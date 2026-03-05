Jeden Tag wird sie bewertet
Nach "Forsthaus Rampensau Germany": Henna wehrt sich gegen Kommentare über ihren Körper
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Seit ihrem "Forsthaus Rampensau Germany"-Exit hat sich Henna optisch stark verändert. Fans bemerkten schnell: Die Reality-TV-Bekanntheit hat deutlich abgenommen. Dass ihr Aussehen nun aber ständig kommentiert wird, kann Henna gar nicht verstehen.
Henna bekommt viele Kommentare über ihren Körper
Auf ihrem TikTok-Kanal meldet sich die Influencerin nun mit einem Statement zu Wort. "Aktuell wird mein Körper die ganze Zeit kommentiert, weil ich abgenommen habe", beginnt sie zu erzählen.
Die Kommentare fallen sehr unterschiedlich aus. Während einige Nutzer:innen Hennas Veränderung als schön empfinden und sie dafür loben, bekommt sie von anderen Vorwürfe, dass sie jetzt ein "Ozempic-Face" habe. "Meine Hauptfrage aktuell ist: 'Wie hast du so gut abgenommen? Wie hast du so schön abgenommen? Oh mein Gott, du hast so ein Glow-up'", erklärt Henna. Doch auch wenn viele der Kommentare nett gemeint seien, fühle sie sich nicht wohl damit.
Laut der Influencerin lösen die Kommentare zunehmend Selbstzweifel aus. Sie habe dadurch immer häufiger das Gefühl, vor ihrer Gewichtsabnahme "nicht gut genug" gewesen zu sein. "Diese Bestätigung von außen führt auch dazu, dass ich aktiv weniger esse", sagt Henna offen.
Wie hat Henna abgenommen?
Auf die Frage, wie sie so viel Gewicht verloren habe, hat die Reality-TV-Bekanntheit eine klare Antwort: "Ich habe viel weniger gegessen und keinen Alkohol getrunken."
Durch die positiven Rückmeldungen fühle sich Henna wohler in ihrem Körper als zuvor. Doch die Kommentare tun ihr überhaupt nicht gut. "Ich bin Opfer von diesem wahnsinnigen Schönheitsideal im Internet", gesteht sie und fügt hinzu: "Aber wie denn auch nicht, wenn ich jeden Tag aufgrund meines Aussehens bewertet werde?"
Über Komplimente freue sich Henna grundsätzlich, sie wünscht sich für die Zukunft jedoch, dass ihr Körper nicht mehr mit "Vorher / Nachher" oder "Jetzt ist es viel besser" kommentiert werde.
Das sagen die Fans zu Hennas Statement
Die Kritik können viele ihrer Follower:innen gut nachvollziehen. "Du sahst schon immer bombe aus", "Ich finde, du warst schon immer bildhübsch. Du strahlst jetzt einfach nur noch mehr", schwärmen etwa zwei Fans. Ein:e weitere:r Nutzer:in findet: "Abnehmen oder zunehmen ist doch schnurzegal, du bist wunderschön und man sieht, du fühlst dich wohl, das ist das Wichtigste, Girl!"
