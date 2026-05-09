Privates Glück ESC-Star Sarah Engels: Ehemann Julian ist ihr wichtigster Rückhalt im Alltag Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Sarah Engels und Ehemann Julian gehen seit Jahren gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Bild: picture alliance / Flashpic

Wenn Sarah Engels beim ESC die Bühne betritt, hält ihr Mann Julian ihr im Hintergrund den Rücken frei. Früher kämpfte er selbst als Fußballprofi um seine Karriere - heute organisiert er Familie, Termine und große Pläne.

Wenn Sarah Engels am 16. Mai 2026 beim "Eurovision Song Contest" in Wien auf der Bühne steht, dürfte einer besonders nervös mitfiebern: ihr Ehemann Julian Engels. Während die Sängerin vor Millionen performt, kümmert er sich hinter den Kulissen um Organisation, Familie und Alltag. Seit Jahren arbeitet das Paar als eingespieltes Team. Dabei hatte Julian Engels ursprünglich selbst große Pläne im Rampenlicht - allerdings auf dem Fußballplatz.

Julian Engels musste Karriere als Fußballprofi aufgeben Julian Engels (damals Büscher) wurde fußballerisch in Deutschland ausgebildet, gab sein Profi-Debüt für den SC Preußen Münster. Bild: picture alliance / augenklick/firo Sportphoto

Geboren wurde Julian Engels am 23. April 1993 in Soest. Damals trug er noch seinen Geburtsnamen Julian Büscher. Schon früh bestimmte Fußball sein Leben. Er spielte in den Nachwuchsabteilungen des VfL Bochum und von Preußen Münster, schaffte später sogar den Sprung in den Profibereich. Doch sein Debüt bei der ersten Mannschaft verlief dramatisch: Kurz nach seiner Einwechslung verletzte er sich schwer am Fuß, musste vom Platz. Ein bitterer Moment für den jungen Spieler. Trotzdem kämpfte sich Julian zurück. Nach einer Station bei den Sportfreunden Lotte zog es ihn 2014 in die USA. Dort spielte er an der Syracuse University Fußball und empfahl sich schließlich sogar für die Major League Soccer. Bei D.C. United stand er in der höchsten amerikanischen Liga auf dem Platz.

Urlaubsfotos machten Sarahs neue Liebe öffentlich Nach mehreren Stationen kehrte Julian 2020 nach Deutschland zurück. Kurz darauf wurde sein Name plötzlich auch außerhalb der Fußballwelt bekannt: Gemeinsam mit Sarah Engels tauchten Urlaubsbilder aus Ägypten auf. Die Beziehung wurde schnell offiziell. Für Julian änderte sich vieles. Um näher bei Sarah zu sein, wechselte er zum Bonner SC. Doch erneut stoppte ihn eine schwere Verletzung. Ein Kreuzbandriss bedeutete schließlich das Ende seiner aktiven Fußballkarriere. Im Juni 2021 zog Julian endgültig einen Schlussstrich unter seine Zeit als Profi.

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Hochzeit, Kinder und ein gemeinsamer Neuanfang Die Liebe zu Sarah wurde dafür immer stärker. Bereits im Herbst 2020 verlobte sich das Paar, ein Jahr später folgte die Hochzeit. Julian nahm den Nachnamen seiner Frau an und heißt seitdem ebenfalls Engels. Zur Familie gehört auch Alessio, Sarahs Sohn aus der Ehe mit Pietro Lombardi. Ende 2021 wurden Sarah und Julian außerdem Eltern von Tochter Solea. Im Herbst 2025 erfüllte sich das Paar dann einen weiteren Traum. Gemeinsam verkündeten sie auf Instagram den Kauf ihres Hauses. "Ein neues Kapitel beginnt: Nach sechs Jahren haben wir unser gemeinsames Traumhaus gekauft", schrieben sie damals zu einem emotionalen Video.

Julian organisiert heute das Leben hinter den Kulissen Julian Engels bei einer Filmpremiere im Juni 2023. Bild: picture alliance / Eventpress

Heute steht Julian Engels nicht mehr auf dem Fußballplatz, sondern organisiert große Teile des Familien- und Berufslebens. Sarah verriet einmal:

Julian betreut einen Großteil der Projekte im Bereich Social Media, Geldanlagen, Geschäftsideen und unsere ehrenamtlichen Aufgaben, aber auch so koordiniert er viel. Sarah Engels