TV-Jubiläum Blick zurück: So sah Florian Martens von "Ein starkes Team" vor 20 Jahren aus

Seit über 30 Jahren gehört "Ein starkes Team" fest zum Programm im ZDF - und hat sich vom Neunziger-Krimi zum modernen Hauptstadt-Dauerbrenner gewandelt. Doch wie sehr hat sich nicht nur die Reihe, sondern auch Serien-Star Florian Martens in dieser Zeit verändert?

Der Anfang: Ein ungleiches Duo ermittelt Als "Ein starkes Team" Mitte der Neunzigerjahre startete, war die Grundidee klar: Zwei unterschiedliche Charaktere lösen gemeinsam komplizierte Fälle. Im Eröffnungsfilm "Gemischtes Doppel" standen sich Verena Berthold und Otto Garber einem Drogenschmugglerring gegenüber - sie mit ihrem analytischen Blick, er mit seinem Bauchgefühl und seiner Berliner Direktheit. Trotz ihrer gegensätzlichen Herangehensweisen arbeiteten die beiden gut zusammen - und legten damit den Grundstein für den langjährigen Erfolg der Serie. Von Anfang an setzte die Serie auf klassische Krimi-Geschichten und zeigte dabei immer ganz deutlich das besondere Lebensgefühl und die Eigenheiten Berlins.

Florian Martens als Konstante Eine Figur prägt "Ein starkes Team" bis heute: Otto Garber, gespielt von Florian Martens. Seit der ersten Folge ist er das raue Herz der Serie - bodenständig, direkt, mit unverkennbarem Berliner Sarkasmus. Während sich vieles verändert hat, ist Otto Garber der emotionale Anker geblieben. Seine Wollmütze wurde zu seinem Markenzeichen, sein Gerechtigkeitssinn zu einer Konstante. Martens selbst erlebte über drei Jahrzehnte Seriengeschichte - privat wie beruflich. Am ersten Drehtag wurde er Vater, ein Moment, der für ihn untrennbar mit dem Start der Serie verbunden ist.

Veränderung nach einem schweren Abschied Viele Jahre lang bildeten Martens und Maja Maranow das Zentrum der Serie. Nach dem Tod der Schauspielerin im Jahr 2016 musste das Format neu positioniert werden. Mit Stefanie Stappenbeck als Linett Wachow gewann das Team eine neue Dynamik: diplomatischer, moderner, aber immer noch mit einer klaren Rollenverteilung. Dieser Umbruch markierte eine Weiterentwicklung inhaltlich. Die Fälle rückten näher an gesellschaftliche Debatten - von #MeToo über aktuelle Großstadtphänomene bis hin zu Fragen der Lebensverlängerung in der Jubiläumsfolge. So blieb die Serie am Puls der Zeit, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Berlin als heimlicher Hauptdarsteller Ein weiteres wiederkehrendes Thema im Laufe der Jahre ist die enge Verbindung zur Hauptstadt. Die Dreharbeiten finden an Originalschauplätzen statt, und die Dialoge werden anschließend in Berliner Dialekt übersetzt, um die Authentizität zu wahren. Berlin verändert sich - und mit der Stadt auch die Serie. Vom Flair der Neunzigerjahre nach der Wiedervereinigung über die Boomjahre bis hin zur heutigen Metropole spiegelt jede Folge ein Stück Zeitgeschichte wider.