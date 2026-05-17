"Ich glaube an Sarah Engels" Hape Kerkeling stellt auf Insta ESC-Aussage klar – Lena Meyer-Landrut reagiert Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Tina Lilian Hape Kerkeling steht hinter Deutschlands ESC-Kandidatin Sarah Engels. Bild: Imago Images / Panama Pictures

Hape Kerkeling hat in einem Insta-Post klargestellt, dass seine Aussagen in der ARD-Doku zum 70. Jubiläum des ESC nicht gegen Sarah Engels gerichtet waren. Darauf reagierte nun überraschend ESC-Star Lena Meyer-Landrut.

"Ihr Lieben, da wird einiges durcheinandergebracht": Mit diesen Worten begann Hape Kerkeling am Freitag einen Instagram-Post. Der Entertainer nahm damit Stellung zu Berichten über seine Aussagen in der ARD-Doku "70 Jahre ESC – More than Music", in der er laut "Focus" feststellte, dass Deutschland beim "Eurovision Song Contest" ziemlich allein dastehe.

"Mit lustig lassen sie uns nicht gewinnen. Deutschland ist nicht lustig in den Augen der anderen Europäer. Wir können nur zu Tränen rühren in Unschuld. Dann vergibt man uns alles", sagte Kerkeling. Der Entertainer – so die Interpretation – räume der Sarah Engels keinerlei Siegeschancen ein.

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Aussage "unabhängig von Sarahs Talent" Gegen diese Darstellung wehrt sich Kerkeling nun mit seinem Instagram-Post:

Ich glaube an Sarah Engels und ihren Song 'Fire' beim ESC! Sie ist eine großartige und charismatische Künstlerin! Hape Kerkeling

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Als sein Interview für die 90-minütige Doku aufgezeichnet wurde, sei der deutsche Beitrag für das ESC-Finale am 16. Mai 2026 in Wien noch gar nicht festgestanden. "Was ich meinte, war eher ein generelles Problem Deutschlands beim ESC, völlig unabhängig von Sarahs Talent."