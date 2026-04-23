70. Jubiläum der Musik-Show Alles, was du zum "Eurovision Song Contest" 2026 wissen musst: Die wichtigsten Infos im Überblick Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Maximilian Klein / Jennifer Kuhn Der Countdown läuft! In wenigen Wochen findet der "Eurovision Song Contest" zum 70. Mal statt. Bild: IMAGO / SEPA.Media

Der "Eurovision Song Contest" (ESC) ist eines der größten Live-Musik- und Show-Events Europas. Dieses Jahr findet der ESC vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien (Österreich) statt. Alle News und Infos zu Sendezeiten, teilnehmenden Acts und bisherigen Gewinner:innen des "Eurovision Song Contest" findest du hier.

Wie auch im vergangenen Jahr steht der "Eurovision Song Contest" unter dem Motto "United By Music". Die Show weckt bereits jetzt große nationale und internationale Aufmerksamkeit. Alle wichtigen Informationen für Fans und Neueinsteiger:innen zum Musikwettbewerb haben wir hier für euch zusammengefasst.

Finale in Wien: Wann und wo findet der ESC 2026 statt? Das Finale des 70. "Eurovision Song Contest" findet am Samstag, 16. Mai 2026, in der Stadthalle in Wien (Österreich) statt. Die beiden Halbfinal-Shows werden davor am 12. und 14. Mai 2026 veranstaltet und ebenso wie das Finale live übertragen.

Alle Arenashows rund um den ESC 2026 Neben den Live-Shows finden in der gesamten Woche des "Eurovision Song Contest" insgesamt neun Arenashows statt. Fans haben dadurch die Möglichkeit eine ESC-Show auch außerhalb der großen Final-Show am 16. Mai 2026 zu erleben!

Erstes Halbfinale am Dienstag, 12. Mai 2026, 21 Uhr Evening Preview: Montag, 11. Mai 2026, 21 Uhr

Afternoon Preview: Dienstag, 12. Mai 2026, 15 Uhr

Live-Broadcast: Dienstag, 12. Mai 2026, 21 Uhr

Zweites Halbfinale am Donnerstag, 14. Mai 2026, 21 Uhr Evening Preview: Mittwoch, 13. Mai 2026, 21 Uhr

Afternoon Preview: Donnerstag, 14. Mai 2026, 15 Uhr

Live-Broadcast: Donnerstag, 14. Mai 2026, 21 Uhr

Großes Finale am Samstag, 16. Mai 2026, 21 Uhr Evening Preview: Freitag, 15. Mai 2026, 21 Uhr

Afternoon Preview: Samstag, 16. Mai 2026, 15 Uhr

Live-Broadcast: Samstag, 16. Mai 2026, 21 Uhr

Was sind die Evening Preview und die Afternoon Preview beim ESC 2026? Die Evening Preview ist ein vollständiger Testlauf, der am Vorabend der eigentlichen Show stattfindet. An den Montag-. Mittwoch- und Freitagabenden geben die internationalen Jurys ihre Punktebewertungen ab. Das Publikum sieht dabei aber eine zufällig generierte Version der Punkteverkündung, wodurch das Moderations-Duo unterschiedliche Szenarien üben kann. In der Afternoon Preview passiert im Grunde das gleiche wie in der Evening Preview, lediglich der Zeitpunkt ist ein anderer. Da der Durchlauf am selben Tag wie die eigentliche Show im Live Broadcast - nur am Nachmittag - stattfindet, eignet sich diese Arenashow für Familien und junge Fans.

Wie viele Nationen nehmen am ESC 2026 teil? In diesem Jahr treten insgesamt 35 Länder beim "Eurovision Song Contest" gegeneinander an - das sind so wenige wie seit der Einführung der Halbfinale in 2004. Eine Besonderheit des ESC: Die Liste der teilnehmenden Länder geht geografisch über Europa hinaus, während andererseits nicht alle europäischen Staaten vertreten sind.

Welche Nationen nehmen am ESC 2026 teil und welche nicht? Aufgrund der Teilnahme Israels ziehen sich Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien aus dem Wettbewerb zurück. Grund dafür ist die Kritik am militärischen Vorgehen Israels im Nahostkonflikt. Dafür nimmt Bulgarien zum ersten Mal seit 2022 wieder Teil, Rumänien ist zum ersten Mal seit 2023 dabei und auch Moldau nimmt seit 2024 zum ersten Mal wieder am ESC teil. Normalerweise qualifizieren sich die sogenannten Big Five - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien - automatisch für das große Finale am 16. Mai 2026 in Wien. Erstmals seit 2012 wird das Finale nur mit 25 Ländern ausgetragen, da Spanien nicht an der Veranstaltung teilnimmt.

Wann ist der "Eurovision Song Contest" 2026? Von Vorentscheid über Halbfinale bis Finale - das sind die Sendezeiten und Sendetermine der ESC-Live-Shows 2026: Erstes ESC-Halbfinale: 12. Mai 2026, 21 Uhr, ONE und ONE-Livestream auf Joyn

Zweites ESC-Halbfinale: 14. Mai 2026, 21 Uhr, ONE und ONE-Livestream auf Joyn

Finale des "Eurovision Song Contest" 2026: 16. Mai 2025, 21 Uhr, Das Erste, ONE und Das-Erste-Livestream auf Joyn

"Eurovision Song Contest": Wo läuft der ESC 2026? Die 70. Ausgabe des "Eurovision Song Contest" wird am Samstag, den 16. Mai 2026, in den kostenlosen Livestreams von Das Erste, ORF, SRF und ONE auf Joyn sowie im Fernsehen bei Das Erste, ORF, SRF und ONE übertragen.

Diese Liveshow des ESC 2026 am 16. Mai findest du hier auf Joyn Hier findest du Das Erste live auf Joyn

ESC 2025: Wer hat im vergangenen Jahr den "Eurovision Song Contest" gewonnen? Der "Eurovision Song Contest" findet immer in dem Land statt, das den ESC im Vorjahr gewinnen konnte. Der österreichische Sänger JJ konnte mit seinem Song "Wasted Love" den 69. "Eurovision Song Contest" 2025 in Basel (Schweiz) für sich entscheiden. So findet in diesem Jahr der ESC 2026 in Österreich statt. Das ESC-Finale wird am 16. Mai 2026 aus der Stadthalle in Wien übertragen.

Wer moderiert den ESC 2026? Dieses Jahr werden Victoria Swarowski und Michael Ostrowski den "Eurovision Song Contest" moderieren. Das Duo begleitet das Publikum durch die beiden Halbfinal-Shows am 12. und 14. Mai 2026 und das große Finale am 16. Mai 2026. Während der Live-Shows werden im Greenroom die Künstler:innen von Emily Busvine empfangen und den Zuschauer:innen vorgestellt. Der Greenroom ist im Stil eines Wiener Kaffeehauses gestaltet und soll eine gemütliche, traditionelle Atmosphäre schaffen.

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Victoria Swarowski Victoria Swarowski ist eine österreichische Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin und Model. Die 1993 in Innsbruck geborene Tochter der renommierten Swarowski-Familie erlebte ihren ersten großen Durchbruch als Sängerin - mit einem Plattenvertrag bei Sony Music. In Österreich und Deutschland hat sich Victoria Swarowski als vielseitige Moderatorin etabliert und war unter anderem anderem als Jurymitglied in verschiedenen Talent-Shows sowie als Moderatorin bei populären Entertainment-Formaten tätig. Durch ihr umfassendes Know-how in der Live-Unterhaltung und ihrer charmanten Art hat sich Victoria Swarowski als vertrautes Gesicht im deutschsprachigen Raum etabliert.

Michael Ostrowski Michael Ostrowski ist ein österreichischer Schauspieler, Moderator und Autor. Seit den 1990er-Jahren ist er fester Bestandteil in der österreichischen und deutschen Film-, Theater- und Fernsehlandschaft. Durch seine zahlreichen Moderationsprojekte und sein sicheres Auftreten hat Michael Ostrowski die Anerkennung der Branche gewonnen. 2014 wurde er für seine Moderationsarbeit mit einem Romy Award ausgezeichnet. Seine schauspielerische Arbeit in Produktionen wie der ARD-Serie "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" zeigt sein breites Spektrum als Performer.

Emily Busvine Emily Busvine komplettiert das Moderationsteam für den "Eurovision Song Contest" 2026. Die österreichische Moderatorin und Schauspielerin wuchs in Berlin, Warschau und Moskau auf und studierte in Cambridge. Seit 2026 ist sie Host der FM4-Morning-Show und war bereits für den "Eurovision Song Contest" im Einsatz: Im Februar moderierte sie den österreichischen Vorentscheid "Vienna Calling" auf dem offiziellen Eurovision-Kanal.

Was ist das offizielle Maskottchen des ESC 2026? Das flauschige Kerlchen Auri steht für Einheit, Kreativität und die verbindende Kraft gemeinsamer Erfahrungen. Auri wird die Teilnehmer:innen sowie die Fans aus der ganzen Welt in der österreichischen Hauptstadt mit offenen Armen willkommen heißen. Er verkörpert das Motto "United by Music" und wird dabei Offenheit, Respekt und die Freude am Zusammenhalt vermitteln. Auri trägt ein Eurovision-inspiriertes Outfit in Form einer Herztasche mit Österreichflagge. Seit seiner Enthüllung reist er zusammen mit der österreichischen Fernsehmoderatorin Yvonne Lacina-Blaha durch das ganze Land, um inspirierende Geschichten von Kindern und Familien zu erzählen. Zusätzlich ist er in ORF-Kinderprogrammen präsent und soll Kindern kulturelle Teilnahme ermöglichen, indem er sie in die kreative Welt des ESC einführt. Am 19. April 2026 war Auri beim Vienna City Marathon in der Party Corner des "Eurovision Song Contest" dabei und trat auf der großen Bühne vor dem Rathaus auf. Und natürlich wird er während der ESC-Woche vor Ort sein und gemeinsam mit den Delegationen der verschiedenen Länder und den Fans aus aller Welt gemeinsam den größten Musik-Wettbewerb Europas feiern.

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Welche Acts treten außer Konkurrenz beim ESC 2026 auf? Zur Feier des Jubiläums der 70. Ausgabe des "Eurovision Song Contest" wurde ein besonderes Programm aus Eröffnung- und Pausenacts konzipiert, um dem Publikum während der Halbfinalshows und dem großen Finale einen unvergesslichen Abend zu bieten. Die 70-jährige Geschichte des "Eurovision Song Contest" wird dabei eine prominente Rolle spielen. Als großes Highlight des Abends wird eine Auswahl von "Eurovision Allstars" dabei sein, die ikonische Songs aus der Geschichte des ESC spielen werden. Danach wird der österreichische Elektro-Swing-Star Parov Stelar seine unverwechselbaren Klänge und beeindruckende Visuals auf die Bühne bringen. Abgerundet wird der feierliche Abend mit einer gefühlvollen Version von Billy Joels "Vienna", aufgeführt von der österreichischen Eurovision-Legende César Sampson.

"Milkshake Man" kehrt auf die Bühne zurück Das erste Halbfinale am 12. Mai 2026 wird vom einem 70-köpfigen Chor mit einer Hommage an "L'amour Est Bleu" - einen der beliebtesten Eurovision-Hits aller Zeiten - eröffnet. Während die Stimmen gezählt werden tritt der australische Vorjahresteilnehmer "Milkshake Man" Go-Jo auf und wird gemeinsam mit den Moderator:innen auf humorvolle Art und Weise den Unterschied zwischen "Austria" und "Australia" klarstellen.

JJ präsentiert seinen neuen Song Am 14. Mai 2026 startet das zweite Halbfinale vom Vorjahresgewinner JJ mit einer Performance des Gewinnersongs "Wasted Love". Im Laufe der Show wird JJ erneut auftreten und seinen brandneuen Song vorführen. Im großen Finale am 16. Mai 2026 erwartet das Publikum eine spektakuläre Show. JJ reist mit seinem ikonischen Papierboot aus der Performance von "Wasted Love" entlang am Rhein und der Donau bis nach Wien. Gerade rechtzeitig angekommen, wird er im Eröffnungsact "Die Königin der Nacht" aus "Die Zauberflöte" singen und dabei seine bemerkenswerten Gesangskünste unter Beweis stellen.

Johannes Pietsch, Künstlername JJ, holte für Österreich den Sieg beim Eurovision Song Contest 2025. Bild: Jens Büttner/dpa

Wie oft hat Deutschland den ESC bisher gewonnen? Zwei Siege gehen beim "Eurovision Song Contest" bisher auf des Konto Deutschlands. 1982 landete Nicole mit "Ein bisschen Frieden" auf dem ersten Platz. Die zweite ESC-Gewinnerin aus Deutschland war Lena, die 2010 mit dem Song "Satellite" erfolgreich war. Achtungserfolge waren zudem die Platzierungen auf dem Treppchen von Katja Ebstein (3. Platz, 1970 und 1971; 2. Platz, 1980), Mary Roos (3. Platz, 1972), Lena Valaitis (2. Platz, 1981), Wind (2. Platz, 1985 und 1987), Mekado (3. Platz, 1994) und Sürpriz (3. Platz, 1999).

Wie oft war Deutschland beim ESC schon auf dem letzten Platz? Ganze zehnmal war ein deutscher Beitrag Letzter oder punktgleich mit dem letzten Platz. Das sind die größten ESC-Misserfolge Deutschlands im Überblick: 1964: Nora Nova mit "Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne"

1965: Ulla Wiesner mit "Paradies, wo bist du?"

1974: Cindy & Bert mit "Die Sommermelodie"

1995: Stone & Stone mit "Verliebt in Dich"

2005: Gracia mit "Run & Hide"

2008: No Angels mit "Disappear"

2015: Ann Sophie mit "Black Smoke"

2016: Jamie-Lee mit "Ghost"

2022: Malik Harris mit "Rockstars"

2023: Lord of the Lost mit "Blood & Glitter"

Sarah Engels tritt für Deutschland an Die deutsche Sängerin Sarah Engels entscheidet "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" für sich und wird Deutschland beim ESC-Finale am 16. Mai 2026 in Wien vertreten. Die 33-jährige Kölnerin konnte die internationale Jury mit einer elektrisierenden Performance und einer starken Bühnenpräsenz von sich überzeugen und gewann im Anschluss das Publikums-Voting.

Sarah Engels vertritt Deutschland beim "Eurovision Song Contest" 2026 in Wien. Bild: ARD / SWR / Claudius Pflug

Ich freue mich riesig darauf, beim ESC alles auf die Bühne zu bringen, was in mir steckt. Sarah Engels

"Fire" ist der deutsche ESC-Beitrag 2026 Der Song, mit dem sich Sarah Engels im Vorentscheid durchsetzen konnte, heißt "Fire" und soll Frauen darin bestärken, ihren eigenen Träumen zu folgen, zusammenzuhalten und selbstbestimmt zu sein. In der Liveshow "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" wurde in bewegenden Rückblicken an die letzten 70 Jahre "Eurovision Song Contest" erinnert. Begleitet wurde der Abend von prominenten Gäst:innen wie der ESC-Legende Paola Felix, "Bergdoktor"-Star und Schauspieler Hans Sigl, der deutschen Komikerin Carolin Kebekus und dem letztjährigen deutschen ESC-Duo Abor & Tynna. Moderiert wurde der Vorentscheid von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. Letztere hatte 2025 den ESC in Basel mitmoderiert und gewann dafür den deutschen Comedy-Preis.

Welche Länder sind beim "Eurovision Song Contest" 2026 dabei? Die folgenden 35 Länder nehmen am 70. "Eurovision Song Contest" teil:

Das sind alle ESC-Songs 2026 im Überblick Albanien: Alis - "Nân"

Armenien: Simón - "Paloma Rumba"

Australien : Delta Goodrem - "Eclipse"

Aserbaidschan: JIVA - "Just Go".

Belgien: ESSYLA - "Dancing in the Ice"

Bulgarien: DARA - "Bangaranga"

Dänemark: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"

Deutschland: Sarah Engels - "Fire"

Estland: Vanilla Ninja - "Too Epic To Be True"

Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Frankreich: Monroe - "Regarde !"

Georgien: Bzikebi - "On Replay"

Griechenland: Akylas - "Ferto"

Großbritannien: LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"

Israel: Noam Bettan - "Michelle"

Italien: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"

Kroatien: LELEK - "Andromeda"

Lettland: Atvara - "Ēnā"

Litauen: Lion Ceecah - "Sólo Quiero Más"

Luxemburg: Eva Marija - "Mother Nature"

Malta: ADIAN - "Bella"

Moldau: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Montenegro: Tamara Živković - "Nova Zora"

Norwegen: JONAS LOVV - "YA YA YA"

Österreich: COSMÓ - "Tanzschein"

Polen: ALICJA - "Pray"

Portugal: Bandidos do Cante - "Rosa"

Rumänien: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

San Marino: SENHIT - "Superstar"

Schweden: FELICIA - "My System"

Schweiz: Veronica Fusaro - "Alice"

Serbien: LAVINA - "Kraj Mene"

Tschechien: Daniel Zizka - "CROSSROADS"

Ukraine: LELÉKA - "Ridnym"

Zypern: Antigoni - "JALLA"

ESC 2026: Welches Land tritt in welchem Halbfinale an? Erstes Halbfinale, 12. Mai 2026 Belgien

Deutschland

Estland

Finnland

Georgien

Griechenland

Israel

Italien

Kroatien

Litauen

Moldau

Montenegro

Polen

Portugal

San Marino

Schweden

Serbien Zweites Halbfinale, 14. Mai 2026 Albanien

Armenien

Aserbaidschan

Australien

Bulgarien

Dänemark

Frankreich

Großbritannien

Lettland

Malta

Norwegen

Österreich

Rumänien

Schweiz

Tschechien

Ukraine

Zypern

Welche ESC-Acts traten bei den Pre-Partys auf? Die Pre-Partys des "Eurovision Song Contest" sind ein wichtiger Bestandteil der ESC-Saison. Hier können Fans einen ersten Blick auf die Performances der Teilnehmer:innen und deren Bühnenshows werfen. Durch die Veranstaltungen sollen die Teilnehmer:innen einem breiterem Publikum und Fans aus den verschiedenen Ländern vorgestellt werden. Die erste Pre-Party "Eurovision Party SKG)" fand am 12. März 2026 in Thessaloniki (Griechenland) statt. Dort traten unter anderem die ESC-Teilnehmer:innen Alis, DARA, AIDAN und Senhit auf. Am 21. März 2026 stieg in Oslo die "Nordic Eurovision Party". Hier trat die deutsche Kandidatin Sarah Engels auf und feierte gemeinsam mit den Fans ihren Song "Fire". Aus dem DACH-Raum traten hier außerdem COSMÓ aus Österreich und Eva Marija aus Luxemburg auf. Weiter ging die große Pre-Party-Tournee in Amsterdam am 11. April. Hier fand mit über 27 Acts die größte Pre-Party der Saison statt. Auch hier konnte Sarah Engels Publicity sammeln. Am 18. April 2026 fand die vierte Pre-Party in Bukarest statt. Ursprünglich hätte eine Eurovision-Party in Spanien stattfinden sollen. Da Spanien sich aber aus dem ESC zurückgezogen hatte, wurde Bukarest als neue Location festgelegt. Hier traten DARA und AIDAN sowie Akylas und Alexandra Căpitănescu auf. Die letzte große Pre-Party fand am 19. April 2026 in London statt. Hier waren Sarah Engels und alle anderen Teilnehmer:innen des DACH-Raumes, sowie 21 weitere Nationen vertreten.

Wer gewinnt den ESC 2026? Das sagen die Prognosen Die Buchmacher:innen schätzen die Chancen für einen deutschen Sieg beim ESC-Beitrag als minimal ein. Sarah Engels liegt mit ihrem Song "Fire" in der ESC-Prognose lediglich auf Platz 23. Aktuell ist Finnland laut der ESC-Quoten der klare Favorit vor Frankreich, Dänemark und Australien. Hier findest du die Top 10 ESC-Favoriten laut Prognosen (Stand 22.04.2026): Finnland - 30% Frankreich - 11% Dänemark - 10% Australien - 8% Griechenland - 7% Israel - 5% Schweden - 4% Rumänien - 3% Ukraine - 3% Italien - 3%

Welche Länder kommen automatisch ins Finale des "Eurovision Song Contest"? Und warum? Die sogenannten "Big Five"-Länder sind - zusammen mit dem Gastgeber-Land - jedes Jahr automatisch im ESC-Finale vertreten. Diese Länder sind sicher im Finale dabei: Deutschland: Sarah Engels - "Fire"

Frankreich: Monroe - "Regarde"

Großbritannien: LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"

Italien: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"

Österreich: COSMÓ - "Tanzschein" Der Ursprung dieser Regelung liegt im Jahr 1996: Aufgrund der steigenden Anmeldezahlen wurde eine interne Vorauswahl der Teilnehmerländer notwendig. Deutschland scheiterte bei dieser Auswahl und fehlte beim ESC 1996 in Oslo. Als damals größter Finanzgeber drohte Deutschland daraufhin, die Finanzierung zukünftiger ESCs einzustellen - außer es würde ein Platz im Finale garantiert werden. Seit 1999 garantiert die EBU (European Broadcasting Union) den vier Ländern mit dem höchsten Budgetanteil die Teilnahme am Finale. Im Jahr 2011 wurde die Regelung erweitert: Italien wurde in die "Big Four" aufgenommen, die zur "Big Five" wurden. Diese Regelung ist bis heute kontrovers. Mehrere Mitgliedsländer betrachten sie als eine "erkaufte Teilnahme" - ein Grund dafür, dass die Türkei seit 2012 nicht mehr am ESC teilnimmt.

"Eurovision Song Contest" 2026: Diese 9 Acts waren beim deutschen Vorentscheid dabei Am 28. Februar 2026 fand "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" live im Ersten statt. Eine 20-köpfige Jury aus 20 ESC-Teilnehmerländern wählte aus den neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern drei aus, die dann für das TV-Publikums-Voting zur Wahl standen. Eine Besonderheit: Ab 2026 übernimmt der SWR (Südwestrundfunk) innerhalb der ARD die Federführung und ist für den "Eurovision Song Contest" verantwortlich. Davor war seit 1996 der NDR (Norddeutscher Rundfunk) für die Planung und Gestaltung des ESC in Deutschland verantwortlich. Diese Acts wollten sich ein Ticket nach Wien sichern und sind nicht weitergekommen: Bela aus München mit dem Song "Herz"

Dreamboys The Band mit dem Song "Jeanie"

Laura Nahr mit dem Song "Wonderland"

Malou Lovis mit dem Song "When I'm wWith You"

Molly Sue mit dem Song "Optimist (Ha Ha Ha)"

Myle mit dem Song "A OK"

Ragazzki mit dem Song "Ciao Ragazzki"

Wavvyboi mit dem Song "Black Glitter" Sarah Engels hat mit ihrem Song "Fire" den Vorentscheid gewonnen und vertritt Deutschland beim ESC 2026. Ein ehemaliger ESC-Teilnehmer glaubt an sie - auch wenn er einen anderen Favorit hatte.

Wer hat den ESC zuletzt gewonnen? Das waren die Gewinnerinnen und Gewinner des "Eurovision Song Contest" der letzten zehn Jahre: 2025: JJ mit "Wasted Love", Österreich

2024: Nemo mit "The Code", Schweiz

2023: Loreen mit "Tattoo", Schweden

2022: Kalush Orchestra mit "Stefania", Ukraine

2021: Måneskin mit "Zitti E Buoni", Italien

2020: kein Wettbewerb - Ausfall der Show aufgrund der Corona-Pandemie

2019: Duncan Laurence mit "Arcade", Niederlande

2018: Netta mit "Toy", Israel

2017: Salvador Sobral mit "Amar Pelos Dois", Portugal

2016: Jamala mit "1944", Ukraine

2015: Måns Zelmerlöw mit "Heroes", Schweden

Was kosten Tickets beim ESC 2026? Für Fans wird es schwer werden noch an Tickets "Eurovision Song Contest" 2026 zu kommen. Die rund 90000 Tickets für das 70. jährige Jubiläum wurden in Rekordzeit für alle neun Shows ausverkauft. Die EBU teilte mit, dass die Tickets für das Finale nach 14 Minuten und alle Tickets für die Halbfinal-Shows innerhalb von 20 Minuten verkauft wurden. Für die Arenashows am Montag, Dienstag und Mittwoch gingen am 31. März 2026 noch eine begrenzte Anzahl an Tickets in den Verkauf. Wer trotzdem noch Tickets möchte, kann diese auf der offiziellen Wiederverkaufsplattform "fanSALE" von oeticket erwerben. Dort werden die Tickets zum Originalpreis zuzüglich einer Gebühr angeboten. Hier findest du eine Übersicht über alle verfügbaren Tickets und Preise (Stand 22.04.2026):

Erstes Halbfinale am 12. Mai 2026 Evening Preview, 11. Mai 2026: Angebote ab 57,50€

Afternoon Preview, 12. Mai 2026: Angebote ab 79,35€

Live Broadcast, 12. Mai2026: Angebote ab 115,00€

Zweites Halbfinale am 14. Mai 2026 Evening Preview, 13. Mai 2026: Angebote ab 115,00€

Afternoon Preview, 14. Mai 2026: Angebote ab 86,25€

Live Broadcast, 14. Mai 2026: Angebote ab 247,50€