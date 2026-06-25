Die Alm ruft wieder
Stars bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2026: Das sind die ersten Kandidat:innen der 4. Staffel
Aktualisiert:von Lena Maier
Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" wirft ihre Schatten voraus und das erste Team ist bereits bekannt! Es hat sich seinen Platz in der härtesten TV-Schule Deutschlands erkämpft und wird auf der Alm für mächtig Stimmung sorgen. Wir verraten, wer die ersten bestätigten Rampensäue sind.
Wenn es in den österreichischen Alpen wieder laut wird, kann das nur eines bedeuten: Das "Forsthaus Rampensau Germany" öffnet seine Türen für eine neue Gruppe abenteuerlustiger Reality-Stars! Auch 2026 wird wieder um den begehrten Titel der "größten Rampensau" gekämpft. Die wichtigste Frage für alle Fans: Wer stellt sich der Herausforderung? Wir geben den Überblick.
"Forsthaus Rampensau Germany" 2026: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten
Die Gästeliste für die neue Staffel ist noch streng geheim, doch die ersten Namen sind bereits bekannt. Als Siegerinnen der "Realitystar Academy" haben sich zwei Nachwuchs-Sternchen die Wildcard für das Forsthaus erkämpft.
Finale Folge von der "Realitystar Academy" verpasst?
Die Realitystar Academy
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Was braucht es wirklich, um Realitystar zu werden? Drama oder Disziplin? Charisma oder eine messerscharfe Zunge? In der Reality-Show "Die Realitystar Academy" sucht Reality-Queen Désirée Nick die neue Reality-Elite von morgen.
Diese Kandidat:innen stehen bereits fest
Lilli
Jessica
Aus der Academy direkt auf die Alm: Lilli und Jessica
In einem dramatischen Finale der "Realitystar Academy" krönte Direktorin Désirée Nick erst Lilli zur Siegerin, nur um kurz darauf mit Jessica für eine riesige Überraschung zu sorgen. Jetzt müssen die beiden beweisen, dass sie nicht nur die Schulbank drücken, sondern auch als Team auf der Alm bestehen können.
Lilli ist ein echtes Showgirl und weiß, wie man im Mittelpunkt steht. Mit ihrer direkten Art und ihrem selbstbewussten Auftreten eckt sie gerne mal an, aber genau das macht sie zu einer unberechenbaren Kandidatin für das Forsthaus. Ihr Motto ist klar: "Ich polarisiere: Entweder werde ich zu Partys eingeladen, weil ich unterhalte, oder ausgeschlossen, weil ich die Show stehle."
Jessica ist ihr eigenes Business. Sie liebt die Kamera, die Inszenierung und die große Bühne des Reality-TVs. Sie hat keine Angst davor, Sendezeit zu beanspruchen und genau das zu tun, was für die Show nötig ist. Mit ihrer Ambition ist sie eine ernstzunehmende Gegnerin.
"Ich will in die Reality, weil ich es liebe, vor der Kamera zu stehen, Sendezeit zu gestalten und mich selbst zu inszenieren. Ich habe kein klassisches Talent - ich habe mich, und daraus mache ich mein Business."
Wer zieht noch ins Forsthaus?
Noch ist die Gästeliste ein gut gehütetes Geheimnis. Wer wird an der Seite von Lilli und Jessica um den Sieg kämpfen? Sobald weitere Kandidat:innen für "Forsthaus Rampensau Germany" 2026 offiziell bestätigt sind, erfährst du es an dieser Stelle zuerst.
Du möchtest dich schon mal einstimmen? Alle Folgen vergangener Staffeln findest du zum kostenlosen Streamen auf Joyn.
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