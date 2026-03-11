Die Model-Chefin packt aus
GNTM-Chefin Heidi Klum spricht offen über ADHS-Diagnose: "Meine Superpower"
Veröffentlicht:von C3
Heidi Klum ist für ihre positive Energie bekannt - jetzt verrät die "Germany's Next Topmodel"-Chefin den Grund dafür. In einem Interview spricht sie offen über ihre Erfahrung mit ADHS.
Heidi Klum über ihre ADHS-Symptome
Wenn jemand gefühlt hundert Dinge gleichzeitig auf die Beine stellt, dann sie: Heidi Klum. Die GNTM-Chefin ist nicht nur Topmodel, sondern auch Moderatorin, Produzentin und Halloween-Queen - ihr Terminkalender ist entsprechend voll. Seit vielen Jahren gehört die gebürtige Bergisch-Gladbacherin zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen.
Mit Power, unverwechselbaren Stil und Tatendrang begeistert die 52-Jährige seit Jahren. Jetzt spricht die GNTM-Chefin in einem Interview mit dem Magazin "Glamour" überraschend offen über ein sehr persönliches Thema: ADHS. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Typisch sind Unruhe, Impulsivität und Konzentrationsprobleme - wobei sich die Ausprägung stark unterscheiden kann.
Klum verrät, dass sie eine "Form von ADHS" habe. Während andere bei zu vielen Aufgaben schnell an ihre Grenzen stoßen, scheint sie genau daraus Energie zu ziehen. Die Tausendsassarin moderiert seit über 20 Jahren "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben, entwickelt neue Projekte und tritt regelmäßig im amerikanischen Fernsehen auf. Parallel kümmert Heidi sich um Familie und Social Media - Multitasking gehört für sie zum Alltag.
Doch statt die Diagnose als Belastung zu sehen, beschreibt Klum sie als Vorteil.
Ich sehe ADHS als etwas Positives. Es ist meine Superpower!
Die Model-Chefin beschreibt sich selbst als "sehr hyperaktiv" und erklärt, sie könne "tausend unterschiedliche Sachen auf einmal machen".
Nicht die Einzige in der Familie? Sohn Henry ebenfalls betroffen
Auch innerhalb der Familie wird offen darüber gesprochen. Erst vor Kurzem erzählte ihr Sohn Henry Samuel in der "On & Off the Catwalk"-Familiendokumentation, dass er als Kind starkes ADHS gehabt habe.
Bei Heidi Klum scheint das Thema jedenfalls klar eingeordnet: Während andere noch überlegen, hat sie längst die nächsten Ideen im Kopf. Für sie wirkt ADHS weniger wie ein Hindernis - eher wie ein zusätzlicher Turbo.
