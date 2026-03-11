Heidi Klum ist für ihre positive Energie bekannt - jetzt verrät die "Germany's Next Topmodel"-Chefin den Grund dafür. In einem Interview spricht sie offen über ihre Erfahrung mit ADHS.

Heidi Klum über ihre ADHS-Symptome

Wenn jemand gefühlt hundert Dinge gleichzeitig auf die Beine stellt, dann sie: Heidi Klum. Die GNTM-Chefin ist nicht nur Topmodel, sondern auch Moderatorin, Produzentin und Halloween-Queen - ihr Terminkalender ist entsprechend voll. Seit vielen Jahren gehört die gebürtige Bergisch-Gladbacherin zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen.

Mit Power, unverwechselbaren Stil und Tatendrang begeistert die 52-Jährige seit Jahren. Jetzt spricht die GNTM-Chefin in einem Interview mit dem Magazin "Glamour" überraschend offen über ein sehr persönliches Thema: ADHS. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Typisch sind Unruhe, Impulsivität und Konzentrationsprobleme - wobei sich die Ausprägung stark unterscheiden kann.

Klum verrät, dass sie eine "Form von ADHS" habe. Während andere bei zu vielen Aufgaben schnell an ihre Grenzen stoßen, scheint sie genau daraus Energie zu ziehen. Die Tausendsassarin moderiert seit über 20 Jahren "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben, entwickelt neue Projekte und tritt regelmäßig im amerikanischen Fernsehen auf. Parallel kümmert Heidi sich um Familie und Social Media - Multitasking gehört für sie zum Alltag.

Doch statt die Diagnose als Belastung zu sehen, beschreibt Klum sie als Vorteil.