"Experte für Alles"
Popstar fordert Promi-Bonus: Der peinlichste Tag im Leben von Sarah Connor ist heute im TV zu sehen!
Aktualisiert:von Steve Buchta
Können sich prominente Menschen Vorteile erschleichen? Klaas Heufer-Umlauf hat es bei "Experte für Alles" bereits ausprobiert, jetzt versucht auch Sarah Connor ihren großen Namen auszunutzen. Das unsympathische Verhalten ist zum Glück nur Teil eines TV-Experiments.
Für seine Show "Experte für Alles" testete Klaas Heufer-Umlauf vor einiger Zeit selbst, ob es in Deutschland möglich ist, aufgrund der eigenen allgemeinen Bekanntheit besondere Vorteile zu erhalten.
Die Frage nach einem Promi-Bonus war dem Moderator damals sichtlich peinlich - der entstandene Beitrag in der Sendung dadurch allerdings umso lustiger.
Erster Versuch in der Sendung vom 29. April 2025
"Kennen Sie mich eigentlich?" - So dreist hast du Sarah Connor noch nie erlebt
Eine Frage blieb bei Klaas' Aktion jedoch unbeantwortet: Ist der Moderator womöglich nicht berühmt genug für richtig große Vergünstigungen und Geschenke?
Um dies zu ergründen geht der große Promi-Bonus-Test bei "Experte für Alles" jetzt in die zweite Runde. Keine Geringere als Sarah Connor, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands, macht sich in der neuen Folge daran, allein durch ihren Namen möglichst große Zuwendungen zu erhalten.
Unter anderem versucht die Sängerin, beim Kauf von Backwaren und dem Buchen eines Hotelzimmers gut wegzukommen. Dies verrät der Trailer zur kommenden Ausgabe, in der der neue Versuch zu sehen sein wird.
Der Clip lässt zudem erahnen, dass bei diesem dreisten Verhalten von Sarah Connor der eine oder andere Cringe-Moment nicht ausbleibt.
Trailer: Sarah Connor bei "Experte für Alles"
"Kriege ich das umsonst?" - Sarah Connor will Annehmlichkeiten gratis bekommen
Wie schwer es Sarah Connor gefallen ist, die Rolle der fordernden Prominenten zu spielen, siehst du bei "Experte für Alles" am 11. November, 21:25 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn sowie nach der TV-Ausstrahlung jederzeit auf Abruf um Streaming.
Der offizielle Instagram-Kanal der Show verspricht nicht weniger als den "peinlichsten Tag in Sarah Connors Leben" - das solltest du dir nicht entgehen lassen!
Hier kannst du die Wartezeit verkürzen und die vorherige Folge ansehen
