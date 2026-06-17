Ab 15. Juni "Frieda - Feuer und Flamme"-Vorschau : Zwischen Frieda und Felix funkt es gewaltig! Aktualisiert: Vor 10 Minuten von Anna-Maria Hock Bahnt sich da etwas zwischen Frieda (Laura Lippmann) und Felix (Christopher Kohn) an? Bild: Joyn/Claudius Pflug, Joyn/ René Lohse, Adobe Stock/agrus

Nach Jahren kehrt Frieda mit ihrer Tochter Pippa nach Liebitz zurück. In ihrer Heimat soll die örtliche Freiwillige Feuerwehr geschlossen werden. Doch als Tochter des aktiven Wehrleiters will Frieda diese Entscheidung nicht einfach so hinnehmen. Der Kampf um die Rettung der Feuerwehr beginnt.

1 Staffel Frieda - Mit Feuer und Flamme Alle Folgen anschauen Während Frieda um die Rettung der Feuerwehr kämpft, gerät ihr Herz ins Gefühlschaos: Soll sie Feuerwehrmann Mirko eine Chance geben oder flammt die alte Liebe zu Felix wieder auf? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

15. Juni - Folge 21 und 22: Neue Freunde (1 und 2) Frieda Meisner (Laura Lippmann) ist in großer Sorge. Grund dafür ist die Diabetes ihres Vaters Otto (Andreas Borcherding). Sie überzeugt ihn endlich, sich einen Insulinsensor implantieren zu lassen. Auch Yvonne (Ruth Blauert) plagen Sorgen, denn die Räumlichkeiten ihres Nagelstudios wurden ihr gekündigt. Georg (Saša Kekez) und Anna (Marina Senckel) wollen ihr helfen. Doch letztendlich ist Mirko (Sebastian Deyle) derjenige mit einer zündenden Idee. Er schlägt Yvonne vor, ein mobiles Nagelstudio zu eröffnen.

16. Juni - Folge 23 und 24: Danni Dummy (1 und 2) Auf Frieda wartet eine große Herausforderung: Ihre Prüfung als Rettungs-Sanitäterin steht an. Doch weder ihre Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) noch ihr Vater Otto interessieren sich wirklich dafür und helfen ihr nicht bei ihrem Lampenfieber. Doch in Wahrheit steckt kein Desinteresse hinter ihrem Verhalten. Wegen eines Übungseinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr haben Otto und Pippa Friedas Prüfung scheinbar komplett vergessen. Letztendlich kann Frieda sich aber freuen, denn sie hat nicht nur ihre Prüfung bestanden, sondern wird von ihrer Tochter, ihrem Vater und der gesamten Feuerwehr mit einer riesigen Party überrascht.

17. Juni - Folge 25 und 26: Das Date (1 und 2) Cornelia (Birgit Würz) und Urs (Moritz Lindbergh) haben Felix (Christopher Kohn) davor gewarnt, Berufliches und Privates nicht zu vermischen. Trotzdem lädt er Frieda zu einem Abendessen ein, um ihre bestandene Prüfung zu feiern. Beim Dinner knistert es ordentlich zwischen den beiden. Damit nicht genug: Frieda und Felix kommen sich verdächtig nahe! Ob aus den beiden ein Paar werden kann? Auch bei Andrea (Leonie Parusel) und Mirko geht es rund: Im Streit setzt Andrea Mirko vor die Tür. Dieser kommt daraufhin bei Jonathan (Jerry Kwarteng) unter. Ob sie sich wieder vertragen?

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Frieda - Mit Feuer und Flamme Das Date (1) Verfügbar auf Joyn 30 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

18. Juni - Folge 27 und 28: Herzweh (1 und 2) Frieda ist sich unsicher: Soll sie wirklich in ihrer Heimat Liebitz bleiben? Zudem plagt sie das Gewissen. Sie fragt sich, ob sie sich wirklich wieder auf Felix einlassen soll. Doch dann bietet dieser Frieda und ihrer Tochter Pippa plötzlich an, bei ihm einzuziehen. Ganz feierlich überreicht er den beiden einen Haustürschlüssel. Ob sie das Angebot annehmen? Andrea und Mirko haben derweil immer noch Streit. Mirko will sogar noch länger bei Jonathan bleiben. Diese Entscheidung trifft Andrea sehr. Sie versucht sich abzulenken, will mit Mirko aber trotzdem noch einmal das Gespräch suchen.

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 Uhr • Frieda - Mit Feuer und Flamme Herzweh (1) Verfügbar auf Joyn 30 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

19. Juni - Folge 29 und 30: Zu dir oder zu mir? (1 und 2) Frieda ist immer noch unschlüssig, ob sie das Angebot von Felix annehmen soll. Als Otto ihr dann gesteht, dass er weiterhin mit Pippa und ihr zusammenwohnen will, entschließt sich Frieda dazu, Felix abzusagen. Ob sie diese Entscheidung noch bereuen wird? Andrea versucht unterdessen, den Streit mit Mirko zu klären. Sie verspricht, an sich und der Beziehung zu arbeiten, doch Mirko weiß nicht, ob das langfristig etwas zwischen ihnen ändern wird. Ob sich die beiden wieder versöhnen, siehst du in den nächsten Episoden.

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 18:00 Uhr • Frieda - Mit Feuer und Flamme Zu dir oder zu mir? (1) Verfügbar auf Joyn 30 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen