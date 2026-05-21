"Kurz und schmerzlos"
Heimliche Liebe gescheitert: Rewinside bestätigt Trennung von "Frühling"-Star Julia Beautx
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Ihre Beziehung hielten sie unter Verschluss, doch jetzt ist offiziell alles aus: Youtuber und Twitch-Streamer Rewinside gab die Trennung von "Frühling"-Star Julia Beautx bekannt.
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Immer wieder spekulierten die Fans in der Vergangenheit, ob die beiden Youtuber Rewinside und Julia Willecke alias Julia Beautx ein Paar sind. Jetzt äußerte sich Rewi, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Meyer heißt, erstmals zu der Beziehung, machte aber gleichzeitig auch das Liebes-Aus öffentlich. In einem Livestream auf seinem Twitch-Kanal verkündete der 33-Jährige:
Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich bin seit Februar nicht mehr mit Julia zusammen, wir sind getrennt.
Darum äußert sich Rewi zum Liebes-Aus
Da Julia und Rewi ihre Liebe stets geheim gehalten hatten, kommt es für viele Fans umso überraschender, dass der Streamer nun Stellung bezieht. "Eigentlich wollte ich mich nie auf Social Media dazu äußern", gestand er. Wie kommt es also, dass er sich nun dazu entschlossen hat, die Trennung publik zu machen? Seit mehreren Wochen kursieren heftige Gerüchte über ihn. So wird ihm unter anderem vorgeworfen, mit mehreren Frauen intim gewesen zu sein. Diese Behauptung wolle Rewi aber nicht unkommentiert lassen. "Es ist auch möglich, mit Frauen einfach befreundet zu sein", stellte er klar.
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Trennung macht ihm zu schaffen
Das Liebes-Aus ging an Rewi nicht spurlos vorbei. "Ich muss auch sagen, dass diese Trennung einer der Gründe für die vielen Stream-Ausfälle war", gab er offen zu. Zudem gestand er, dass es ihm überhaupt nicht leichtgefallen sei, die Beziehung geheimzuhalten. "Ihr checkt, wie wir Sachen versucht haben, unter dem Radar zu bleiben und kein großes Ding daraus zu machen. Das war uns nicht immer möglich", so der Influencer.
Vom Liebeskummer wolle Rewinside sich aber nicht unterkriegen lassen, im Gegenteil: Der Social-Media-Star hat ein klares Ziel vor Augen. Er will nach vorne blicken. Abschließend stellte der Influencer in seinem Livestream klar, dass zwischen ihm und seiner Ex kein böses Blut fließt: "Ich bin Julia extrem dankbar für die Zeit. Ich wünsche ihr für die Zukunft von Herzen nur das Beste!"
In "Shame Game" siehst du noch mehr von Julia Beautx
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