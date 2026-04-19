Kommen Joko und Klaas nach NRW?
Wo findet heute die Live-Show "Ein sehr gutes Quiz" statt? Diesen Ort sagt die KI voraus!
Aktualisiert:von PM
"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" kehrt zurück und schon laufen wieder die Spekulationen: Wo findet die Live-Show von Joko und Klaas diesmal statt? Die KI liefert erste Vermutungen für den Veranstaltungsort an diesem Sonntag.
Ab sofort kann wieder ganz Deutschland potenziell zum Quizstudio werden. Am Sonntag gibt es die erste neue Folge von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", drei weitere Ausgaben folgen dann wöchentlich.
Welche Location Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Austragungsort ihrer Live-Show erkoren haben, bleibt jeweils bis zum Start der Sendung geheim.
Fest steht nur: Sie machen irgendwo in Deutschland Station, um ab 20:15 Uhr live auf ProSieben auf Sendung zu gehen. Zuschauer:innen können dann das Set von "Ein sehr gutes Quiz" besuchen, mitquizzen und mit etwas Glück und der richtigen Strategie 100.000 Euro gewinnen.
Die neue Ausgabe der Show im Livestream ansehen!
Kann KI vorhersagen, wo #ESGQ stattfindet?
Die Spekulationen darüber, wo "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" in dieser Woche stattfinden wird, sind in vollem Gange.
Angeheizt werden die Überlegungen kurz vor dem Start der neuen Staffel durch eine offizielle Pressemitteilung des Senders. Darin heißt es:
Wir haben die #ESGQ-KI gefragt und möchten die Tipps zur Recherche gerne teilen.
Das ist die KI-Analyse möglicher Quiz-Locations
Die folgenden KI-Ergebnisse hat der Sender im Vorfeld der neuen Ausgabe von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" veröffentlicht, die am 19. April live ausgestrahlt wird.
Am Sonntagabend wird sich zeigen, ob die Künstliche Intelligenz völlig daneben lag oder in Zukunft eine echte Hilfe bei der Suche nach Joko und Klaas sein wird.
Gibt es ein Muster bei der Auswahl der Locations?
Tatsächlich! Bisher wurde "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" im Norden, Westen, Süden und Osten und sogar einmal in Österreich veranstaltet. Die KI sieht eine leichte Tendenz Richtung Süddeutschland.
Die Locations? Keine klassischen Produktionsorte für TV-Shows, eher komplett random. Bisher wurden keine direkten Innenstädte gewählt. Vielleicht diesen Sonntag?
Erste Hinweise?
Realistische erste Hinweise tauchen für gewöhnlich erst am Tag der Ausstrahlung auf, sind aber immer mit Vorsicht zu genießen.
Plötzlich auftauchende Menschenmengen und ein Quiz-Zelt könnten Indizien sein - oder perfekt inszenierte Ablenkungsmanöver der Produktion.
Eine sehr gute Prognose für Sonntag (mit hoher Wahrscheinlichkeit?)
Basierend auf den Mustern schätzt die KI mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, dass #ESGQ an einem außergewöhnlichen Ort mit viel Platz stattfinden wird - beispielsweise in einem Industriegebiet, einem Stadion außerhalb oder einem großen Parkplatz.
Zu 30 Prozent sieht die KI eher touristische Locations wie einen See oder einen Berg, 20 Prozent Wahrscheinlichkeit besteht für komplett absurde Orte wie einen Baumarkt, ein Möbelhaus oder ein Einkaufszentrum bei Nacht.
Klassische Innenstädte liegen bei einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent.
"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" auf Joyn
So lautet das Kurz-Fazit der KI
Gut erreichbare Industrie- oder Freifläche in einer mittleren Stadt Deutschlands, Tendenz zu NRW, weil die Region bisher im Schnitt eher unterrepräsentiert ist. Keine Metropole, aber visuell auffällig mit viel Platz für die Mitspielenden. Ob die KI recht behalten wird?
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