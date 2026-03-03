Die Sängerin will "eigenen ESC-Moment" Sarah Engels reagiert auf Lena-Vergleiche Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Ronny Thorau und Jonas-Erik Schmidt, dpa, Buzzwoo Sarah Engels wird Deutschland im großen Finale des Eurovision Song Contest 2026 am 16. Mai in der Wiener Stadthalle vertreten. Bild: ARD/SWR/Claudius Pflug

Seit ihrem Sieg im deutschen ESC-Vorentscheid wird Sarah Engels immer wieder mit Lena Meyer-Landrut verglichen. Jetzt spricht die Sängerin erstmals offen darüber, wie sie mit den hohen Erwartungen umgeht und welches Ziel sie beim Eurovision Song Contest wirklich verfolgt.

+++ Update 4. März 2026 +++ Sarah Engels wird Deutschland beim Eurovision Song Contest im Mai in Wien vertreten. Mit ihrem Song "Fire" setzte sich die Sängerin im deutschen Vorentscheid gegen ihre Konkurrent:innen durch und sicherte sich damit das Ticket für den internationalen Musikwettbewerb. Schon jetzt ziehen viele Fans Parallelen zu Lena Meyer-Landrut, die Deutschland 2010 mit ihrem Sieg in Oslo einen historischen ESC-Erfolg bescherte. Im Gespräch mit der "BILD" erklärte Sarah, wie sie mit solchen Vergleichen umgeht. "2010 war etwas ganz Besonderes und Lena hat damals wirklich Geschichte geschrieben. Ich glaube aber, dass jeder Jahrgang und jeder Song für sich stehen. Mein Ziel ist es nicht, etwas oder jemanden zu kopieren oder zu vergleichen, sondern meinen eigenen ESC-Moment zu schaffen", stellte die 33-Jährige klar.

Frauenpower und Vorentscheid-Sieg Negative Gefühle gegenüber Lena gibt es für Sarah nicht. Im Gegenteil: Sie blickt mit Respekt auf den damaligen Auftritt zurück. Lenas Sieg in Oslo sei für sie "ein Moment von Frauenpower" gewesen, sagte sie im Interview.

Jede Frau, die ihren eigenen Weg geht und sich nicht verbiegt, setzt ein Zeichen. Sarah Engels

Den Erfolg beim deutschen Vorentscheid feierte Sarah anschließend ausgiebig mit ihrem Team. "Es war total surreal – ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Wir haben so gut wie nicht geschlafen, sondern die ganze Nacht gefeiert und diesen unglaublichen Moment zusammen als Team genossen." Auch über ihre Einstellung zum großen ESC-Auftritt sprach sie offen. "Wenn es mir gelingt, authentisch zu sein und die Menschen mit meiner Energie und meiner Message zu erreichen, dann habe ich schon viel gewonnen. Alles Weitere liegt nicht allein in meiner Hand – aber ich werde auf jeden Fall alles geben."

+++ Ursprünglicher Artikel +++ Vielleicht kann ihr Feuer ja die Herzen Europas entflammen: Sängerin Sarah Engels tritt für Deutschland beim nächsten Eurovision Song Contest (ESC) an. Die 33-Jährige setzte sich beim Vorentscheid in Berlin gegen acht andere Bewerber durch. Damit war ihr das Ticket zum ESC-Finale am 16. Mai in Wien sicher. "Ich freue mich so krass, dass ich dabei sein darf und ich werde mein Bestes geben für Deutschland", versprach sie. Engels Lied trägt den Titel "Fire" - auf Deutsch: Feuer - und wurde bei der Show "Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026" genauso inszeniert. Hohe Flammen züngelten auf der Bühne, während die Sängerin mit ihren Tänzerinnen in einem roten Dress darüber wirbelte. Nach der Show wollte sie rasch ihre Kinder anrufen - die hätten vor dem Fernseher mitgefiebert. Und auch Anteil am Erfolg. "Der Glücksbringer, den sie mir heute Morgen mitgegeben haben, der hat gefruchtet", verriet Engels der Deutschen Presse-Agentur. Es habe sich um ein kleines Faultier gehandelt. Die Botschaft sei gewesen: Ruhe bewahren. Innere Ruhe wird die 33-Jährige beim ESC-Finale gebrauchen können. Die Mission wird für die Kölnerin alles andere als leicht. In den vergangenen zehn Jahren lief es für deutsche Künstler immer wieder miserabel beim ESC - oft landeten sie auf letzten oder vorletzten Plätzen. Nur Michael Schulte erreichte 2018 mit Platz vier ein Top-Ergebnis. Sänger Isaak (2024, 12. Platz) und das Duo Abor & Tynna (2025, 15. Platz) fuhren zuletzt Mittelfeld-Ränge ein. Immer wieder wurde in Deutschland auch ein wenig herumprobiert, wie man den europäischen Geschmack treffen könnte.

1,8 Millionen Follower kommen mit auf die Reise "Fire" ist nun eine tanzbare Pop-Nummer von einer erfahrenen Bühnen-Künstlerin. Im Studio kam der Song gut an. Inhaltlich soll das Lied vor allem Frauen stärken. "Wir leben in einer Welt voller Social Media. Irgendwie wirkt alles so unecht", erklärte Sarah Engels. Sie wolle jeder Frau sagen: Sie brauche sich nicht zu verstellen, sondern sie dürfe einfach sein, wer sie sei. Die Sängerin kennt den Algorithmus der oft arg inszenierten Social-Media-Welt gut: Bei Instagram hat sie sagenhafte 1,8 Millionen Follower. Bekannt wurde Engels 2011, als sie bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ins Finale einzog und dort gegen ihren späteren Ehemann, den Sänger Pietro Lombardi antrat. Mittlerweile ist die Ehe Geschichte, 2021 heiratete sie ihren heutigen Mann Julian. Lange Zeit galt ihr Talent als Sängerin als chronisch unterschätzt. Das mag auch daran liegen, dass Engels vielen weiteren Tätigkeiten nachging, vom Tanzen bis zum Backen. Erfolgreich nahm sie an den TV-Shows "Let's Dance", "The Masked Singer", "Das große Promibacken" und "Dancing on Ice" teil. Zudem spielte sie ein singendes Zimmermädchen beim "Traumschiff" und die Hauptrolle in dem Film "Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen". Bei "Holiday on Ice" war sie Eisläuferin, neuerdings ist sie in ihrer Heimatstadt Köln Musical-Star („Moulin Rouge!“). Man kann sagen: Engels hat sich zu einer Meisterin vieler Künste der deutschen Unterhaltungslandschaft entwickelt.

Experten sollen bei der Entscheidungsfindung helfen Beim Vorentscheid galt es zunächst, eine 20-köpfige Jury aus 20 Ländern zu überzeugen. Das Gremium thronte staatsmännisch mit kleinen Flaggen über den Künstlern und sollte Deutschland bei der Entscheidungsfindung helfen. Der schwedische ESC-Experte Christer Björkman, den Vorentscheid-Moderatorin Hazel Brugger als "Gandalf der schwedischen Popkultur" vorstellte, betonte etwa, dass ein Gewinner-Lied "auch auf einem größeren Markt funktionieren" müsse. "Nicht nur in Deutschland." Nach Ansicht aller Beiträge verkleinerte das Experten-Gremium den Bewerberkreis von neun auf nur noch drei Acts. Im Finale standen sich schließlich Sarah Engels mit "Fire", Sängerin Molly Sue mit "Optimist (Ha Ha Ha)" sowie Wavvyboi aus Liechtenstein mit "black glitter" gegenüber. Per Abstimmung traf das Publikum die finale Entscheidung. Zur härtesten Konkurrenz für Engels entwickelte sich Wavvyboi - der nicht-binäre Act überzeugte mit einer Mischung aus Gitarrenriffs, hohen melodischen Gesangslinien und einer naturgewaltigen Bühnenshow. Als nicht-binär bezeichnet man Menschen, die weder eine männliche noch eine weibliche Geschlechtsidentität haben. Das Votum fiel knapp aus: Im Studio wurde ein Stimmenanteil von 38,3 Prozent für Sarah Engels angezeigt. Wavvyboi kam auf 34,15 Prozent.