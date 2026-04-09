Trotz Zahlung keine Freigabe Insta-Schock bei Simone Thomalla: Hacker erpresst den "Frühling"-Star Aktualisiert: Vor 34 Minuten von C3 Newsroom Der Instagram-Account der Schauspielerin Simone Thomalla wurde gehackt. Bild: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Kleiner Klick mit fatalen Folgen – Simone Thomalla hat den Zugriff auf ihren Instagram-Account verloren. Trotz einer Zahlung gibt der Hacker ihn nicht frei.

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Die Fan-Seiten der "Frühling"-Darstellerin Simone Thomalla sind auf Instagram noch zu sehen. Auf ihrem eigenen Account (@simonethomalla) jedoch landen die Besucher derzeit jedoch auf einer leeren Seite. Der Grund: Er wurde gekapert. Jetzt hat die Schauspielerin bei der Berliner Polizei Anzeige erstattet.

Ein Klick zuviel Wie es zu dem unangenehmen Vorfall kam, beschrieb die Schauspielerin in einem "Bild"-Interview. Mitte März hatte ihr eine ehemalige Agentur eine Mail weitergeleitet. "Unachtsam und unkonzentriert" habe sie auf etwas geklickt, "und zack, war es passiert." Innerhalb kürzester Zeit war ihr Instagram-Account mit über 200.000 Followern gehackt und nicht mehr zugänglich. Eine unangenehme Situation für den Serien-Star: "Er ist für mich als Schauspielerin wichtig, weil es ein Weg ist, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben."