"Schönheit ist doch nicht alles" "Ganz unten auf meiner Liste": Boureima löst Zoff in der GNTM-Jury aus Aktualisiert: Vor 7 Minuten von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Cocos Herausforderung: Boureima vor dem Aus bei #GNTM? Videoclip • 14:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Damit hätte Boureima selbst wohl am wenigsten gerechnet: In Folge 14 sorgt der Wangener plötzlich für hitzige Diskussionen in der Jury. Was ist passiert?

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Topmodel-Anwärter Boureima hat sich bislang als sichere Bank erwiesen - auf dem Laufsteg, bei Shootings und bei Model-Chefin Heidi Klum. In Folge 14 ändert sich das jedoch schlagartig: Beim Entscheidungs‑Walk spaltet der 21-jährige Allgäuer plötzlich die Jury und verursacht einen echten Eklat. Doch eins nach dem anderen.

Haute Couture unter Hochdruck: Diese Challenge fordert alles von den Models Neue Woche, neue Challenge: In auffälligen Looks von Christian Siriano müssen die Kandidatinnen und Kandidaten diesmal zeigen, wie viel Ausdruck wirklich in ihnen steckt. Beim Haute-Couture-Walk zählen nicht nur Haltung und Attitüde, sondern auch Mut zu großen, extravaganten Posen. Besonders tückisch ist ein spektakulärer Quick‑Change, der den Models alles abverlangt. Innerhalb von Sekunden heißt es nicht nur Outfit wechseln, sondern auch den Charakter - von zarter Romantik zu kraftvoller Dramatik auf dem Runway.

Boureima gibt Coco Rocha einen Korb Das Haute-Couture-Teaching von Coco Rocha findet bei Boureima (l.) wenig Anklang. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Damit das gelingt, bekommen die Topmodel-Anwärter:innen ein exklusives Teaching von Posing-Queen Coco Rocha. Vor versammelter Mannschaft coacht das Supermodel jede Kandidatin und jeden Kandidaten einzeln. Doch bei Boureima zeigt sich die 37-jährige Catwalk-Ikone schnell enttäuscht: Er scheint die Aufgabe nicht ganz ernst zu nehmen. "Mir sind die Ideen ausgegangen", erklärt der 21-Jährige nonchalant. Als das Supermodel ihn bittet, den Walk zu wiederholen, winkt er ab - und verspricht stattdessen, erst bei der Entscheidung zu überzeugen. Eine Haltung, die Coco Rocha nicht unkommentiert lässt: Wer sich im Training verweigert, muss am nächsten Tag perfekt abliefern.

Coco Rocha stellt Boureima infrage "Ich kann das nicht so ernst nehmen", legt Boureima vor seinen Mitstreiter:innen lässig nach. Für Coco Rocha ist das ein absolutes No‑Go - und eine deutliche Ansage wert:

Er steht derzeit ganz unten auf meiner Liste. Coco Rocha über Boureima

"Er könnte sofort nach Hause gehen. Das ist für mich in Ordnung", stellt die 37-Jährige im Einzel-Interview klar. "Genau diese Einstellung ist die, von der sich die Models fernhalten sollten."

Üben? Lieber im Kopf Boureima bleibt trotz der deutlichen Ansage erstaunlich gelassen. Auch ohne intensives Üben geht er entspannt in die Challenge. Am Abend lässt er die Eindrücke aus dem Teaching ruhig im Bett nachwirken: "Ich möchte noch ein bisschen drüber nachdenken, mir die Sachen durch den Kopf gehen lassen, wie Coco das gemacht und erklärt hat - damit ich es morgen besser hinbekomme." Dass er seinen Walk nicht direkt wiederholt hat, sieht er mit Humor: "Das hätte mein Verstand nicht verkraftet", erklärt der 21-Jährige schmunzelnd. Doch reicht mentales Üben wirklich aus? Schließlich muss er nicht nur Model-Chefin Heidi Klum und Supermodel Coco Rocha, sondern auch Star‑Designer Christian Siriano überzeugen, der die Jury beim entscheidenden Haute‑Couture‑Walk komplettiert.

"Ich lass mich nicht stressen", erklärt Boureima vor seinem Auftritt, den er sich kurz zuvor noch einmal ins Gedächtnis gerufen hat. Dann betritt der Allgäuer die Bühne - und punktet direkt mit seinem ersten Soft-Walk. "Es ist, ehrlich gesagt, viel besser als gestern", stellt Coco Rocha überrascht fest, während Christian Siriano direkt Feuer und Flamme ist:

Er ist so schön! Christian Siriano über Boureima

Doch die Gastjurorin lässt sich davon nicht blenden: Für Coco Rocha gehe es um mehr als nur gutes Aussehen. "Ich sehe ständig schöne Menschen. Mir geht es um seine Einstellung", betont sie. Christian Siriano kontert lachend: "Machst du Witze? Sieh ihn dir doch an! Ich bin der Designer und ich würde ihn buchen. Du bist ja verrückt!" Auch während Boureimas Quick-Change reißt der Schlagabtausch nicht ab - sehr zur Erheiterung der Model‑Chefin. "Schönheit ist doch nicht alles", bekräftigt Coco erneut und zeigt wenig Verständnis dafür, dass der Designer die eigentliche Challenge ausblendet. Doch Christian Siriano bleibt bei seiner Meinung: "Ich buche ihn. Für meine Show. Ganz ehrlich? Ich würde ihm die höchste Gage geben!", lacht er, bevor er sich mit Heidi abklatscht.

Ach, sei doch still! Coco Rocha zu Christian Siriano

Improvisation statt Perfektion Spontan statt perfekt: Boureima improvisiert beim Tough-Walk. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Während Boureima beim ersten Walk noch mit halbwegs überlegten Posen punkten kann, ist beim zweiten Auftritt Improvisation angesagt. "Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, lass ich mir gleich einfallen", verrät er vor seinem Tough-Walk. Rückblickend sagt er offen:

Ich hab dann einfach drauf geschi**en, wie ich nach außen wirke. Boureima

Trotzdem gesteht der 21-Jährige, dass er sich beim zweiten Mal ein "bisschen komisch" und sogar "dumm" gefühlt habe. Seine schnellen, ungeplanten Bewegungen auf dem Laufsteg bleiben auch der Jury nicht verborgen. Trotzdem hält Christian Siriano nach wie vor an seiner Meinung fest: "Ist mir egal, er ist gebucht!"

Bei der Entscheidung wird es noch einmal hitzig. "Du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier für ein Kampf stattfindet, wenn du auf dem Catwalk bist. Du polarisierst wirklich", sagt Heidi amüsiert zu Boureima - und überlässt das Wort gleich ihren beiden Gastjuror:innen. Posing-Queen Coco Rocha macht ihren Standpunkt nochmals deutlich und nimmt sich den 21‑Jährigen ein letztes Mal zur Brust. "Du hast mein Handwerk so dargestellt, als wäre es unwichtig, weil ich nur hübsch sein muss. Und ich sage meinen Kindern, dass es nicht ausreicht, nur hübsch zu sein. Wir arbeiten hart für diesen Job!", stellt sie klar.

Models mit einer schlechten Einstellung schaffen es nicht. Nur 0,1 Prozent schaffen es. Das ist alles. Coco Rocha zu Boureima

Dass Boureima beim Teaching keinen weiteren Walk zeigen wollte, sei "nicht arrogant gemeint" gewesen, betont er. "Ich konnte mich in dem Moment selbst nicht ernst nehmen." Dass das hochnäsig gewirkt habe, räumt der Allgäuer ein - und zeigt sich einsichtig. Designer Christian Siriano setzt zum Abschluss jedoch ein klares Zeichen und findet deutliche Worte des Lobs: "Ich finde, dass du wirklich sehr, sehr talentiert bist. Du bist ein großartiges Model!" Gut für Boureima: In Christian Siriano hat er einen starken Fürsprecher gefunden. Damit zieht der Allgäuer in die nächste Runde ein. Wie es für ihn weitergeht, siehst du nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.