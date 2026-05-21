Neue Promis am Herd Neue Staffel 2 bestätigt: "Promi Taste" geht 2027 mit diesen Kandidat:innen die nächste Runde Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Promi Taste Die finale Entscheidung: Wer gewinnt "Promi Taste" 2026? Videoclip • 06:21 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Kaum ist das Finale der ersten Staffel von "Promi Taste" vorbei, wird auch schon offiziell verkündet, welche Stars in Staffel 2 im kommenden Jahr die Kochlöffel schwingen werden.

Wer folgt Jochen Schropp als Gewinner von "Promi Taste" im kommenden Jahr nach? Das wissen wir natürlich noch nicht. Dafür aber, welche Kandidat:innen in Staffel 2 der SAT.1-Show antreten werden.

Finale verpasst? Folge 7 von "Promi Taste" jetzt auf Joyn streamen Ganze Folge Promi Taste Finale oh-oh! Zwischen Anspannung, Tränen und Freude Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.05.2026 • 143 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Diese 12 Promis stehen 2027 am Herd Nach "Promi Taste" ist vor "Promi Taste": 2027 treten diese zwölf Promis an, um zu zeigen, was sie am Herd können und auf den Löffel bringen: TV-Star Simone Ballack

Moderatorin Aminata Belli

Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma

Reality-Star Leyla Heiter

Schauspielerin Laura Osswald

Musikerin Sabrina Setlur

Sportmoderator Florian Ambrosius

Schauspieler Francis Fulton-Smith

Sänger Jay Khan

Schauspieler Christopher Kohn,

Diskus-Olympiasieger Lars Riedel

Boxer Simon Zachenhuber

Wer überrascht mit echten Kochkünsten? Wer überzeugt mit Süße, Säure, Schmelz, Crunch und einfach dem besten Geschmack? Und wer kocht mit welchem Starkoch? Bis diese Fragen beantwortet werden können, müssen sich Fans der Show noch etwas gedulden. Um die Wartezeit etwas zu versüßen, gibt es ab 27. Mai neue Folgen von "Das große Backen - Die Profis". Hier zeigen gelernte Konditor:innen, wie das große Handwerk der Patisserie wirklich funktioniert.

"Das große Backen - Die Profis": Ab 27. Mai immer mittwochs, 20:15 Uhr, im SAT.1-Livestream auf Joyn Mittwoch, 27.05. 20:15 Uhr • Das große Backen - Die Profis Folge 1 Verfügbar auf Joyn 170 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen