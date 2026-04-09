Trotz Zahlung keine Freigabe
Insta-Schock bei Simone Thomalla: Hacker erpresst den "Frühling"-Star
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Kleiner Klick mit fatalen Folgen – Simone Thomalla hat den Zugriff auf ihren Instagram-Account verloren. Trotz einer Zahlung gibt der Hacker ihn nicht frei.
Das wird "Frühling"-Fans gefallen
Die Fan-Seiten der "Frühling"-Darstellerin Simone Thomalla sind auf Instagram noch zu sehen. Auf ihrem eigenen Account (@simonethomalla) jedoch landen die Besucher derzeit jedoch auf einer leeren Seite. Der Grund: Er wurde gekapert. Jetzt hat die Schauspielerin bei der Berliner Polizei Anzeige erstattet.
Ein Klick zuviel
Wie es zu dem unangenehmen Vorfall kam, beschrieb die Schauspielerin in einem "Bild"-Interview. Mitte März hatte ihr eine ehemalige Agentur eine Mail weitergeleitet. "Unachtsam und unkonzentriert" habe sie auf etwas geklickt, "und zack, war es passiert."
Innerhalb kürzester Zeit war ihr Instagram-Account mit über 200.000 Followern gehackt und nicht mehr zugänglich. Eine unangenehme Situation für den Serien-Star: "Er ist für mich als Schauspielerin wichtig, weil es ein Weg ist, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben."
Unter Druck
Kurz nach dem Vorfall meldete sich der Hacker und forderte 1.400 Euro. Zunächst habe Simone Thomalla versucht, das Problem selbst zu lösen. Doch selbst der IT-Support des Mutterkonzerns von Instagram konnte ihr nicht helfen. Deshalb habe sie sich nach dem Rat mehrerer Spezialisten entschieden, doch zu zahlen, so erzählte sie weiter.
Allerdings half auch dies nichts. Der Hacker schickte zwar neue Zugangsdaten. Doch die funktionierten nicht und es folgte eine neue Zahlungsaufforderung. Aus diesem Grund ging die Schauspielerin jetzt zur Polizei.
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