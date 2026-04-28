Sie ist vergeben! Nicht Boureima: Das ist GNTM-Merrets neuer "Macker" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Edwin B. Aus und vorbei mit den Gerüchten: Merret zeigt ihren neuen "Macker". Bild: ProSieben/Max Montgomery, stock.adobe.com/Fields

Wochenlang wurde gemunkelt, ob zwischen den ehemaligen GNTM-2026-Kandidat:innen Merret und Boureima mehr als Freundschaft besteht. Nun verrät die 21-jährige Designerin aus Berlin: Sie ist vergeben.

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Was ist mit Boureima? Fans müssen jetzt stark sein: Dem Fan-Lieblingspaar Boureima und Merret wird endgültig ein Schlussstrich gesetzt. Bei GNTM 2026 überzeugten die beiden mit ihrer sympathischen, lockeren Art und wurden spätestens nach dem Kuss-Shooting auf dem Boot - ähnlich wie Antonia und Louis - von den Fans regelrecht "zusammengewünscht". Auch danach sorgten mehrere TikToks für den Eindruck, dass zwischen dem Allgäuer und der Berlinerin vielleicht mehr laufen könnte. Nach ihrem Exit postete Merret schließlich ein Video mit ihrem Mitstreiter, in dem sie seine Nonchalance augenzwinkernd aufs Korn nimmt. Kein Wunder also, dass sich viele Fans frag(t)en: Läuft da mehr?

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Jetzt begräbt die 20-Jährige endgültig alle Spekulationen und veröffentlicht ein TikTok mit ihrem Freund, in dem die beiden ganz entspannt auf einem Spielplatz Kratzeis essen. Von Boureima keine Spur! Ihren Partner nennt die schlagfertige Berlinerin augenzwinkernd "Macker" - typisch Merret! Ebenso typisch sind ihre frech-witzigen Kommentare unter dem Clip. Auf die Frage eines Sponsors der diesjährigen GNTM-Staffel "Wo Boureima?" kontert die Ex-GNTM-Kandidatin unter ihrem Post gewohnt humorvoll.

Was soll das? Nehmt dem Praktikanten das Handy weg! Merret auf Tiktok

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Was über Merrets "Macker" bekannt ist Über ihren Partner ist bislang kaum etwas bekannt: In jedem Post trägt er eine Beanie und bleibt dabei genauso entspannt wie das Model selbst. Ihr neuestes Video mit dem Hashtag "couple" greift den TikTok-Trend "Dinge, die uns jucken" auf - allerdings in umgekehrter Form. Während im Original-Trend gezeigt wird, was einem völlig egal ist, geht es hier um das komplette Gegenteil: sogenannte Pet Peeves - also Dinge, die die beiden unverhältnismäßig nerven. Die beiden zählen einiges auf: Menschen, die in der Bahn ihre Schuhe ausziehen, Jogger:innen um sechs Uhr morgens - und eine ganz besondere Sache, die Merret nennt: fehlende Stressresistenz. Sie erklärt, dass es sie wütend macht, wenn man sich wegen "Kleinigkeiten" aus der Ruhe bringen lässt. Von GNTM-Kollegin Juna gibt es jedenfalls ganz viel Support auf Social Media: "OMG! Brauche mehr Couple-Content", kommentiert sie. Ob da wohl mehr kommen wird? Wie sich die verbleibenden GNTM-Models in der neuen Staffel schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.