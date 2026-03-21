So geht's ab 23. März weiter "Ein Hof zum Verlieben"-Vorschau ab 23. März: Kommen Tim und Laura zusammen? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Linn Petersen Laura (Diana Staehly) spürt, dass sich zwischen ihr und Tim etwas verändert. Bild: Joyn

Tim und Laura können ihre Gefühle füreinander kaum noch leugnen, doch alte Verletzungen und neue Intrigen drohen alles zu zerstören. Ludwigs Gesundsheits-Drama bringt Anna an ihre emotionalen Grenzen. Was dich in der Woche vom 23. März bei "Ein Hof zum Verlieben" erwartet.

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Folge 31 (23. März): "Glück im Unglück" Oliver (Stephan Käfer) bewahrt Ludwig (Nikolaus Lessky) in letzter Sekunde vor schweren Verletzungen. Zwar zeigen sich Moritz (Markus Ertelt), Anna (Susan Hoecke) und Tim (Moritz Otto) dankbar, doch ihre kritische Haltung ihm gegenüber bleibt bestehen - ganz im Gegensatz zu Laura (Diana Staehly), die sich zunehmend auf Olivers Seite zieht. Regina (Katharina Hoffmann) gerät wegen der Klage einer ehemaligen Mitarbeiterin zunehmend unter Druck und fürchtet um ihren Ruf. Dabei weiß sie noch nicht, wer sie auf der Gegenseite erwartet. Leonard (Michel Ben Seidel) hat die Einnahmen aus dem Muffin-Verkauf verloren und sorgt sich um seinen Stand bei seinen Mitschülerinnen. Er bittet Susi (Fanziska van der Heide) um Hilfe.

Montag, 23.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Glück im Unglück Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 32 (23. März): "Die Konkurrenz schläft nicht" Während Oliver gelassen darauf reagiert, dass Laura juristisch gegen die Dornbuschs vorgeht, zeigt Regina keinerlei Bereitschaft, das einfach zu akzeptieren. Susi sieht, wie gut gelaunt Tim auf Laura reagiert und stellt ihm eine sehr persönliche Frage. Maja (Carlotta Truman) findet heraus, wo das verschwundene Geld hingehört, und stellt sicher, dass Leonard es zurückbekommt - sehr zum Ärger von Pia (Emmy Pilawa).

Montag, 23.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Die Konkurrenz schläft nicht Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 33 (24. März): "Übertrieben" Der Albershof scheint seine Mitarbeiter:innen zu verlieren. Doch Laura kann sich denken, wer dahintersteckt. Trotz seiner Zweifel ringt sich Moritz dazu durch, sich bei Oliver mit einer besonderen Geste für die Rettung von Ludwig zu bedanken. Währenddessen verbringt Maja immer mehr Zeit mit Ludwig, was einigen Bewohner:innen von Seelingen nicht gefällt. Allen voran Pia, die ihr Revier verteidigen will.

Dienstag, 24.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Übertrieben Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 34 (24. März): "Rolle Rückwärts" Während des Umzugs bekommt Ana Unterstützung von Tim. Beim Kistenschleppen kommen sich die beiden plötzlich näher. Moritz bereut seine Entscheidung, sich mit Oliver verabredet zu haben. Er macht einen Rückzieher und umgeht das Treffen. Während Maja sich in ihrem eneuen Leben anfängt einzurichten, kommen neue Dinge aus der Vergangenheit ihres Vaters David ans Licht.

Dienstag, 24.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Rolle Rückwärts Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 35 (25. März): "Leise Bekenntnisse" Laura kommt Tim unverhofft sehr nahe und hadert mit ihren Gefühlen. Ist da etwas zwischen ihnen oder bildet sie sich das alles nur ein? Fühlt er auch etwas für sie? Georg (Volker Meyer-Dabisch) öffnet sich Maja ein Stück. Ihr wird klar, dass es eine Frau in Geogs Vergangenheit gegeben haben muss, die ihm das Herz gebrochen hat. Anna muss sich ihrer eigenen Schuld stellen, als Moritz sich fragt, ob Tim Olivers Verrat irgendwann verzeihen kann.

Mittwoch, 25.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Leise Bekenntnisse Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 36 (25. März): "Zwischen den Zeilen" Laura will für Maja das Andenken an ihren verstorbenen Mann und den Vater ihrer Tochter hochhalten. Sie merkt jedoch nicht, dass Tim von ihr dadurch in den Hintergrund gedrängt und vergrault wird. Georg glaubt, dass Regina sie erneut sabotiert hat. Als er sie zur Rede stellt, blamiert er sich. Maja versucht Ludwig auf Abstand zu halten, schafft das aber nur bedingt. Währenddessen ahnt Ludwig nichts davon, was zwischen ihm und Maja steht.

Mittwoch, 25.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Zwischen den Zeilen Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 37 (26. März): "Klarer Fall: verliebt!" Oliver findet heraus, dass für die Funkstille zwischen Laura und seiner Mutter letztere die Schuld trägt. Als Regina ihm den Kündigungsfall überträgt, bietet sich ihm die Chance, Lauras Vertrauen zurückzugewinnen. Maja wird von Ludwig überrascht, der aus der Lern-Session ein spaßiges Event macht. Dabei kommen sich die beiden näher. Um nichts zu überstürzen entscheidet Tim sich dagegen, Laura zu einem Date einzuladen. Susi bekommt das mit und will ihn davon überzeugen, dass er falsch liegt. Tim reagiert verärgert.

Donnerstag, 26.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Klarer Fall: verliebt! Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 38 (26. März): "Davids Erbe" Anna steht völlig neben sich, als sie von Ludwigs möglicher Herzerkrankung erfährt. Dieser wird in seiner Zweisamkeit mit Maja von der eifersüchtigen Pia gestört. Maja sieht sich ein weiteres Mal mit bissigen Sprüchen und unwahren Behauptungen konfrontiert, aber diesmal durchschaut sie Pias Spiel. Tim scheut sich immer noch aus Angst zu schnell zu handlen, Laura zu einem Date einzuladen. Seine Schwester Susi ermutigt ihn jedoch, sein Hez in die Hand zu nehmen und auf Laura zuzugehen.

Donnerstag, 26.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Davids Erbe Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 39 (27. März): "Heimliche Angst" Anna will Gewissheit haben, ob Ludwig Davids Herzfehler geerbt hat. Dafür müsste sie jedoch das gut gehütete Geheimnis lüften. Tim hadert weiterhin mit sich selber: Er will weiterhin die Distanz zu Laura bewahren, ihr aber auch weiter zur Seite stehen. Als Lauras Mutter Henni (Gitta Schweighöfer) Regina deren entlaufenes Lieblings-Pferd zurückbringt, erlebt sie Regina überraschend emotional.

Freitag, 27.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Heimliche Angst Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 40 (27. März): "Liebesrivalen" Tim steht zu seinem Wort und fokussiert sich auf die Zukunft: Er und Laura nähern sich daraufhin langsam wieder an. Moritz macht sich große Sorgen, nachdem Anna vor Ludwig so emotional wurde. Anna kann Moritz beruhigen. Auch wenn Ludwig sich sogar untersuchen lassen möchte, bleibt Anna weiterhin angespannt. Henni und Georg fangen einen Neu-Kunden von Regina ab und nutzen die Gelegenheit, um gemeinsam ein Werbeprogramm für sich selbst zu starten.