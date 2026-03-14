Die letzte Folge Finales "Frühling"-Drama: Eine 13-jährige Schwangere hat einen Autounfall Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Dramatische Rolle für Lena Dörrie, bekannt aus der Kult-Comedy "Ladykracher": In "Frühling" bangt sie um ihre Tochter Ava, die bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Im Vordergrund Stefan Murr, der Avas besorgten Vater spielt. Bild: ZDF/Barbara Bauriedl

Mit komischen Rollen wurde Lena Dörrie an der Seite von Anke Engelke in der SAT.1-Kultcomedy "Ladykracher" bekannt und beliebt. Bei ihrem jüngsten Einsatz in "Frühling" gibt's allerdings wenig zu lachen.

Schau die neue Folge von "Frühling" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 15. März um 20:15 Uhr zum Staffelfinale einschalten!

Die 15. Staffel von "Frühling" befindet sich auf der Zielgeraden. "Leben oder nicht!" war die vorletzte Episode. Heißt: Am kommenden Sonntag, 15. März, wird ab 20:15 Uhr im ZDF und über den Livestream auf Joyn mit der Folge "Ich weiß, was du heimlich getan hast" die Staffel enden und das fiktive Örtchen Frühling bis zur 16. Staffel in den Dornröschenschlaf gleiten. Im Staffelfinale hat Lena Dörrie als Luise Gartner eine tragende und tragische Rolle. Die 43-jährige gebürtige Nürnbergerin spielt die Mutter der erst 13-jährigen Ava (Cara Vondey), die ungeplant schwanger wurde. Und nicht nur Avas Mutter ist mit der Situation hoffnungslos überfordert. Das zeigte bereits die vorletzten Folge "Leben oder nicht!". Da waren die Eltern der werdenden jungen Mutter ebenso hysterisch wie die Mutter des zukünftigen - 14-jährigen - Vaters Lucas (Emile Chérif). Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) hatte alle Hände voll zu tun. Und trotzdem lief die Situation am Ende gewaltig aus dem Ruder. Ganz am Ende waren Katja und die anderen sogar auf himmlischen Beistand angewiesen. Denn Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) versprach: "Ich bete für das Wunder."

Autounfall, Notkaiserschnitt: Turbulenter Endspurt bei "Frühling" Wenn eine 13-Jährige schwanger wird, setzt das nicht nur die Betroffene in Stress. Ava vertraut sich Katja an, um mit ihr ruhig über das Thema zu reden, ohne gleich wieder mit Vorwürfen von den Eltern ("frühreife Tochter"), dem werdenden Vater ("Du musst nur abtreiben, dann red ich wieder mit dir") oder dessen Mutter ("Was hat dir mein Sohn getan, dass du ihm sein Leben zerstören willst?") in die Mangel genommen zu werden. Ava ist in der 23. Schwangerschaftswoche, ein Abbruch eigentlich gar nicht mehr möglich. Ein "Informationsgespräch" von Ava mit ihren Eltern sowie Lucas und dessen Mutter (Sina Wilke) läuft, wie zu erwarten, aus dem Ruder. Ava haut ab und landet als Tramperin ausgerechnet im Auto von Café-Betreiberin Heidrun Niedermayer (Catalina Navarro Kirner). Als sich beide über Avas Situation unterhalten, übersieht Heidrun ein Reh, weicht aus, verunglückt. Der Wagen überschlägt sich, beide landen im Krankenhaus - und im Koma. "Was für ein Alptraum", bekundet Luise Gartner aus tiefstem Herzen und tiefster Verzweiflung. Im Krankenhaus treffen alle Showdown-mäßig zusammen. Avas Eltern, Lucas und seine Mutter, Pfarrer Sonnleitner und Katja. Am Ende bleibt allen nur die Hoffnung. Die Folge endet mit einem Cliffhanger: Zwar wird Avas Kind als Extrem-Frühchen per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt. Aber sowohl Ava als auch Heidrun liegen weiterhin im Koma zwischen Leben und Tod. Für reichlich Spannung vor dem Staffelfinale ist also gesorgt ...