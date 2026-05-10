Song klingt jetzt anders
Änderung kurz vor dem ESC 2026: Sarah Engels probt neue Version von "Fire"
Veröffentlicht:von Julia W.
Eine Woche vor dem großen Finale in Wien am 16. Mai überrascht Deutschlands ESC-Hoffnung Sarah Engels mit einer Änderung: Der Anfang ihres Songs "Fire" soll jetzt völlig anders klingen.
Am 16. Mai: Das Finale des "Eurovision Song Contest" 2026
Wenige Tage vor dem Finale des "Eurovision Song Contest" 2026 setzt Sarah Engels auf eine entscheidende Veränderung ihres Wettbewerbsbeitrags. Ihr Song "Fire" beginnt jetzt offenbar nicht mehr als energiegeladene Dance-Pop-Nummer …
Ruhiges Piano-Intro zu Beginn
Wie das Portal "ESC kompakt" nach der ersten Probe in der Wiener Stadthalle berichtet, startet Engels ihren Auftritt jetzt liegend auf einem würfelförmigen Bühnenelement. Zu Beginn singt sie eine reduzierte Piano-Version direkt in eine über ihr positionierte Kamera. Erst im weiteren Verlauf wechselt "Fire" in die bislang bekannte, schnellere Upbeat-Fassung.
Eine akustische Interpretation des Titels hatte Engels bereits zuvor im "ARD-Morgenmagazin" vorgestellt. Offenbar greift sie dieses Konzept nun auch für die internationale Bühne auf und kombiniert beide Versionen des Songs in einem Auftritt.
Mehr über Sarah Engels:
Wie stehen Sarah Engels' Chancen?
Kann die neue Dramaturgie die lange Misserfolgs-Serie Deutschlands beim "Eurovision Song Contest" brechen? Buchmacher räumen Engels beim ESC 2026 bislang keine allzu hohen Chancen ein.
Laut "Focus.de" ist "Fire" allerdings der auf Google meistgesuchte Song des Wettbewerbs. Ob das als positiver Vorbote zu deuten ist, wird sich erst beim ESC-Finale am 16. Mai in Wien zeigen.
Du willst mehr von Sarah Engels sehen?
Mehr entdecken
Privates Glück
ESC-Star Sarah Engels: Ehemann Julian ist ihr wichtigster Rückhalt
Ihr Ziel: Top Ten
"Dann trete ich halt im Schlafanzug auf": Katastrophen-Ankunft von Sarah Engels beim ESC in Wien
Keinen Show-Moment verpassen!
Halbfinale, Finale und weitere Shows: Alle Livestreams zum ESC 2026
ESC-Prognosen der Buchmacher
ESC-Wettquoten: Holen sich diese Länder den Sieg?
70. Jubiläum der Musik-Show
"Eurovision Song Contest" 2026: Alles, was du wissen musst
Mehr als Europa
Warum ist Australien beim "Eurovision Song Contest" 2026 dabei?
"Sie singt gut"
So schätzt ein Ex-ESC-Star Sarah Engels' Chancen ein
Sie wirkte stärker, als sie sich fühlte
"Total überfordert": Sarah Engels Kampf mit schwerer Lebenskrise
Ihr Ziel: Top Ten
Sarah Engels übt vor ESC 2026 Kritik am deutschen Publikum