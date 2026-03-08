Das ist passiert Er hält sich für 16: Sönke Möhring verliert in ZDF-Serie "Frühling" sein Gedächtnis Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Friedel Gottwald (Sönke Möhring) leidet nach einem Unfall an dissoziativer Amnesie. Katja Baumann (Simone Thomalla) unterstützt ihn beim Versuch, seine Erinnerung zurückzugewinnen. Bild: ZDF/Barbara Bauriedl

"Vergiss mein nicht" - in der neuesten "Frühling"-Episode war der Titel Programm. Denn Gaststar Sönke Möhring hatte in seiner Rolle nach einem Unfall Erinnerungslücken, es fehlten ihm rund 40 Jahre. Auch für Simone Thomalla als Berghelferin eine echte Herausforderung.

Endlich wieder "Frühling" im ZDF. Drei Sonntage schauten die Fans zuletzt olympiabedingt in die Röhre - und das Comeback begann sportlich und schmerzhaft: Friedel Gottwald (Sönke Möhring) verunglückt am Berg mit seinem Mountainbike. Im Krankenhaus wird festgestellt, dass er keine ernsten Blessuren und auch kein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Aber er hat Erinnerungslücken - und zwar massive: Gottwald fehlen knapp 40 Jahre seines Lebens - er hält sich für einen gerade 16-jährigen Jugendlichen und glaubt sich im Jahr 1986 zu befinden. Als er von der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl redet und die betreuende Ärztin ungläubig guckt, kann er es nicht fassen: "Sind Sie auf den Kopf gefallen oder ich?"

Mit Hits der 80er-Jahre gegen Amnesie Handy, E-Roller, E-Autos - Friedel Gottwald fällt aus allen Wolken, als er die für ihn "neue Welt" außerhalb des Krankenhauses sieht. Am meisten erschreckt ihn aber sein Spiegelbild, weil er sich halt für einen Teenie hält und keinen erwachsenen Mann. Da braucht auch Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) eine Weile, sich auf den Mann und sein Problem einzulassen. Aber sie unterstützt ihn im Umgang mit dem Handy ("Was ist das denn?") und besucht auch seine Familie. Leider aber erweist sich Gottwalds Ehefrau Lara (Franziska Schlattner) als keine große Hilfe - denn die Ehe der Gottwalds ist gescheitert. "Friedel hat zu viel Mist gebaut", meint auch Sohn Niklas (Adrian Bräunig). Katja findet heraus: Friedel ist längst daheim ausgezogen und inzwischen mit Alex zusammen, die früher Laras beste Freundin war. Als die ihn aber im Krankenhaus besucht, erschrickt Friedel. "Ich will nicht beleidigend sein, aber du bist echt nicht gut gealtert." Für seine Lara dagegen, schon damals die große Jugendliebe, empfindet Friedel noch immer die große Liebe. Und stellt sich die Frage: "Was zur Hölle ist mit unserer Ehe schiefgegangen und was bin ich für ein Ar...loch, dass mein Sohn nicht zu mir kommen will?"