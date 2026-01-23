Visionär der Modebranche Couture trifft Casting: Mode-Legende Jean Paul Gaultier kehrt zu GNTM zurück Aktualisiert: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom, Nicholas Vogel Unvergessen: Heidi Klum und Jean Paul Gaultier eröffneten die 19. GNTM-Staffel mit einem ungewöhnlichen Frühstück im Bett. Bild: ProSieben / Richard Hübner

Heidi Klum und Jean Paul Gaultier sind wieder vereint. Die Mode-Legende ist erneut als Gastjuror dabei - und unterstützt bei der ersten Auswahl der Models in Staffel 21.

Heidi Klum in Top-Form - kostenlos auf Joyn! Jetzt vergangene GNTM-Staffeln streamen

Wenn Heidi Klum die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet, steht ihr dabei erneut eine echte Designer-Legende zur Seite: Modeschöpfer Jean Paul Gaultier wird zum vierten Mal bei GNTM dabei sein. Diesmal unterstützt der 73-Jährige die Model-Chefin beim offenen Casting, das in dieser Staffel in Folge 1 mit den Männer-Models startet und in Folge 2 mit den Frauen weitergeht - zu sehen am Mittwoch, 11. Februar, und Donnerstag, 12. Februar, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn. Gaultier war bereits dreimal als GNTM-Gastjuror dabei und verpflichtete etwa 2023 mit Viola Beck eine Kandidatin für seine spätere Kollektion und Marketing-Kampagne.

Jean Paul Gaultier, ein Visionär und Vorreiter der Modebranche "Die Sendung zeigt, was heute die Realität ist und was wir sehen wollen: verschiedene Arten von Schönheit", sagt er über das Konzept von "Germany's Next Topmodel", wo Diversität seit Jahren großgeschrieben wird. Gaultier prägte die Mode mit radikalen Ideen. Er schickte Männer in Röcken auf den Laufsteg, Frauen in spitzen BHs und Korsetts - und vor allem auch Models, die nicht dem üblichen Schönheitsideal entsprachen oder älter waren. Mit seinen spektakulären Shows und exzentrischen Kreationen war Gaultier seiner Zeit immer voraus.

Vielfalt statt Einheitslook Im Interview mit "Bunte" betonte er 2023: "In meinen Shows wollte ich nicht nur einen Typ von Schönheit zeigen, sondern deutlich machen, dass es ganz verschiedene Typen von Schönheit gibt. Einige super-maskulin, andere das genaue Gegenteil", erklärte Gaultier. In seiner Arbeit habe er reflektiert, was in der Gesellschaft geschah. "Dass Frauen stärker wurden und Männer bereit waren, eine zerbrechlichere, auch weiblichere Seite zu zeigen. […] Und das ist es, was wir in der Mode tun sollten: die Zeit reflektieren", so der Modeschöpfer. Er habe schon immer "eine Mode ohne Geschlechterzuweisung" zeigen wollen.

Seine Leidenschaft für Mode entdeckte Gaultier schon als Kind Gaultier wurde am 24. April 1952 in der Nähe von Paris geboren. Seine Mutter war Sekretärin, der Vater Buchhalter. Früh entdeckte er seine Leidenschaft für Mode. Als Kind durfte er im Fernsehen einmal eine Show des Varieté-Theaters Folies Bergère ansehen, die ihn tief beeindruckte. Das sei für ihn eine "magische Welt" gewesen. In der Schule zeichnete er am nächsten Tag eine Frau mit Federn, wie er sich gern erinnert. Mit gerade einmal 18 Jahren schickte Gaultier seine Skizzen an etablierte Modeschöpfer in Paris. Pierre Cardin erkannte sein Talent und machte ihn 1970 zu seinem Assistenten. 1976 stellte Gaultier mit damals 24 Jahren seine eigene Linie vor, zwei Jahre später gründete er sein Modehaus.

Heidi Klum und ihre Models sind bereit für die neue Staffel! Für den Auftakt hat sich das Supermodel mit Jean-Paul Gaultier eine echte Designer-Legende sichern können. Bild: Joyn / Daniel Graf

Madonna machte Gaultiers Kegel-BHs berühmt Legendär ist auch Gaultiers jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Musik-Ikone Madonna. Auf ihrer "Blond Ambition"-Tour trug sie 1990 seinen kegelförmigen BH und das dazugehörige Gold-Korsett. Der Look wurde legendär und zu einem Symbol weiblicher Stärke.



Den typischen spitzen BH habe er bereits als Kind kreiert, erzählte Gaultier im "Bunte"-Interview. Er bastelte ihn für seinen Teddybären, weil seine Eltern ihm damals keine Puppe kaufen wollten, die er sich wünschte. "Also habe ich versucht, aus meinem Teddybären eine Puppe zu machen. Ich habe Make-up auf Augen und Lippen aufgetragen, gefärbte Haare angeklebt und dem Teddy einen BH angezogen, indem ich aus Papier Kegel formte." Inspirieren ließ er sich durch Bilder in Magazinen, die er als Kind Ende der 1950er-Jahre bei seiner Großmutter sah. "Da trugen die Frauen auch BHs, die leicht spitz geformt waren."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2020 zog Jean Paul Gaultier sich von den Haute-Couture-Laufstegen zurück Als Modeschöpfer hat Jean Paul Gaultier alles erreicht, was man erreichen kann. Mit seinen Haute-Couture-Kollektionen und Modenschauen schrieb er Geschichte. Auch internationale Museen befassten sich mit seinem Werk. Mit einer gigantischen Abschiedsshow zog sich Gaultier 2020 von den internationalen Laufstegen zurück. Seitdem arbeitet er vor allem für die Showbühne. Er wurde unter anderem für zwei Shows im Berliner Friedrichstadt-Palast als Visual-Design-Director aktiv und war dort nicht nur für die Kostüme der opulenten Revuen verantwortlich, sondern wirkte auch an der Entwicklung des Bühnenbildes mit. Nun also wird Jean Paul Gaultier sein Wissen und Gespür erneut bei "Germany’s Next Topmodel" teilen. Die neuen GNTM-Folgen siehst du ab Mittwoch, 11. Februar 2026, und Donnerstag, 12. Februar 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.