Willkommen in der Traumfabrik Das GNTM-Finale 2026 im Liveticker: Alle Highlights aus Hollywood! Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Finale für die Ewigkeit - direkt aus der Stadt der Engel. Wir halten dich mit dem Liveticker auf dem Laufenden. Alle Highlights, alle Entscheidungen und natürlich die Gewinner:innen.

Schau dir das Finale heute im Livestream an! Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Das große Finale ab 20:15 Uhr - hier im kostenlosen Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen