Die Job-Jagd bei "Germany's Next Topmodel" 2026 ist offiziell eröffnet! Welche Models sichern sich die ersten Aufträge der 21. Staffel?

Jetzt haben meine Models die Chance, so richtig abzuräumen. Heidi Klum

Wer überzeugt die Auftraggeber? Insgesamt locken fünf Top-Jobs - und damit die erste Chance, sich in der Modelbranche zu beweisen. Oder wie Kandidat Benji es treffend formuliert: "Ein Model ohne Job ist kein Model." Die große Frage: Wer sticht heraus, wer überrascht und punktet bei den Kund:innen? Die Bandbreite der Aufträge könnte kaum größer sein: ein zehnseitiges Editorial für "InStyle Men", ein emotionales Shooting für das Magazin "Blonde", eine Kampagne für Designer Dawid Tomaszewski, ein edgy Streetwear-Job für Nowrubi - und ein ganz besonderer Dreh, der gleich zu Beginn der Casting-Woche im Fokus steht.

Dieses Male Model wird Beatrice Eglis "Alibi" Mittendrin: Schlagersängerin Beatrice Egli tanzt mit jedem Male Model. Einer von ihnen wird der männliche Gegenpart in ihrem neuen Musikvideo. Bild: ProSieben / André Kowalski

Los geht's mit einem Musikvideo-Job. Für den Dreh zu ihrem neuen Song "Alibi" sucht Schlager-Star Beatrice Egli ein Male Model, das mehr mitbringt als nur gutes Aussehen. "Wir erzählen eine Geschichte. Dafür braucht es Ausdruck, Bewegung, schauspielerisches Talent - und natürlich Sexiness", erklärt die Sängerin. Der Weg zum Job führt über mehrere Stationen: Zunächst treten die Männer gemeinsam an und müssen mit Rhythmusgefühl und Präsenz überzeugen. Wer Beatrice Egli berührt, schafft es in die engere Auswahl und präsentiert anschließend solo eine eigene Video-Idee. Am Ende soll einer von ihnen im Dreh zu "Alibi" die Geschichte des Songs mit Leben füllen. Entscheidend ist dabei vor allem der Vibe: Es gehe nicht ums Optische, sondern ums Gefühl, um Spannung. "Auch zu zweit und mit dem Gegenüber", betont der Schlager-Star. Besonders Kandidat Tony bleibt Beatrice Egli beim Casting im Gedächtnis. Am Ende bekommt der Berliner den Zuschlag und sichert sich damit den ersten Job der Staffel.

Ich mag seine Männlichkeit, er hat eine sexy Ausstrahlung. Beatrice Egli über Tony

Dass die Wahl richtig war, zeigt sich auch beim finalen Dreh. "Mit Beatrice habe ich gar keine Berührungsängste, wir verstehen uns gut und sind auf einer Wellenlänge", verrät der 31-Jährige am Shooting-Set. Die Sängerin bestätigt den Eindruck: "Er macht's so gut, er macht's mir so leicht." Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit Flirts, spürbarer Nähe und echten Club-Vibes harmoniert Tony mit Beatrice Egli perfekt vor der Kamera - ein Blick ins offizielle Musikvideo lohnt sich!

Casting Nummer zwei zählt zu den begehrtesten der Woche: Gesucht wird das Gesicht einer zehnseitigen Fotostrecke für das Magazin "InStyle Men". Vor Ort begrüßen Eva Jost, Beauty Director und stellvertretende Chefredakteurin von "InStyle", sowie Stylistin Sophia Costima die Male Models - und stellen direkt klar, dass am Ende nur einer den Job bekommt. Schon bei der ersten Vorstellungsrunde stechen mehrere Kandidaten hervor. Besonders Louis überzeugt auf Anhieb. "Er hat wahnsinnig tolle Augen, die mir sofort aufgefallen sind, und ist einfach ein Typ an sich", schwärmt die Stylistin. Auch Tony und Ibo schaffen es in die engere Auswahl - vor allem wegen ihrer "guten Personality" und "positiven Ausstrahlung". Am Ende fällt die Entscheidung eindeutig:

Das Gesicht für unsere große Fashion-Strecke in der 'InStyle Men' wird Louis. Eva Jost

Beim anschließenden Shooting bestätigt Louis die Wahl und sammelt großes Lob. "Er hat es wirklich top gemacht. Für jeden weiteren Job können sich die Kunden freuen, so ein gutes Model zu haben", erklärt Sophia Costima begeistert.

Während Louis beim "InStyle Men"-Shooting überzeugt, kann sein Namensvetter Luis beim nächsten Casting punkten. Diesmal geht es um ein Editorial für das "Blonde Magazine", bei dem vor allem authentische Emotionen und schauspielerisches Talent gefragt sind. Herausgeber Wolfgang Block und Redakteurin Vivien Gundlach stellen die Models im Test-Shooting auf die Probe: Wut, Traurigkeit und Freude sollen vor der Kamera glaubhaft transportiert werden. Luis trifft dabei genau den richtigen Ton - und sichert sich seinen ersten Job der Staffel.

Schlag auf Schlag geht es weiter: Beim nächsten Casting sucht das Streetwear-Label Nowrubi das Key-Model für seine neue Capsule-Collection. Klassisches Posen reicht diesmal nicht aus - gefragt sind Haltung, Stilgefühl und ein klarer, edgy Look. Vor Ort nimmt Ruben Nowak, Gründer und Creative Director von Nowrubi, die Kandidaten genau unter die Lupe. Nach kurzer Beratung fällt die Wahl schließlich auf Topmodel-Anwärter Ibo. Für den 21‑jährigen Social-Media-Creator geht es direkt weiter zum Shooting - und auch dort überzeugt er. "Ich bin super happy und dankbar. Genauso, wie wir uns das gewünscht haben", zeigt sich der Kunde mit Ibos Leistung zufrieden.

Während Ibo seinen Nowrubi-Job antritt und das letzte Casting der Woche verpasst, stehen die übrigen Male Models vor einer entscheidenden Chance. Modeschöpfer Dawid Tomaszewski vergibt erstmals einen Kampagnen-Job an ein männliches Model. Gesucht wird kein klassischer Look, sondern eine besondere Ausstrahlung. "Eine Mischung aus maskulin und Balletttänzer", erklärt der Designer. Die Anspannung ist spürbar. Beim Vorstellen entstehen emotionale Momente, einige Kandidaten berühren Tomaszewski besonders. Am Ende ziehen Boureima, Luis und Alexavius in die finale Runde ein und präsentieren die Designs auf dem Laufsteg. Dann fällt die Entscheidung:

Luis, the job is yours. Dawid Tomaszewski

Damit sichert sich Luis bereits seinen zweiten Auftrag - und setzt sich an die Job-Spitze.

Job-Check in Staffel 21: Wer führt das Ranking an? Zwei Jobs, klare Führung: Nach Folge 7 ist Luis Job-Spitzenreiter bei den Männern. Bei den Frauen geht es in Folge 8 am Donnerstag, 5. März, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn, weiter - dort winken gleich acht Jobs. Luis (zwei Jobs): "Blonde Magazine", Dawid Tomaszewski (Folge 7)

Tony (ein Job): Musikvideo-Dreh für Beatrice Egli (Folge 7)

Louis (ein Job): "InStyle Men" (Folge 7)

Ibo (ein Job): Nowrubi (Folge 7)

