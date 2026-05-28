Willkommen in der Traumfabrik
Das GNTM-Finale 2026 im Liveticker: Alle Highlights aus Hollywood!
Veröffentlicht:von Jan Islinger
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Preview: Das große Finale
Videoclip • 01:05 Min • Ab 12
Ein Finale für die Ewigkeit - direkt aus der Stadt der Engel. Wir halten dich mit dem Liveticker auf dem Laufenden. Alle Highlights, alle Entscheidungen und natürlich die Gewinner:innen.
Schau dir das Finale heute im Livestream an!
Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Das große Finale ab 20:15 Uhr - hier im kostenlosen Stream
Fesselndes Finale direkt aus Hollywood
Say hi to Hollywood! Allein die Ankündigung, dass das diesjährige Finale von "Germany's Next Topmodel" nicht wie gewohnt in Deutschland, sondern direkt in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles stattfinden wird, sorgte im Vorfeld für Freudentaumel bei den Fans. Schließlich war damit fast schon garantiert, dass die diesjährige Gäst:innen-Liste ein wahres Feuerwerk an Stars zu bieten haben würde.
Und so sollte es auch kommen! Schauspiel-Ikone Sharon Stone ("Basic Instinct", "Casino"), die Nummer-eins-Sängerinnen Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) und Demi Lovato sowie die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow sorgen für Hollywood-Glamour! Mit Thomas Hayo ist zudem ein echtes GNTM-Urgestein mit vor Ort. Für geballte Fashion-Expertise nehmen die Dsquared2-Gründer Dean und Dan Caten auf Heidis Sofa Platz. Alle Infos rund um das Finale findest du hier.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
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