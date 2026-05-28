Exklusives Interview vor dem Finale GNTM 2026: Wird Ibo heute der Gewinner? So blickt er auf seine Reise zurück Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ruhig, reflektiert und mit klarer Haltung hat sich Finalist Ibo durch die 21. GNTM-Staffel gearbeitet. Kurz vor der Entscheidung spricht der Münsteraner exklusiv über Schlüsselmomente seiner Reise und das, was ihn mental trägt.

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Nur noch wenige Stunden trennen Kandidat Ibo vom wohl wichtigsten Abend seiner bisherigen Modelkarriere: dem großen Finale der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Gemeinsam mit Tony und Godfrey steht er am Donnerstag (28. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) im großen Showdown um den begehrten Titel.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Das große Finale heute ab 20:15 Uhr im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Exklusives Interview mit Ibo "So ein tolles Gesicht, toller Körper" - Ibo punktet beim "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting und sammelt großes Lob von Heidi Klum. Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Im exklusiven Joyn‑Interview blickt der 21-jährige Social-Media-Creator und Event-Manager aus Münster auf seine persönliche Entwicklung zurück, spricht über echte Verbindungen abseits der Kameras, mentale Stärke in der entscheidenden Phase - und darüber, warum GNTM für ihn erst der Anfang ist. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins große Finale der 21. Staffel, lieber Ibo. Hättest du damit gerechnet, es so weit im Wettbewerb zu schaffen? Ibo: Vielen lieben Dank. Ehrlich gesagt bin ich mit einer großen Portion Neugier, aber ohne konkrete Erwartungen in die Staffel gestartet. Im Laufe der Zeit habe ich jedoch gespürt, dass ich das Potenzial habe, weit zu kommen - nicht nur durch Leistung, sondern auch durch persönliches Wachstum. Dieses Gefühl hat sich Schritt für Schritt entwickelt.

Was waren für dich die Key-Momente der Staffel? Welche Situationen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Der Anfang - das erste Casting - war definitiv ein Schlüsselmoment. Man kommt dort an, noch völlig "grün hinter den Ohren", und kann sich gar nicht vorstellen, welche Dimension das Ganze annehmen wird. Jeder weitere Schritt im Wettbewerb war für mich ein Learning.

Es waren nicht nur Challenges, sondern Erfahrungen, die sich tief eingebrannt haben und mich nachhaltig geprägt haben. Ibo

Mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten sind enge Freundschaften entstanden? Mit wem hast du auch nach der Show noch Kontakt? Eine besonders enge Freundschaft ist mit Denzel entstanden. Was uns auf eine schöne Art verbunden hat, war tatsächlich unsere gemeinsame Liebe zum Essen - wir haben viel zusammen gekocht, und genau in diesen ruhigen, echten Momenten ist eine tiefe Bindung gewachsen. Gleichzeitig hat mich auch seine persönliche Geschichte sehr geprägt. Sie hat in mir großen Respekt ausgelöst und unseren Austausch auf eine ganz andere Ebene gehoben. Diese Verbindung ist definitiv über die Show hinaus geblieben.

Das Finale rückt immer näher und die Spannung steigt spürbar. Wie erlebst du die Zeit bis zur Ausstrahlung mental und emotional? Hast du für dich bestimmte Routinen oder Strategien, um fokussiert und gelassen zu bleiben? Die Zeit nach den Dreharbeiten - diese drei Monate "Vorsprung" - waren unglaublich wertvoll für mich. Ich konnte vieles reflektieren und durch die Ausstrahlung der Folgen jeden Donnerstag Situationen nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich habe in dieser Zeit gelernt, Struktur in mein neues Leben zu bringen - sei es bei Terminen, Sport, Familie oder dem Modeln selbst. Diese Klarheit gibt mir unglaublich viel Ruhe. Es ist ein Mix aus Vorbereitung und Vertrauen: mental, emotional - und auch körperlich fühle ich mich so gefestigt wie noch nie. Noch ist offen, wer sich am Ende den Titel sichert: Wer hat deiner Meinung nach die größten Chancen auf den Sieg? Bei den Frauen sehe ich Aurélie als sehr starke Kandidatin. Sie bringt eine natürliche Ausstrahlung mit, hat einen starken Walk und ist unglaublich vielseitig. Gleichzeitig ist sie sehr bodenständig - diese Mischung macht sie besonders. Bei den Männern sind sowohl Tony als auch Godfrey extrem stark. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, dass Godfrey ein minimaler Vorteil zukommen könnte - aber am Ende entscheiden oft Nuancen.

Ohne zu viel zu spoilern: Worauf dürfen sich die Fans im Finale freuen? Auf eine Show, die größer ist als alles, was wir bisher erlebt haben. Es wird emotional, intensiv und voller besonderer Momente - definitiv etwas, das man nicht so schnell vergisst. Du wirst auch beim Final-Event am 28. Mai im Berliner Zoo Palast vor Ort sein. Worauf freust du dich dort am meisten? Vor allem darauf, alle wiederzusehen - die anderen Kandidat:innen und natürlich auch Heidi. Diese gemeinsame Reise verbindet, und solche Momente haben noch mal eine ganz eigene Energie.

Gab es für dich bereits Model-Jobs außerhalb von GNTM? Wie sehen deine Pläne nach der Show aus - ist schon etwas in der Pipeline? Ja, es haben sich bereits erste Möglichkeiten ergeben. Einige Projekte stehen schon fest, werden aber erst nach dem Finale umgesetzt. Durch den zeitlichen Vorsprung konnte ich mir in Ruhe eine Pipeline aufbauen und gezielt planen.

Ich sehe das Ganze als Anfang - und habe noch einiges vor. Ibo

Ob Heidi Klum Finalist Ibo zu Germany's Next Topmodel 2026 kürt, siehst du am Donnerstag, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.