Inspiriert von Oliver Pocher "Bin klein und dick": Pietro Lombardi greift jetzt zur Abnehmspritze Aktualisiert: Vor 53 Minuten von Julia W. Pietro Lombardi will abnehmen - und setzt dabei auf die Abnehmspritze. Bild: Imago Images / Panama Pictures

Pietro Lombardi ist offenbar unzufrieden mit seinem Körper und will endlich abnehmen. Im Gespräch mit Oliver Pocher spricht er nun offen über seinen Wunsch abzunehmen – und sein ehrgeiziges Ziel.

Du willst Pietro Lombardi in Action sehen? Seine "Masked Singer"-Auftritte findest du auf Joyn

Pietro Lombardi macht kein Geheimnis daraus, dass er sich derzeit nicht in seinem Körper wohlfühlt. Schon seit Wochen spricht der Sänger öffentlich über sein Gewicht – und darüber, dass er dringend etwas dran verändern will. Ende Dezember schrieb der 33-Jährige laut "Bunte" in einer Instagram-Fragerunde: "Ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper, aber ich werde und muss etwas verändern." Nun wird der 33-Jährige konkreter: Im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den Lombardi seit einigen Wochen zusammen mit Oliver Pocher moderiert, berichtet der Musiker, er habe "heute" mit der Abnehmspritze begonnen.

Lombardi setzt auf Abnehmspritze Lombardi gibt zu, ihm sei bei dem Gedanken zunächst etwas mulmig gewesen. Nach der ersten Spritze gehe es ihm jedoch gut – und er merke bereits eine Veränderung: Er verspüre keinen Hunger. "Das irritiert ein bisschen, weil man denkt, es ist Zeit zum Essen", beschreibt er seine ersten Eindrücke. Lombardis Entscheidung für die Abnehmspritze wurde offenbar auch durch Oliver Pocher beeinflusst. Der Comedian hatte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben selbst rund 14 Kilo mithilfe des Medikaments verloren und das Thema öffentlich gemacht. Kostenpunkt: 360 Euro pro Monat. "Es ist ja immer so zwiegespalten", sagt Lombardi. "Aber ich habe auch bei dir gesehen, wie das alles funktioniert hat. Und ich glaube, das ist schon eine gute Unterstützung für alles andere", erklärt er weiter.

Ich bin ja klein und dick. Und diese Kombination ist Katastrophe. Pietro Lombardi

Ein konkretes Ziel hat er sich bereits gesetzt: "Ich hoffe, ich sitze hier in einem Monat mit vielleicht fünf Kilo weniger", sagte Lombardi. Lombardi betonte jedoch, dass er es nicht allein bei der Spritze belassen will. "Natürlich muss ich meine Ernährung auch umstellen und ein bisschen Sport machen", sagte er. In den vergangenen Wochen seien Chips bei ihm nicht selten das Frühstück gewesen. "Das hat mich immer glücklich gemacht", gibt er zu. "Du darfst dich auch nicht wundern, warum du dann so aussiehst, wie du aussiehst", erwidert Pocher.

Abnehmspritze: Keine Dauerlösung Pocher berichtet aus eigener Erfahrung, er habe während seiner Abnehmphase etwa ein Kilo pro Woche verloren. Gleichzeitig machte er in der Vergangenheit deutlich, dass die Spritze für ihn keine Dauerlösung sein solle: Er wolle sie "mittelfristig" wieder absetzen, müsse aber damit rechnen, danach erneut zuzunehmen. Tatsächlich gilt die Abnehmspritze als wirksame Unterstützung beim Gewichtsverlust - allerdings hört der Effekt auf, sobald man die Spritze wieder absetzt. Wer sein Gewicht dauerhaft reduzieren will, kommt also an einer Ernährungsumstellung und Bewegung nicht vorbei. Entwickelt wurde die Abnehmspritze ursprünglich für Typ-2-Diabetiker:innen und ist weiterhin ein verschreibungspflichtiges Medikament, bei dem neben dem gewünschten Effekt auch Nebenwirkungen auftreten können. Zudem handelt es sich um ein relativ neues Präparat, zu dem bislang keine Langzeitstudien vorliegen. Mögliche Spätfolgen sind daher noch nicht abschließend erforscht.