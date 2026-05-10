Song klingt jetzt anders Änderung kurz vor dem ESC 2026: Sarah Engels probt neue Version von "Fire" Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Julia W. Sarah Engels wird Deutschland beim ESC 2026 mit ihrem Song "Fire" vertreten. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Eine Woche vor dem großen Finale in Wien am 16. Mai überrascht Deutschlands ESC-Hoffnung Sarah Engels mit einer Änderung: Der Anfang ihres Songs "Fire" soll jetzt völlig anders klingen.

Wenige Tage vor dem Finale des "Eurovision Song Contest" 2026 setzt Sarah Engels auf eine entscheidende Veränderung ihres Wettbewerbsbeitrags. Ihr Song "Fire" beginnt jetzt offenbar nicht mehr als energiegeladene Dance-Pop-Nummer …

Ruhiges Piano-Intro zu Beginn Wie das Portal "ESC kompakt" nach der ersten Probe in der Wiener Stadthalle berichtet, startet Engels ihren Auftritt jetzt liegend auf einem würfelförmigen Bühnenelement. Zu Beginn singt sie eine reduzierte Piano-Version direkt in eine über ihr positionierte Kamera. Erst im weiteren Verlauf wechselt "Fire" in die bislang bekannte, schnellere Upbeat-Fassung. Eine akustische Interpretation des Titels hatte Engels bereits zuvor im "ARD-Morgenmagazin" vorgestellt. Offenbar greift sie dieses Konzept nun auch für die internationale Bühne auf und kombiniert beide Versionen des Songs in einem Auftritt.

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