Miss Germany 2026 stand ganz im Zeichen von Persönlichkeit, Haltung und weiblichem Empowerment - die perfekte Bühne für ein Gespräch mit jemandem, der selbst weiß, was es bedeutet, sich etwas zu trauen. Beim Finale spricht Joyn exklusiv mit TikTok-Star Helge Mark Lodder - über Mut, Selbstzweifel und die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Miss Germany 2026: Helge Mark Lodder über Mut und Social Media Im Interview mit Joyn zeigt sich Helge Mark Lodder beim diesjährigen Miss-Germany-Finale sehr reflektiert. Der TikTok-Star spricht offen darüber, wie sehr Mut und Selbstzweifel auch in seinem eigenen Leben eine Rolle spielen - besonders mit Blick auf Social Media. Was würde er jungen Frauen und queeren Menschen raten, die online durchstarten wollen, sich aber noch nicht ganz trauen? Lodder findet ehrliche Worte: "Mut ist natürlich wichtig für den Job - aber ich würde sagen, dass ich eine sehr mutige Person bin, weil ich schon auch viele Ängste habe." Für ihn bedeute Mut deshalb nicht, keine Angst zu kennen. Im Gegenteil: Es gehe darum, seine Angst zu überwinden. Genau dieser Schritt mache den Unterschied: Wer Angst überwinde, gewinne Selbstbewusstsein - und mit ihm das Gefühl, mehr von dem leben zu können, was wirklich zu einem passt. Sein Rat ist deshalb klar: ausprobieren, herausfinden, was einem wirklich Spaß macht - und vor allem nicht aufgeben. Auch seinem jüngeren Ich würde der Creator heute etwas Wichtiges mitgeben: "Sei nicht so hart mit dir." Ein Satz, der leicht klingt - und doch, wie er selbst zugibt, einer ist, den er sich auch heute noch öfter ins Gedächtnis rufen müsste. Denn wer lerne, sich so anzunehmen, wie er oder sie ist, strahle das auch aus - und könne das, was man liebt, viel authentischer leben und andere damit begeistern.

GNTM 2026: TikTok-Star Helge Mark Lodder schwärmt von Kandidat Tony Worte, die auch auf seinen GNTM-Favoriten zutreffen könnten. Denn als sich das Gespräch anschließend um die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" dreht, steht für Lodder schnell fest, über wen er sprechen möchte: GNTM-Kandidat Tony. "Den find ich richtig sympathisch und gut aussehend auch, muss ich sagen", erzählt der TikTok-Star. Besonders beeindruckt habe ihn, wie Tony bei GNTM über seine Gehörlosigkeit gesprochen hat - ein Moment, der dem Social-Media-Star im Gedächtnis geblieben ist.

Das ist so ein Mann, der Gefühle zeigen kann, der für sich einsteht - und er sieht gut aus auch noch nebenbei. Helge Mark Lodder über Tony

Dass Tony viel Aufmerksamkeit bekommt, überrascht kaum. Seit 14 Jahren arbeitet der 31-jährige Berliner im Fashion-Bereich, kennt die Branche aus unterschiedlichsten Perspektiven - und möchte jetzt selbst bei GNTM durchstarten. Seine Motivation ist dabei sehr persönlich: Sein zwölfjähriges Ich solle sehen, "dass Aufgeben keine Option ist und sich die jahrelange Anstrengung und der Kampf am Ende lohnen wird". Seine Gehörlosigkeit begreift Tony nicht als bloße Einschränkung, sondern als Teil seiner Persönlichkeit und als Quelle echter Stärke. Sie habe ihn gelehrt, stärker auf seine Intuition zu vertrauen, Körpersprache zu lesen und mit Ausdruck zu kommunizieren. In einer Branche, in der häufig über Perfektion gesprochen wird, steht er bewusst für etwas anderes: Echtheit, Mut und Ausdauer. Sein Lebensmotto bringt diese Haltung auf den Punkt:

Heute Kämpfer, morgen Gewinner - Schmerz geht vorbei, Stolz bleibt für immer. Tony

Dass Tony nicht nur mit seiner Einstellung, sondern auch vor der Kamera überzeugt, zeigt sich bereits früh in der 21. Staffel von GNTM. In der siebten Folge sichert er sich einen begehrten Job: die Hauptrolle im Musikvideo zu "Alibi" von Schlagerstar Beatrice Egli. Beim Casting kann er die Sängerin sofort begeistern. "Ich mag seine Männlichkeit, er hat eine sexy Ausstrahlung", schwärmt Egli. Auch beim Dreh überzeugt Tony mit Professionalität und Charisma. Eglis Fazit über die Zusammenarbeit fällt entsprechend begeistert aus: "Er macht's so gut, er macht's mir so leicht." Was Helge Mark Lodder bei der Miss Germany 2026 über Mut und Selbstvertrauen erzählt, wirkt im Nachhinein fast wie eine Beschreibung seines GNTM-Favoriten. Tony steht für genau das: offen über eigene Herausforderungen sprechen, zu sich selbst stehen - und trotzdem seinen Weg gehen. Oder, wie der TikTok-Star es am Ende des Interviews schlicht zusammenfasst:

Ich bin Fan von ihm. Helge Mark Lodder über Tony

Wie Tonys Reise bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.