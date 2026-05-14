Schlechte Chancen? Ist Sarah Engels ESC-Song nicht gut genug? Nino de Angelo übt Kritik an "Fire" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Julia W. Nino de Angelo glaubt nicht an Deutschlands ESC-Song "Fire". Bild: Imago Images / Andre Lenthe

Sarah Engels ist Deutschlands Hoffnung beim "Eurovision Song Contest" 2026 - doch nun bremst ausgerechnet ein früherer Teilnehmer die Erwartungen deutlich. Nach Ansicht von Schlagerstar Nino de Angelo ist der deutsche Beitrag "nicht gut genug".

Wenige Tage vor dem Finale des "Eurovision Song Contest" am 16. Mai in Wien äußert Nino de Angelo erhebliche Zweifel an den Chancen des deutschen Beitrags.

Nino de Angelo kritisiert Song "Fire" "Trotz einer wunderbaren Sarah Engels in einem atemberaubenden Kleid, denke ich, dass Deutschland wieder auf den hinteren Plätzen landen wird", sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Seine Einschätzung fällt eindeutig aus:

Der Song ist einfach nicht gut genug. Nino de Angelo

De Angelo, der kürzlich öffentlich über seine Verfolgungsjagd mit der Polizei sprach, ein kennt den Wettbewerb aus eigener Erfahrung. Mit seinem Titel "Flieger" erreichte er 1989 Platz 14. In diesem Jahr tritt Sarah Engels mit dem Popsong "Fire" für Deutschland an und setzt dabei auf eine aufwendig inszenierte Performance. Die 33-Jährige wird von vielen Fans als starke Sängerin wahrgenommen, bei Wettanbietern zählt sie bislang allerdings nicht zu den Favoritinnen.

Heute entscheiden sich die letzten Finalist:innen des ESC Heute, 21:00 Uhr • Eurovision Song Contest 2026 2. Halbfinale des ESC - live! Verfügbar auf Joyn 150 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Positive Reaktionen auf Sarah Engels Auftritt Zurückhaltung ist angesichts der deutschen ESC-Bilanz der vergangenen zehn Jahre durchaus angebracht: Mehrfach landete Deutschland auf dem letzten oder vorletzten Platz. Eine Ausnahme blieb lediglich Michael Schulte, der 2018 mit Platz vier einen Achtungserfolg erzielte. Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings: Im ersten Halbfinale des ESC 2026 stand Sarah Engels bereits auf der Bühne - allerdings außer Konkurrenz, da Deutschland als Teil der "Big Five" automatisch für das Finale qualifiziert ist. In den sozialen Netzwerken fielen die Reaktionen danach allerdings ausgesprochen positiv aus.