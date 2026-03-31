Hier hat sie ihren Freund kennengelernt Ex-"GNTM"-Kandidatin Betty Taube ist wieder vergeben: "Hab endlich den Richtigen gefunden" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Model Betty Taube hat privat allen Grund zum Strahlen. Bild: IMAGO/Future Image

Ihre Ehe ging 2021 in die Brüche, doch das scheint längst vergessen und überwunden. Jetzt strahlt Betty Taube frisch verliebt und spricht offen über ihr neues Liebesglück. Das Model scheint endlich sein Perfect Match gefunden zu haben.

Kaum eine zweite GNTM-Kandidatin hat die Herzen des Publikums so für sich gewinnen können wie Betty Taube. Mit ihrer süßen und vor allem positiven Art war sie schon 2014 ein echter Fan-Liebling. Nun scheint sie auch das Herz ihres neuen Freundes im Sturm erobert zu haben.

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Betty Taube im Liebesglück Gerade erst ist sie überraschend nach der vierten Show von "Let’s Dance" herausgewählt worden, doch für das Model ist das kein Grund zur Trauer. Denn privat könnte es kaum besser laufen. Nach ihrer Scheidung 2021 gibt es einen neuen Mann in Bettys Leben, wie sie RTL jetzt verriet. Statt Frust über das vorzeitige Aus überwiegt bei ihr aktuell vor allem eines: Glück. "Er ist toll! Ich habe endlich den Richtigen gefunden. Das hat lange gedauert", erklärt sie und macht deutlich, wie ernst es ihr mit ihrem neuen Partner ist. Nach mehreren gescheiterten Beziehungen scheint sie nun angekommen zu sein. "Ich glaube, es gab noch nie einen Menschen, der mich so gut verstanden hat, der mich so akzeptiert hat, mit meinen Ecken und Kanten und der mir so eine Ruhe gibt", sagt das Model weiter. Und ihre Fans könnten sich nicht mehr für Betty Taube freuen, dass sie anscheinend endlich das gefunden hat, wonach sie lange suchen musste.

Erfahrungen aus der Vergangenheit Denn der Weg zu diesem Punkt war für Betty alles andere als einfach. 2016 heiratete sie Fußballprofi Koray Günther mit nur 22 Jahren. Nach der Trennung folgte eine weitere Beziehung, die rund zwei Jahre hielt. Im Mai 2024 gab sie schließlich auch dieses Liebes-Aus bekannt. Danach war sie zunächst Single - umso schöner die Nachricht, dass es wieder jemanden in ihrem Leben gibt. Trotz der Schmetterlinge hält Betty Taube ihren neuen Partner vorerst bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. "Die Leute dürfen gern wissen, dass ich einen Freund habe. Aber wir lassen das sehr langsam angehen mit der Öffentlichkeit", erklärt sie.

Betty Taube privat: So hat sie ihren neuen Freund kennengelernt Details über die neue Liebe im Leben des Models gibt es bislang kaum. Weder Name noch Beruf oder Informationen zum Aussehen sind bekannt. Klar ist nur: Die beiden sind seit September 2025 ein Paar und haben sich bei einem NFL-Spiel kennengelernt. Nachdem die letzten Wochen durch das harte Training für die Tanz-Show geprägt waren, freut sich Betty Taube nun auf mehr Freizeit und Quality-Time mit ihrem neuen Freund. "Man hat hier wirklich von morgens bis abends Training und irgendwie ist mein ganzes Privatleben gerade auf Pause gestellt", beschreibt sie die intensive Zeit. "Mein Freund, der kommt zwar am Wochenende immer her, aber es kommt schon ein bisschen kurz." Das soll sich jetzt ändern. Nach der stressigen Phase plant das Paar Zeit zu zweit. "An Ostern fahre ich mit meinem Freund in die Alpen", verrät Betty Taube.