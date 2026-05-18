Schauspielerin im Porträt "Frieda - Mit Feuer und Flamme": Laura Lippmann hat einen zweiten Beruf! Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von Rebecca N. Laura Lippmann spielt die titelgebende Rolle in der neuen SAT.1-Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme". Bild: picture alliance/dpa/Jens Kalaene

In der neuen Sat.1-Serie sieht man Laura Lippmann als Krankenschwester Frieda. Abseits der Schauspielerei hat die 37-Jährige noch eine zweite Ausbildung abgeschlossen, die sehr besonders ist.

Fans deutscher Serien dürfte Laura Lippmanns Gesicht bekannt vorkommen: "Tatort", "Inga Lindström", "Soko Leipzig", "In aller Freundschaft", "GZSZ" und "Der Bergdoktor" stehen alle in ihrem Lebenslauf. Seit dem Abschluss ihres Schauspielstudiums an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig steht Lippmann auf der Theaterbühne und vor der Kamera - doch das ist nicht alles.

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Laura Lippmann setzt sich für Gehörlose ein Abseits der Kamera engagiert sich Laura Lippmann seit Jahren für die Belange gehörloser Menschen. Lippmann absolvierte sogar eine Ausbildung zur Kommunikationsassistentin für Deutsche Gebärdensprache. "Weil ich mir mehr Sichtbarkeit für die Gebärdensprachgemeinschaft wünsche", begründete die Schauspielerin ihre Entscheidung 2025 im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie macht immer wieder darauf aufmerksam, dass es in Deutschland trotz Zehntausender gehörloser und schwerhöriger Menschen nur wenige Hundert Gebärdensprachdolmetscher:innen gibt. Das Thema hat mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun: Ihre ältere Schwester ist gehörlos. Was sie privat prägt, spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wider. In dem ZDF-Film "Du sollst hören" spielte Lippmann 2022 die hörende Film-Schwester der gehörlosen Hauptdarstellerin Anne Zander.

Das ist die neue Sat.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" Sebastian Deyle, Laura Lippmann und Christopher Kohn spielen die Hauptrollen bei "Frieda - Mit Feuer und Flamme". Bild: Joyn/Claudius Pflug

Ihr neuestes berufliches Kapitel führt Lippmann jetzt ins Krankenhaus und auf die Feuerwache. Sie spielt in der neuen Sat.1-Serie die Protagonistin Frieda, eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester. Frieda kehrt mit ihrer Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in ihre Heimat Liebitz in der Sächsischen Schweiz zurück. Dort ist gerade einiges im Umbruch: Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ihr Ex‑Partner und Pippas Vater, will die freiwillige Feuerwehr schließen. Als Tochter des früheren Wehrleiters kämpft Frieda entschlossen dagegen – und steht zugleich vor einer Herzensfrage zwischen Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) und ihrer alten Liebe Felix. Mit 162 Folgen startet "Frieda - Mit Feuer und Flamme" am Montag, 1. Juni, 18 Uhr. SAT.1 und Joyn zeigen die Serie in Doppelfolgen. Schon ab Freitag, 29. Mai, laufen auf Joyn zehn Folgen.