Langjährige Freundschaft
"GNTM ohne Heidi ist wie Gyros ohne Zaziki": Kilian Kerner spricht Klartext
Veröffentlicht:von Redaktion
Mittlerweile ist Fashion-Designer Kilian Kerner fester Teil von "Germany’s Next Topmodel". Er ist einer der beliebtesten Gastjuroren und war dieses Jahr bereits zum sechsten Mal Teil der Show. Seine Begeisterung für das Format ist dabei ungebrochen. Besonders eine Person spielt für ihn eine entscheidende Rolle: natürlich Heidi Klum.
Germany's Next Topmodel
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Im exklusiven GNTM-Talk schwärmt Kilian Kerner nicht nur von den Talenten, die er bei "Germany’s Next Topmodel" Jahr für Jahr kennenlernen und begleiten darf, sondern auch von seiner langjährigen Freundschaft mit der Gastgeberin. Die beiden kennen sich bereits seit 2013, als sie sich auf einer Party von Elton John in Los Angeles begegneten. Aus einem ersten flüchtigen Kennenlernen entwickelte sich über die Jahre ein enges Vertrauensverhältnis.
Darum ist Heidi für ihn eine "Granate"
Besonders deutlich wird Kerner, wenn es um die Bedeutung von Heidi Klum für die Erfolgsshow geht. "GNTM ohne Heidi ist wie Gyros ohne Zaziki", sagt der Designer. Ein ungewöhnlicher, aber dennoch wahrer Satz. Denn keine andere Person steht so sehr für die Show wie das Supermodel.
Warum er Heidi für eine "Granate" hält, was viele Menschen an ihr unterschätzen und welche besonderen Erinnerungen die beiden verbinden, verrät er im großen Joyn-Interview.
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