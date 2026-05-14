Einschätzung des Musik-Experten
Wer hat die größten Chancen beim "Eurovision Song Contest" 2026? Dr. Pop bewertet die ESC-Favorit:innen
Aktualisiert:von Steve Buchta, Dr. Pop
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Dr. Pop über den ESC: Vom Kult zur Nullnummer?
Videoclip • 06:51 Min • Ab 12
Heute Abend startet der "Eurovision Song Contest" 2026 in Wien mit dem ersten Halbfinale. Wer kann sich Hoffnungen auf den Sieg machen? Welche Überraschungen finden sich unter den Starttiteln? Musik-Experte Dr. Pop mit seiner aktuellen Einschätzung.
Der "Eurovision Song Contest" findet vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien, Österreich, statt - alle News und Infos zu den ESC-Sendezeiten und Livestreams, den teilnehmenden Acts und bisherigen Gewinner:innen findest du hier.
Doch wer hat in diesem Jahr die besten Chancen auf den Sieg? Musikexperte Dr. Pop, der mit seiner Vorentscheid-Vorhersage des deutschen Beitrags bereits goldrichtig lag, hat sich die Favorit:innen der aktuellen Umfragen genauer angehört.
Für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und "Behind the Screens" analysiert der ESC-Kenner die Titel in einem exklusiven Video auf Social Media. Außerdem verrät Dr. Pop seine persönlichen Highlights des "Eurovision Song Contest" 2026.
Den Clip siehst du hier:
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Dass England mit einem Song ins Rennen geht, der deutsche Textzeilen hat, das ist schon wirklich was Besonderes.
Ganz oben auf dieser Seite gibt's außerdem noch einen Beitrag mit Dr. Pop im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" vom 11. Mai 2026. Darin spricht der Experte über die Entwicklung des ESC im Laufe der Jahrzehnte.
Noch mehr zum "Eurovision Song Contest" liest du hier
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