Auf diesen Support musste er verzichten 6.000-Euro-Risiko: Diese besondere Herausforderung hatte GNTM-Tony beim Nackt-Shooting Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Germany's Next Topmodel "Einer der Besten": Tony gibt Vollgas beim Nackt-Shooting Videoclip • 15:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Woche für Woche begeistert Tony Jury und Fans und mausert sich langsam, aber sicher zu einem der Favoriten - mit seinem markanten Look, aber auch mit seiner Geschichte. In Folge 17 stand er ohne Hörgeräte vor der Kamera und gibt jetzt ein ehrliches Update zu den Gründen.

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Sie gehören zu ihm wie Heidi Klum zu "Germany’s Next Topmodel": Tonys Hörgeräte sind mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil seines Lebens. Das gehörlose Male Model hat dank der kleinen Tools einen Weg gefunden, mit seiner Behinderung gut zu leben und erfolgreich zu arbeiten. Dementsprechend wichtig ist die Hörhilfe für sein alltägliches Leben.

Nackt-Shooting bei GNTM: Ausnahme-Situation für Tony Tony gibt alles und begeistert sowohl Fotograf Rankin als auch Heidi Klum. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Auch seinem Job als Fotomodell tun die dezenten Hörgeräte keinen Abbruch. Im Gegenteil, sie erzählen Tonys Geschichte und machen anderen Menschen Mut. Umso wichtiger sind sie dem Wahl-Berliner. Vor allem beim Modeln kann es wichtig sein, die Anweisungen des Fotografen - oder bei GNTM - auch von Heidi Klum zu hören. Doch beim Nackt-Shooting in Folge 17 wurde Tony vor eine ganz neue Challenge gestellt. Die Models mussten nicht nur nackt posieren, sondern wurden mit einem speziellen Schleim bedeckt und mit Wasser eingesprüht. Um seine Hörgeräte zu schützen, entschied sich Tony also dazu, sie für die Aufnahmen herauszunehmen - und informierte vorab das ganze Team. "Mir war wichtig, dass sich alle darauf einstellen können, sowohl das Team als auch Rankin und Heidi", teilt er in einem Instagram-Post. "Gerade in solchen Momenten zählt Verständnis und ich bin wirklich dankbar, wie selbstverständlich und respektvoll damit umgegangen wurde."

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Tony: "Dieses Risiko konnte und wollte ich nicht eingehen" Dass sich am Set alle direkt auf die neue Situation eingestellt haben, war für Tony eine große Erleichterung. Denn seine Hörgeräte einfach doch zu nutzen, wäre keine Alternative gewesen. Sie sind nämlich nicht wasserdicht und lassen sich leider auch nicht versichern. Mit all dem Schleim hätten sie leicht beschädigt werden können. "Ich habe sie selbst finanziert - rund 6.000 Euro, plus laufende Kosten. Dieses Risiko konnte und wollte ich nicht eingehen", schreibt Tony weiter in seinem Post. Während die anderen Kandidat:innen also einfach auf die Rufe und Anweisungen hören konnten, musste die Kommunikation zwischen Tony, Rankin und Heidi nonverbal funktionieren. Statt vieler Worte wurde mit Gesten, Blicken und Körpersprache gearbeitet. Tony musste Rankin "lesen" und auf Details achten, während er gleichzeitig posiert hat. Was auf den ersten Blick schwierig klingt, hat bestens funktioniert. Das Shooting war ein voller Erfolg und sowohl Heidi als auch Rankin begeistert von dem vollen Körpereinsatz, den Tony gebracht hat. "Aber die Pose ist krass gut", lautet das Urteil von Heidi, das sie auch mit den Fingern untermalt. Und auch Rankin wiederholt immer wieder: "Fantastisch, fantastisch!"

Gelebte Inklusion bei "Germany's Next Topmodel" Dank Tonys Können im Lippenlesen versteht er das durchweg positive Feedback auch ohne seine Hörgeräte und verlässt strahlend das Set. "Danke an das gesamte GNTM-Team für euren respektvollen, rücksichtsvollen Umgang. Genau das ist echte Inklusion und Akzeptanz - und leider noch nicht selbstverständlich", bedankt er sich abschließend. Die neuen Folgen der 21. Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du ab jetzt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.