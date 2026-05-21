Christopher Kohn: "Frieda - Mit Feuer und Flamme"-Star spricht bei Instagram Klartext

Schauspieler Christopher Kohn übernimmt in der neuen SAT.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" eine der Hauptrollen. Abseits der Kamera überrascht der 41-Jährige auf Social Media mit sehr persönlichen Einblicken - und klaren Worten.

Christopher Kohn schaut direkt in die Kamera und sagt: "Halt die Schnauze!" Der Aufruf ist nicht etwa an seine Follower:innen bei Instagram gerichtet, wo er den Clip gepostet hat, sondern an die eigene innere Stimme. Der Sachsen-Anhalter spricht auf seinem Kanal viel über mentale Gesundheit und ist dabei sehr offen und direkt.

Solche Momente teilt der TV-Star regelmäßig auf Social Media: kurze Reels, oft zugespitzt, manchmal provokant, aber immer persönlich. Kohn nutzt die Plattformen, um Gedanken Raum zu geben, die sonst unausgesprochen bleiben. Mit Mental Health beschäftigt er sich allerdings nicht nur bei Instagram: Er ist auch auf der Streaming-Plattform Twitch aktiv und hostete bis Ende 2023 den Podcast "Ratschläge unter Freunden".

Christopher Kohns Karriere von "Schloss Einstein" bis "Hand aufs Herz"

Bevor Christopher Kohn heute offen über mentale Themen spricht, hat er sich über Jahre als Schauspieler etabliert. Seinen ersten Job bei der Soap "Mittendrin" ergatterte er 2005. Danach hatte Kohn eine Gastrolle in der KiKA-Serie "Schloss Einstein". Er spielte Thomas, Musiker und Schwarm von Sue Birnbaum (Katharina Wien). Nach sechs Folgen verließ seine Rolle Seelitz, um eine Musikkarriere zu verfolgen.

Christopher Kohns Karriereweg führte zu einer anderen Serie: "112 - Sie retten dein Leben". Für 105 Episoden verkörperte er den Zivildienstleistenden Kevin Vogel. Seine erste Hauptrolle landet er 2010 in der SAT.1-Serie "Hand aufs Herz". Als Ben Bergmann drückte er wieder die Schulbank und verliebte sich dabei in seine Lehrerin Bea (Vanessa Jung). Nach weiteren Stationen bei "Notruf Hafenkante" und "Alles was zählt" ist Kohn demnächst bei "Frieda - Mit Feuer und Flamme" zurück in SAT.1.