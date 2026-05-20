"Frieda - Mit Feuer und Flamme" Andreas Borcherding: Darum kommt dir die Stimme des Schauspielers bekannt vor Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Rebecca N. In "Der Hobbit" lieh Andreas Borcherding dem Bifur (William Kircher, l.) seine Stimme, bei "Harry Potter" sprach er Professor Flitwick (Warwick Davis, r.). Bild: IMAGO/Future Image/Adobe Stock/stokkete/Everett Collection/Cinema Publishers Collection

Andreas Borcherding ist einer dieser Schauspieler, die man sofort erkennt - auch ohne hinzuschauen. In der neuen SAT.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" spielt er den Vater der Hauptfigur.

Seit Jahrzehnten ist Andreas Borcherding in Film, Fernsehen und im Synchron-Bereich unterwegs. In "Frieda - Mit Feuer und Flamme" ist er bald wieder vor der Kamera zu sehen. Er spielt den ehemaligen Leiter der Feuerwehr. Seine Serien-Tochter ist Frieda (Laura Lippmann), um die sich die Story dreht. Am Montag, 1. Juni, geht es um 18 Uhr los. SAT.1 und Joyn zeigen die Serie in Doppelfolgen. Schon ab Freitag, 29. Mai, laufen auf Joyn zehn Episoden. Vor der Premiere werfen wir einen Blick auf Borcherdings Karriere.

Aktuell läuft um 18 Uhr in SAT.1 und auf Joyn noch "Ein Hof zum Verlieben" "Ein Hof zum Verlieben" kannst du hier auf Joyn streamen

Von "Harry Potter" zu "Game Of Thrones": Andreas Borcherdings Rollen Andreas Borcherdings Weg begann in der Münchner Theaterszene. Als das Münchner Volkstheater 1982 neu gegründet wurde, gehörte er zum Ur-Ensemble. Sein erstes TV-Engagement war im "Komödienstadel" im Bayerischen Rundfunk. Danach etablierte er sich im Fernsehen und hatte Auftritte bei "Derrick", in der "Lindenstraße", diversen "Tatort"-Ausgaben und bei "SOKO München". Vor dem Drehstart von "Frieda" spielte er zuletzt bei der ZDF-Serie "Frühling" und bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" mit. Fantasy-Fans dürften Borcherding vor allem an seiner Stimme erkennen. Im Film "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" lieh er seine Stimme Professor Filius Flitwick, der von Schauspieler Warwick Davis verkörpert wird. In "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" sprach er Bifur (gespielt von William Kircher). Aber auch in internationalen Serien ist Borcherding regelmäßig vertreten: Seit 2011 spricht er bei "South Park" Sergeant Harrison Yates, bei "Game Of Thrones" war er als Othell Yarwyck zu hören. Bereits 2003 übernahm er mehrere Rollen in der Anime-Serie "One Piece" und war auch in der Realverfilmung von 2023 als Marinekapitän "Ratte" dabei.

Das ist die neue SAT.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" Sebastian Deyle, Laura Lippmann und Christopher Kohn (v. l.) spielen die Hauptrollen bei "Frieda - Mit Feuer und Flamme". Bild: Joyn/Claudius Pflug

Jetzt geht es für Andreas Borcherding erst mal zurück ins deutsche Fernsehen, zu "Frieda - Mit Feuer und Flamme". Die neue SAT.1-Serie dreht sich um Frieda, eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester. Frieda kehrt mit ihrer Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in ihre Heimat Liebitz in der Sächsischen Schweiz zurück. Dort ist gerade einiges im Umbruch: Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ihr Ex‑Partner und Pippas Vater, will die freiwillige Feuerwehr schließen. Als Tochter des früheren Wehrleiters Otto (gespielt von Borcherding) kämpft Frieda entschlossen dagegen - und steht zugleich vor einer Herzensfrage zwischen Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) und ihrer alten Liebe Felix.