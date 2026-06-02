Besondere Verbundenheit GNTM-Chefin Heidi Klum ist 53 geworden: So feierte sie ihren Geburtstag Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Model-Ikone Heidi Klum hat am 1. Juni ihren 53. Geburtstag gefeiert. Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Wer bei der diesjährigen Geburtstags-Feier von Heidi Klum an eine steife Hollywood-Gala denkt, liegt falsch. Zu ihrem 53. Geburtstag am 1. Juni setzte die GNTM-Chefin auf eine ungezwungene Gartenparty im engsten Kreis auf ihrem Anwesen in Los Angeles.

Leni Klums besondere Überraschung zum 53. Geburtstag von Heidi Klum Den Startschuss für das Geburtstagswochenende gab es schon am 31. Mai auf Heidi Klums Instagram-Profil. Einen Tag vor ihrem eigentlichen Ehrentag zeigte sie die neuen Clips ihrer aktuellen Bademoden-Kampagne für das Label Calzedonia. Im kupferfarbenen Bikini läuft sie darin durch die Meeresbrandung - und eines wird beim Blick auf die Strandbilder sofort klar: Heidi ist absolut topfit. Sie versprüht in den Videos genau die Energie und Ausstrahlung, mit der sie früher schon die ganz großen Laufstege der Welt eroberte. Aber woher nimmt das Topmodel eigentlich diese Energie? Das Geheimnis hat sie kurz vor ihrem Geburtstag gelüftet, und es ist durchaus ungewöhnlich. Da sie Kaffee nicht gut verträgt, hat sie ihn komplett vom Speiseplan gestrichen. Ihr neuer Energie-Booster: ein selbstgemachter Zwiebelsaft. Dafür werden verschiedene Zwiebelsorten und Karotten aufgekocht und püriert. Ein ungewöhnlicher Wachmacher, der für die anschließende Party aber offensichtlich die nötigen Kraftreserven lieferte. Wie gut gelaunt Heidi Klum den Tag verbrachte, hielt Tochter Leni Klum in ihrer Instagram-Story fest. Im luftigen Sommerkleid und mit Sonnenbrille tanzte die GNTM-Chefin mit Familienhund Fritz auf dem Arm im Kreis, während die Gäst:innen ein Ständchen anstimmten. Für den kulinarischen Höhepunkt sorgte Leni selbst: Sie übernahm kurzerhand die Rolle der Chefkonditorin und kreierte eine Geburtstagstorte, die als fruchtiges Topping eine aus frischen Blaubeeren geformte "53" zierte.

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Heidi Klums Sohn Henry überreicht Geburtstagstorte: emotionaler Rückblick mit Familienfotos Überreicht wurde die Geburtstagstorte von Sohn Henry Samuel. Er nutzte den Tag außerdem für einen emotionalen Rückblick auf Instagram und und teilte unter anderem auch ein altes Familienfoto aus einem Fernsehstudio, das ihn und seine drei Geschwister als Kinder an der Seite ihrer Mutter zeigt.

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Bill Kaulitz teilt liebevollen Geburtstagsgruß - gemeinsame Fotos mit Heidi zeigen überraschende Ähnlichkeit Auch kulinarisch präsentierte sich die Feier überraschend bodenständig. Schwager Bill Kaulitz zeigte in seinen Beiträgen ein Buffet, auf dem klassische Snacks wie Chips, Brezeln und Tomaten-Mozzarella-Spieße angerichtet waren. Ehemann Tom genoss den Tag ganz entspannt im bunten Hemd - und bekam prominente Gesellschaft: Auch US-DJ Diplo feierte mit. Der Musiker steuerte mit seinem Track "Red Eye" erst kürzlich den Titelsong zur vergangenen 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" bei. Apropos Bill Kaulitz: Der Tokio-Hotel-Sänger gratulierte seiner Schwägerin auch auf Instagram mit den herzlichen Worten "Alles Liebe zum Geburtstag, Maus. Ich liebe dich für immer" und teilte dazu zwei gemeinsame Porträts. Beim Blick auf die Fotos wird sofort klar: Die GNTM-Chefin und ihr Schwager sind einfach ein echtes Style-Dreamteam. Auf der ersten Aufnahme präsentieren sich die beiden in einem abgestimmten Partner-Look beim Haarstyling. Sowohl Heidi als auch Bill tragen ihr platinblondes Haar mit einem markanten, geraden Pony, der tief in die Stirn fällt. Da sie auf dem engen Selfie dicht nebeneinander in die Kamera lächeln, tritt die optische Ähnlichkeit deutlich hervor. Die zweite, in Schwarz-Weiß gehaltene Aufnahme zeigt die beiden in einem aufeinander abgestimmten Rock-Glamour-Look. Neben dem langen, leicht gewellten Haar, das beide mit einem Seitenscheitel tragen, fällt vor allem das harmonierende Augen-Make-up auf: Während Heidi auf ein intensives, dramatisches Augen-Styling setzt, ist Bills Make-up dezenter gehalten, greift die dunkle Betonung der Augenpartie aber passend auf. Mit ihrem strahlenden Lächeln wirken Schwägerin und Schwager auf diesem Foto fast wie Geschwister - ein modisches Zusammenspiel, das ihre enge familiäre Bindung unterstreicht.

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