einem kleinen Tänzchen in der Küche näher.

Folge 75 kannst du ab dem 24. April um 18 Uhr auf Joyn streamen Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Wenn Geheimnisse gelüftet werden Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.04.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Folge 76 (24. April): "Der bittere Nachgeschmack" Laura konfrontiert Anna mit ihrem Ausbruch auf dem Hof-Fest. Sie bereut, ihrem Sohn von Majas Schwangerschaft erzählt zu haben. Jedoch stößt sie bei Laura auf Unverständnis. Wenigstens mit Ludwig kann sie sich wieder versöhnen. Sören und Susi machen einen Campingausflug in die Natur. Für Susi ist es eher gewöhnungsbedürftig. Aber auch Sören muss sich einer kleinen Herausforderung stellen. Am Ende bringt es sie beide näher zusammen. Laura versteht einfach nicht, warum Tim auf ihr Geständnis derart überreagiert hat. Beim Versuch ihn um ein Gespräch zu bitten, blockt er ab und bittet um Abstand. Aber vielleicht kann Oliver ihr ein paar Antworten liefern?